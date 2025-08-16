ETV Bharat / state

छतरपुर में ATM केश वैन पर धावा, लुटेरों ने गन पाइंट पर मिनटों में 61 लाख उड़ाए - CHHATARPUR ROBBERY CASE

छतरपुर में हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े लूटे 61 लाख रुपए. निजी एजेंसी के कर्मचारी एटीएम में केश जमा करने वैन से जा रहे थे.

एटीएम केश वैन में लूट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 2:00 PM IST

Updated : August 16, 2025 at 2:06 PM IST

छतरपुर: जब पूरा देश आजादी का उत्सव मना रहा था, तब छतरपुर जिले में लूटेरे लूट के लिए घात लगाए बैठे थे. जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने 61 लाख 17 हजार की बड़ी लूट को अंजाम दे डाला. लूट तब हुई जब शुक्रवार को महोबा की प्राइवेट कंपनी के लोग ATM में पैसे जमा करने जा रहे थे. तभी बाइक से 2 लुटेरे आये और कंपनी के लोगों की कार रोककर सीने पर कट्टा लगाकर पूरा केश लूट कर ले गए.

कट्टा अड़ाकर बदमाशों ने ATM केश वैन लूटी
सूचना पर आसपास के इलाकों की पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक लूटेरे भाग चुके थे. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और चारों तरफ नाकाबंदी शुरू कर दी गई है. दरअसल, मामला छतरपुर जिले से 100 किलोमीटर दूर सिचहरी तिगैला के पास का है. महोबा यूपी की प्राइवेट एजेंसी के दो लोग छतरपुर जिले के सरबई के ATM में पैसे जमा करने जा रहे थे. तभी 2 बाइक सवार हेलमेट लगाकर और हथियारों से लेस होकर वैन के सामने आ गए.

लुटेरों ने गन पाइंट पर मिनटों में 61 लाख उड़ाए (ETV Bharat)

गौरिहार थाना इलाके के सिचहरी तिगैला के पास वैन को रोक लिया. लुटेरों ने वैन में बैठे लोगों को कट्टा लगाकर धमकाया और जान से मारने की बात कही. कट्टा सीधा सीने पर तान रखा था, जिसे देख ATM में पैसे भरने बाले मनीष सिंह के पसीने छूट गए. तभी दोनों लुटेरे गाड़ी में रखे 61 लाख 17 हजार का केश लूट कर भाग गए.

शहर में नाकाबंदी, अधिकारी पहुंचे मौके पर
मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी तो लवकुशनगर थाना प्रभारी, जुझारनगर पुलिस सहित गौरिहार पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ शुरू कर दी. लेकिन तब तक लूटेरे काफी आगे निकल चुके थे. वहीं, मामले की जानकारी जैसे ही जिले के अधिकारियों को लगी तो पूरे जिले में नाका बन्दी शुरू कर दी गई. जहां घटना हुई वह इलाका यूपी से लगा हुआ है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के बड़े अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए. छतरपुर SP अगम जैन ने मामले में जांच की बात कही है.

जब बैंक के ATM में केश डालने बाले मनीष सिंह के बात हुई तो उन्होंने बताया, ''हम लोग ATM का केश लेकर आ रहे थे, तभी लूट हो गई. गाड़ी में 61 लाख 17 हजार 100 रुपये था जो लूटेरे लूट कर ले गए. यह घटना तब हुई जब हम लोग सरबई जा रहे थे. लूटेरे बाइक पर थे हेलमेट लगाए हुए थे. उनके पास कट्टा भी रखा हुआ था.''

क्या बोले SP अगम जैन
जब मामले में छतरपुर SP अगम जैन से बात हुई तो उन्होंने बताया, ''घटना की जानकारी मिली है. पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.''

