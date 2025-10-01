ETV Bharat / state

छतरपुर में 90 डिग्री घूमेगा पुतले का सिर, अंग्रेजों के भारत छोड़ते ही शुरू हुआ था रावण दहन

छतरपुर में 51 फीट के पुतले का दहन, रावण का सिर सहित तलवार और ढाल भी घूमेगी, दर्शकों के लिए होगा आकर्षण का केंद्र.

CHHATARPUR ROTATING HEAD RAVAN
छतरपुर में 90 डिग्री घूमेगा पुतले का सिर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 9:11 PM IST

5 Min Read
छतरपुर: देश भर में नवरात्रि के बाद दशहरा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है. हर गली, मोहल्ले में रावण के पुतले बनाकर जलाए जाते हैं. इस दौरान पूरे देश में एक जैसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं. मैदानों में हजारों लोग जुटते हैं. रामलीला का मंचन होता है और अंत में रावण का पुतला जलाया जाता है. जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है.

अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद शुरू हुआ पुतला दहन

रावण दहन की परंपरा आज पूरे देश में लोकप्रिय हो चुकी है लेकिन छतरपुर में रावण दहन की शुरुआत अंग्रेजो के भारत छोड़ने पर शुरू हुई थी. यानी आजादी मिलते ही छतरपुर में रावण का पुतला दहन किया गया था, जो उस समय 16 फिट का था. लेकिन इस बार 51 फीट के रावण का दहन किया जाएगा.

रावण का सिर सहित तलवार और ढाल भी घूमेगी (ETV Bharat)

समिति खुद ही बनाती है रावण का पुतला

बुंदेलखंड में रामलीला खेलने की परंपरा आज भी जीवित है. जिसमें अन्नपूर्णा रामलीला के स्थानीय कलाकार पिछले 75 सालों से पुरानी गल्ला मंडी में रामलीला खेल रहे है. समिति द्वारा ही 75 साल से लगातार रावण का पुतला भी बनाया जा रहा है. इसमें खास बात यह है कि समिति द्वारा बाहरी कलाकार को नहीं बुलाकर संस्था के लोग ही सेवाभाव से पुतला बनाते हैं. वे 15 दिनों तक दिन-रात मेहनत कर रावण का पुतला बनाते हैं.

Chhatarpur Dussehra festival
अंग्रेजों के भारत छोड़ते ही शुरू हुआ था रावण दहन (ETV Bharat)

90 डिग्री घूमेगा रावण का सिर

75 वें वर्ष रामलीला के उत्सव में रावण की लंबाई 51 फीट की रखी गई है. रावण बनाने के लिए बांस, लोहे का फ्रेम, लोहे की छड़, जूट की फट्टी, सूत्री, मिट्टी, कपड़ा सहित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का उपयोग किया गया है. इस साल के रावण के पुतले को आकर्षित बनाने के लिए रावण को ऐसा तैयार किया गया है कि उसका सिर 90 डिग्री तक घूमेगा. वहीं, तलवार के साथ रावण की ढाल भी घूमेगी, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा.

टीम के 15 लोगों ने मिलकर बनाया पुतला

समिति के संचालक त्रिलोक चंद्र ताम्रकार बताते है कि "टीम में करीब 15 लोग है, जो सिर्फ रावण को बनाने के लिए 15 दिन पहले से काम शुरू कर देते है. मनोज ताम्रकार द्वारा रावण के पुतले को आकर्षित बनाने के लिए रंग रोगन किया जाता है. वहीं, फ्रेम बनाने की जिम्मेदारी मनोज सोनी और हनुमत विश्वकर्मा निभाते हैं. बांस को बांधने का कार्य करोड़े कुशवाहा के जिम्मे है, जो पूरे रावण का ढांचा तैयार करते है. कमलपंत नामदेव, छोटू नामदेव व गोपाल नामदेव रावण की पोशाक की सिलाई के साथ रावण के कुंडल और जूते का निर्माण करते हैं."

Chhatarpur Ravan effigy Dahan
छतरपुर में 51 फीट के पुतले का होगा दहन (ETV Bharat)

आजादी मिलते ही जला था 16 फीट का रावण

छतरपुर अन्नपूर्णा रामलीला के संचालक त्रिलोक ताम्रकार बताते है कि "मुझे करीब 15 साल हो गए रावण का पुतला बनाते हुए लेकिन छतरपुर में रावण दहन का आयोजन आजादी के बाद ही शुरू हुआ था. छतरपुर के गांधी आश्रम में देश आजाद होने की खुशी में पहली बार छतरपुर में रावण के पुतले का दहन किया गया. उस समय महाराज भवानी सिंह जू देव का छतरपुर में शासन था.

महाराज के कहने पर लाल कड़क्का मंदिर के महंत बालक दास ने भरोसे लुहार और नन्हे बढ़ई के साथ मिलकर 16 फीट रावण के पुतले का निर्माण किया, जिसे पूरे नगर में घुमाने के बाद दिलकुशा बाग यानी आज का गांधी आश्रम में दहन किया गया था. इसके बाद यह परंपरा छतरपुर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में शुरू हुई लेकिन इस बार रावण दहन का आयोजन छतरपुर नगरपालिका के मेला ग्राउंड में आयोजित होगा."

लाखों रुपए के खर्च से बनाया रावण

अन्नपूर्णा रामलीला के संचालक त्रिलोक ताम्रकार बताते है इस बार अन्नपूर्णा रामलीला अपना अमृत उत्सव मना रही है. 75 वर्ष रामलीला को पूरे हो गए है, रामलीला में करीब 100 से ज्यादा लोग है, जिन्हें अलग-अलग कार्य सौंपा जाता है. कोई मंचन करता है तो कोई पंडाल बनाता है. हम लोगों ने इस बार जो रावण बनाया है उसमें करीब एक से सवा लाख रुपये का खर्च आया है. इसे बनाने भी करीब 15 दिनों का समय लगा है."

क्यों किया जाता है रावण दहन

छतरपुर के पंडित गणेश प्रसाद बाजपेयी बताते है कि "दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर विजय पाई थी. तभी से यह दिन अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. रावण दहन का संदेश साफ है. चाहे अहंकार, अन्याय और अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंतत जीत हमेशा सच्चाई और धर्म की ही होती है."

