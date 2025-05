ETV Bharat / state

साक्षात भगवान का प्रसाद है छतरपुर का ये पेड़, बीजों से संतान सुख मिलने की है मान्यता - CHHATARPUR PUTRANJIVA TREE

छतरपुर संतान जीवा वृक्ष ( ETV Graphics )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 30, 2025 at 5:14 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 5:29 PM IST 5 Min Read

छतरपुर(मनोज सोनी) : हिन्दू धर्म में आज भी पेड़ों का बहुत महत्व है. हमारे शास्त्र कहते हैं पेड़ में भगवान सहित देवी देवताओं का वास होता है. तभी तो भारत में पौराणिक काल से ही पेड़ों की पूजा-अर्चना कर सुख, शांति की कामना की जा रही है. छतरपुर जिले में एक ऐसा प्राचीन रियासत काल का पेड़ मौजूद है जो संतानहीन लोगों को संतान की प्राप्ति करवाता है. मान्यता है कि अगर आप नियम के अनुसार इस पेड़ की पूजा करेंगे तो आपकी गोद भर जायेगी. छतरपुर में इस पेड़ को संतान जीवा वृक्ष कहते हैं. वैसे इसे भारतीय उपमहाद्वीप में पुत्रंजीवा वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है. इस वृक्ष में बहुत से औषधीय गुण भी होते हैं जिसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे. सबसे पहले आपको इस पेड़ को लेकर प्रचलित मान्यता के बारे में बताते हैं. संतान जीवा वृक्ष को लेकर प्रचलित मान्यता (ETV Bharat) संतान जीवा वृक्ष को लेकर प्रचलित मान्यता छतरपुर जिले में एक ऐसा दुर्लभ पेड़ मौजूद है जिसे संतान प्राप्ति के लिए जाना जाता है. यहां के लोगों की इस पेड़ में गहरी आस्था है. ग्रामीणों का मानना है कि इस पेड़ की छाल का सेवन करने से संतान की प्राप्ति होती है. इनका कहना है कि इसके कई प्रमाण भी जिले में मौजूद हैं. तभी तो महिलाएं इस पेड़ की पूजा अर्चना कर वरदान मांगती हैं और सच्चे मन से की गई पूजा का महिलाओं को वरदान भी मिलता है. बिजावर रियासत के जानकी निवास मंदिर में है ये पेड़ छतरपुर जिले से 35 किलोमीटर दूर बिजावर रियासत है जिसे गोंड साम्राज्य के द्वारा बसाया गया था. आज भी यह इलाका अपने अंदर कई प्राचीन महल, मंदिर और इतिहास समेटे हुए है, जिसकी चर्चाएं लोगों की जुबान पर रहती है. वहीं, इस बिजावर इलाके में एक ऐसा प्राचीन रियासत काल का पेड़ भी मौजूद है जो संतान हीन परिवारों को संतान सुख देने के लिए जाना जाता है. इस पेड़ की पहचान संतान जीवा वृक्ष के नाम है बनी हुई है. बीजों से संतान सुख मिलने की है मान्यता (ETV Graphics)

Last Updated : May 30, 2025 at 5:29 PM IST