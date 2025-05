ETV Bharat / state

छतरपुर में मृत भैंस बनी मौत का कारण, पिता-पुत्र सहित 3 ने तोड़ा दम - CHHATARPUR ROAD ACCIDENT 3 DIED

सड़क हादसे में पिता पुत्र सहित 3 की मौत ( ETV Bharat )

Published : May 4, 2025 at 3:43 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 3:51 PM IST

छतरपुर: जिले के बड़ामलहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भीषण सड़क हादसे में 2 साल के बच्चा सहित 3 लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि सड़क पर मृत भैंस पड़ी थी, जिसके चलते हादसा हुआ. वहीं, इस हादसे में अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. जिसमें 2 घायलों को ग्वालियर मेडिकल कॉलेज और 1 घायल को छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर

