छतरपुर पुलिस के 20 जवानों के काम से खुश DGP, नगद पुरस्कार भेजा - CHHATARPUR ROBBERY 61 LAKH

छतरपुर जिले में ATM में नगदी जमा करने निकले वाहन से लूटे गए गए 61 लाख जब्त करने वाली पुलिस टीम की वाहवाही.

लूट का खुलासा करते छतरपुर एसपी अगम जैन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 2:14 PM IST

छतरपुर : जब पूरा देश आजादी का पर्व मना रहा था, उस समय छतरपुर जिले में बड़ी लूट की घटना हुई. लुटेरों ने 61 लाख 17 हजार की लूट की वारदात की. इससे पुलिस के होश उड़ गए. पुलिस ने लुटेरों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर खुलासा कर दिया. फरयादी ने ही लूट की साजिश रची थी. दरअसल, मामला छतरपुर जिले से 100 किलोमीटर दूर गौरिहार थाना इलाके का है. प्राइवेट कंपनी के लोग बैंकों के ATM में नगदी भरने के लिए यूपी के महोबा से 61 लाख रुपये लेकर निकले. छतरपुर जिले में लूट की वारदात हो गई.

बाइक सवार 2 युवकों ने की लूट

वाहन से नगदी लेकर निकली टीम को छतरपुर जिले के करीब 15 ATM में राशि भरनी थी. इसके पहले ही गौरिहार थाना के अंतर्गत ग्राम गहबरा सिचहरी रोड पर 2 बाइक सवार लोगों ने लूट कर दी. इसकी शिकायत हिटैची कंपनी एटीएम फ्रेंचाइजी संचालक मनीष की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए आसपास के क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी गई. पुलिस टीम, सायबर टीम द्वारा तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्य एकत्र कर शुरू किए गए. DIG ललित शाक्यवार, SP अगम जैन घटनास्थल पर पहुचे और पुलिस टीमों को निर्देश दिए.

छतरपुर एसपी अगम जैन (ETV BHARAT)
छतरपुर पुलिस के 20 जवानों के काम से खुश DGP (ETV BHARAT)

आईजी ने रखा लुटेरों पर 30 हजार का इनाम

इधर, सागर जोन आईजी हिमांनी खन्ना ने लुटेरों पर 30 हजार का इनाम घोषित कर दिया. इस मामले में MP पुलिस ने यूपी पुलिस से तालमेल बैठाया फिर शुरू हुई कार्रवाई. जब पुलिस ने फरयादी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाला राज खोल दिया. इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई राशि भी बरामद कर ली गई.

छतरपुर पुलिस के किस जवान को कितना मिला पुरस्कार (ETV BHARAT)
बाइक सवार 2 युवकों ने की लूट, नगदी जब्त (ETV BHARAT)

पुलिस ने कैसे किया इतनी बड़ी लूट का खुलासा

छतरपुर SP अगम जैन ने बताया "जब फरयादी से पूछताछ की गई तो मामला कुछ अलग ही निकला. बैंक डिटेल खंगाले गए, बैकग्राउंड भी चेक कर तथ्यों की बारीकी से जांच की गई. संदेही फरयादी मनीष का पूर्व से इंडिया वन एटीएम फ्रेंचाइजी से 17 लाख रुपए का लेनदेन का विवाद था. उस पर 53 लाख का कर्ज था. कर्ज चुकाने फ्रेंचाइजी संचालक मनीष एवं उसके भाई पुष्पेंद्र अहिरवार ने मिलकर लूट की घटना का षड्यंत्र रचा. मोटरसाइकिल में सवार प्रदीप एवं रवि ने कार का पीछा करते हुए वाहन रुकवाया और कट्टा लगाकर सारी नगदी लूट ली."

