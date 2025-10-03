ETV Bharat / state

छतरपुर में क्रेन पर हुआ राम और रावण के बीच युद्ध, राम ने तीर मारकर किया अत्याचार का अंत

छतरपुर में प्राचीन परपंरा जीवित, क्रेन पर हुआ राम और रावण के बीच छिड़ा भीषण युद्ध, विजयादशमी पर तीर दागकर विशालकाय रावण का हुआ अंत.

CHHATARPUR RAVAN DAHAN
छतरपुर में विशालकाय रावण का हुआ अंत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 3:05 PM IST

छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में आज भी प्राचीन परंपरा को जीवित रखने के लिए जगह-जगह रामलीला का उत्सव उमंग श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. मेला ग्राउंड में अनोखे तरीके रामलीला का मंचन किया गया. जहां क्रेन पर चढ़कर राम और रावण का युद्ध हवा में हुआ.

51 फीट ऊंचे रावण का दहन

छतरपुर में प्रत्येक वर्ष दशहरे के मौके पर में रावण का दहन किया जाता है, लेकिन इस बार रावण दहन का भव्य आयोजन हुआ. रामलीला समिति द्वारा करीब 51 फीट ऊंचे रावण का निर्माण कराया गया था. प्रतिरूप का संहार और राम, रावण युद्ध के दृश्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. मेला ग्राउंड में करीब 75 वर्षों से रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है."

क्रेम में चढ़कर राम और रावण की बीच युद्ध (ETV Bharat)

हवा में राम और रावण की लड़ाई

इस बार अमृत उत्सव मनाया गया है, आधुनिकता के दौर में राम रावण के बीच युद्ध लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा. घंटो तक राम और रावण का संवाद हुआ, जिसके बाद दोनों क्रेन पर गए और हवा में एक दूसरे पर तीरों की बौछार की. हालांकि आखिर में जीत सत्य की हुई और भगवान राम ने रावण पर तीर चलाकर अहंकार का दहन कर दिया. मेले में मौजूद लोग भगवान राम के चरित्र को देखकर भावुक हो गए.

मंत्री सहित कई दिग्गज रहे मौजूद

मंच की सजावट, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था ने लीला को और ज्यादा प्रभावशाली बना दिया था. आयोजन में वन एवं पर्यावरण राजमंत्री दिलीप अहिरवार, छतरपुर विधायक ललित यादव, कलेक्टर पार्थ जैसवाल और SP अगम जैन सहित कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की.

chhatarpur ravan dahan
हवा में राम और रावण की लड़ाई (ETV Bharat)

रावण ने 3 लोकों में अत्याचार बढ़ाया

अन्यपूर्णा रामलीला में मंच पर रावण का किरदार निभाने वाले एडवोकेट लखन राजपूत की लोगों ने जमकर तारीफ की. रावण के मंच पर आते ही तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट शुरू हो गई. रावण का किरदार निभा रहे लखन राजपूत ने बताया कि "रावण ने जिस प्रकार अपने पराक्रम से 3 लोकों में अत्याचार बढ़ाया. देव दानव, मानव गन्दरव सब को प्रताड़ित किया था, जन-जन की पुकार सुनते ही भगवान ने अवतार लिया और रावण सहित कई बलशाली राक्षसों का पृथ्वी से नाश कर दिया था."

RAM AND RAVAN BATTLE
छतरपुर में 51 फीट उंचे रावण का दहन (ETV Bharat)

अन्यपूर्णा रामलीला के अध्यक्ष दरेगेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि "विशाल रावण प्रतिरूप का संहार किया गया, लगातार 75 वर्षों से मेला ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. 75 साल पूरे होने की खुशी में अमृत उत्सव मनाया गया. सभी पात्र स्थानीय कलाकारों ने बेहतर किरदार निभाया और रामलीला और रावण दहन ने असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक प्रस्तुत किया. बुंदेलखंड में भारतीय संस्कृति, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया."

