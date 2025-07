ETV Bharat / state

छतरपुर में है स्वर्ग का मार्ग! रहस्यमयी गुफा में समा जाएंगे हजारों लोग, ले जाएगी पाताल - CHHATARPUR MYSTERIOUS CAVE

छतरपुर में है स्वर्ग का मार्ग! ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 16, 2025 at 10:47 AM IST | Updated : July 16, 2025 at 11:04 AM IST 6 Min Read

छतरपुर (मनोज सोनी): जिले से 55 किलोमीटर दूर बड़ामलहरा सड़वा के जंगलों में एक रहस्मयी गुफा मौजूद है. यह गुफा हजारों साल पुरानी है और इस गुफा का रहस्य महाभारत काल से जुड़ा है. गुफा के अंदर भोलेनाथ का विशाल शिवलिंग और माता पीताम्बरा का मंदिर मौजूद है. गुफा का रास्ता पाताल लोक तक जाता है. यह गुफा अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है. प्राचीन काल में इस गुफा के अंदर साधु संत कठिन तपस्या कर वरदान प्राप्त करते थे. लेकिन आज भी यहां लोग जाते रहते हैं. कभी इस गुफा में वनवास के दौरान पड़ावों ने भी कुछ दिन बिताए और यहीं तपस्या की थी. जिसके प्रमाण आज भी गुफा के आसपास मिलते हैं. भोले नाथ अपने परिवार के साथ यहां विराजमान हैं. इस गुफा में सावन पर भक्तों की भीड़ लगती है और मनचाहा वरदान भोलेनाथ भक्तों को देते हैं. छतरपुर के सड़वा की गुफा आज भी बनी है रहस्य (ETV Bharat) इतनी विशाल गुफा, समा जाएंगे हजारों लोग

बुंदेलखंड का छतरपुर जिला अपने इतिहास, कला, संस्कृति, कलाकृति, धर्मिक स्थलों और रियासतों के लिए पूरे देश दुनिया में पहचाना जाता है. तो वहीं छतरपुर जिले में एक ऐसी विशाल गुफा भी मौजूद है जिसके अंदर हजारों लोग समा सकते हैं. यह गुफा हजारों साल पहले की बताई जाती है और इस गुफा का रहस्य महाभारत काल से जुड़ा हुआ है. इस गुफा का रास्ता पाताल तक जाता है. गुफा के अंदर विशाल शिवलिंग भी मौजूद है. जिसके दर्शन करने, देखने, जानने और समझने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं. लेकिन गुफा को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. पांडवों ने गुफा में स्थापित किया था शिवलिंग (ETV Bharat)

छतरपुर (मनोज सोनी): जिले से 55 किलोमीटर दूर बड़ामलहरा सड़वा के जंगलों में एक रहस्मयी गुफा मौजूद है. यह गुफा हजारों साल पुरानी है और इस गुफा का रहस्य महाभारत काल से जुड़ा है. गुफा के अंदर भोलेनाथ का विशाल शिवलिंग और माता पीताम्बरा का मंदिर मौजूद है. गुफा का रास्ता पाताल लोक तक जाता है. यह गुफा अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है. प्राचीन काल में इस गुफा के अंदर साधु संत कठिन तपस्या कर वरदान प्राप्त करते थे. लेकिन आज भी यहां लोग जाते रहते हैं. कभी इस गुफा में वनवास के दौरान पड़ावों ने भी कुछ दिन बिताए और यहीं तपस्या की थी. जिसके प्रमाण आज भी गुफा के आसपास मिलते हैं. भोले नाथ अपने परिवार के साथ यहां विराजमान हैं. इस गुफा में सावन पर भक्तों की भीड़ लगती है और मनचाहा वरदान भोलेनाथ भक्तों को देते हैं. छतरपुर के सड़वा की गुफा आज भी बनी है रहस्य (ETV Bharat) इतनी विशाल गुफा, समा जाएंगे हजारों लोग

बुंदेलखंड का छतरपुर जिला अपने इतिहास, कला, संस्कृति, कलाकृति, धर्मिक स्थलों और रियासतों के लिए पूरे देश दुनिया में पहचाना जाता है. तो वहीं छतरपुर जिले में एक ऐसी विशाल गुफा भी मौजूद है जिसके अंदर हजारों लोग समा सकते हैं. यह गुफा हजारों साल पहले की बताई जाती है और इस गुफा का रहस्य महाभारत काल से जुड़ा हुआ है. इस गुफा का रास्ता पाताल तक जाता है. गुफा के अंदर विशाल शिवलिंग भी मौजूद है. जिसके दर्शन करने, देखने, जानने और समझने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं. लेकिन गुफा को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. पांडवों ने गुफा में स्थापित किया था शिवलिंग (ETV Bharat) गुफा में बना है पीताम्बरा मंदिर और शिवलिंग

दरअसल, छतरपुर जिले से 55 किलोमीटर की दूरी पर बसे बड़ामलहरा इलाके के सड़वा गांव में हजारों साल पुरानी एक गुफा बनी हुई है. इस गुफा में विशाल शिवलिंग भी मौजूद है और माता पीताम्बरा का मंदिर गुफा के अंदर बना हुआ है. लोग जब इस गुफा के अंदर सीढ़ियों से नीचे उतरे हैं तो डर लगता है. लेकिन जो लोग हिम्मत जुटा जाते हैं वही गुफा के अंदर जा पाते हैं. जहां उनको विशाल शिवलिंग और माता पीताम्बरा के साथ भोलेनाथ के पूरे परिवार के दर्शन होते हैं. गुफा में बना है माता पीताम्बरा का मंदिर (ETV Bharat) गुफा का पाताल से कनेक्शन

स्थानीय निवासी आनंद सिंह बताते हैं, ''गुफा के अंदर एक रास्ता बना हुआ है, जिसका कनेक्शन पाताल से जुड़ा हुए है. लेकिन कोई जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है. इस गुफा के अंदर कभी साधु संत कठिन तपस्या कर वरदान प्राप्त करते थे. इस गुफा में सावन के दिनों में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है. गुफा को देखने और भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं.'' सीढ़ियों से जाना पड़ता है गुफा के अंदर (ETV Bharat) सावन में शिव भक्तों का लगता है गुफा में तांता

सड़वा की प्राचीन गुफा के पुजारी राजेश्वनन्द सचदेव बताते हैं, ''यह गुफा बहुत ही प्राचीन है ओर शिवलिंग बहुत ही सिद्ध है. इस गुफा में जो भी सच्चे मन से पूजा अर्चना और जल चढ़ाता है उसकी मनोकामना समझो पूरी होती है. यहां हर कोई नहीं आ सकता, जिसको भोलेनाथ बुलाते हैं वही आता है. उसी को दर्शन मिलते हैं. यहां साक्षात भोलेनाथ परिवार के साथ विराजे हैं, सावन में भक्तों का तांता लगता है.'' गुफा में समा जाएंगे हजारों लोग (ETV Bharat) महाभारत काल से जुड़ा है सड़वा गुफा का कनेक्शन

छतरपुर जिले के सड़वा की गुफा का कनेक्शन महाभारत काल से भी हुआ है. स्थानीय निवासी आनंद सिंह बताते हैं, ''हमारे पूर्वज बताया करते थे यह गुफा बहुत ही प्राचीन है. यह गुफा हजारों साल पुरानी बनी हुई है. गुफा इतनी विशाल बनी है कि हजारों लोग इस के अंदर समा जाएं. गुफा का रहस्य महाभारत काल से जुड़ा हुआ, जब पांडव वनवास काट रहे थे तब इसी गुफा में रुके थे. इस गुफा के अंदर विशाल शिवलिंग बना हुआ है. गुफा का प्रवेश द्वार (ETV Bharat) ''इसी गुफा में बैठकर पांडवों ने भी तपस्या की थी, कुछ दिन वनवास काटा था. इस गुफा का एक रास्ता अंदर की ओर जाता है जो सीधा पाताल तक जाता है. लेकिन कभी इस के अंदर कोई जाने की हिम्मत नही जुटा पाया. इसी इलाके में पास में भीम कुंड भी बना हुआ है. यह स्थान भी महाभारत काल के जुड़े होने का प्रमाण देता है.'' सागर का दसवीं सदी का हजारिया शिव मंदिर, साल में 3 बार ही होते हैं भोलेनाथ के दर्शन

मुगल रियासत में बना था पहला शिव मंदिर, शासक ने हिंदू दोस्त की तकलीफ देख लिया था फैसला छतरपुर जिले के इतिहासकार शंकर लाल सोनी बताते हैं, ''छतरपुर के सड़वा की गुफा बहुत ही प्राचीन है. पहले तो यहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं था. लेकिन आज रास्ता है लेकिन कच्चा है. इसके आसपास कई प्राचीन स्थल हैं, जैसे भीम कुंड है, पास में ही एक जंगल में अर्जुन कुंड भी बना है. यह स्थान पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं. माना जाता है कि ये पांडवों से संबंधित स्थान है.'' गुफा में एक कुंड़ भी मौजूद है (ETV Bharat) सड़वा के पुजारी राजेश्वरानंद सरस्वती बताते हैं, ''यह गुफा बाहर से छोटी दिखाई देती है, लेकिन अंदर से बहुत विशाल है. जिसमें हजारों लोग समा सकते हैं. गुफा के भीतर पीतांबरा माता का मंदिर और एक विशाल शिवलिंग भी है. इसके अलावा गुफा के अंदर एक रहस्यमयी रास्ता भी है, जिसे "स्वर्ग का रास्ता" कहा जाता है. जहां आम लोग जाने का साहस नहीं करते हैं. यहां जाने का खराब रास्ता था, नीचे उतरने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, बांस की लकड़ी के सहारे नीचे उतरते हैं. आज हम को यहां 24 साल हो गए पूजा करते हुए. जिला प्रशासन से अनुरोध है, यहां पर रास्ता जाने के लिए नहीं है और पथरीले पहाड़ियों से होते हुए पहाड़ पर पैदल जाना पड़ता है. यहां पर पहुंच मार्ग बनवाया जाए ताकि लोग आ सके और अपनी धरोहर संस्कृति जान सकें.

Last Updated : July 16, 2025 at 11:04 AM IST