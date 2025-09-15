ETV Bharat / state

छतरपुर पुलिस की राइफल लेकर भागा आरोपी धरा गया, 25 टीमें कर रही थीं 30 हजार के इनामी की तलाश

छतरपुर में 5 थानों की पुलिस पर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, हॉस्पिटल के कैदी वार्ड में पुलिस को बंद कर हो गया था फरार.

CHHATARPUR ESCAPED ACCUSED ARRESTED
पुलिस हिरासत से फरार आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 2:41 PM IST

छतरपुर: 5 थानों की पुलिस पर फायरिंग करने वाला खूंखार अपराधी एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया. आरोपी रविंद्र सिंह परिहार पुलिस हिरासत में था और हॉस्पिटल के कैदी वार्ड से पुलिस की राइफल लेकर फरार हो गया था. इतना ही नहीं आरोपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस को उसी वार्ड में बंद कर दिया था. जिसके बाद आरोपी की तलाश के लिए 25 पुलिस की टीमें लगी हुई थीं. रविवार रात आरोपी को राइफल के साथ पकड़ा गया है और उससे पूछताछ जारी है.

शॉर्ट एनकाउंटर कर आरोपी को हिरासत में लिया था

दरअसल, बीते दिन हॉस्पिटल के कैदी वार्ड से पुलिस को चकमा देकर आरोपी भाग गया था. आरोपी पर कई संगीन मामले दर्ज हैं. इससे पहले जब पुलिस उसे पकड़ने गई थी तो आरोपी 5 थानों की पुलिस पर फायरिंग कर चुका है. जिसे पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर हिरासत में लिया था. इसके बाद वह बीते दिन इलाज को लेकर हॉस्पिटल के कैदी वार्ड में भर्ती था, जहां से पुलिस की राइफल लेकर फरार हो गया. पुलिस ने दोबारा उसकी तलाश के लिए दर्जनों CCTV तलाशे और आरोपी से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल सका.

Accused ran away with police rifle arrested
पुलिस का राइफल ले भागा था आरोपी (ETV Bharat)

30 हजार का इनाम था घोषित

पुलिस ने ओरछा रोड थाना इलाके के देरी गांव में आरोपी के घर, रिश्तेदार, दोस्तों के यहां दबिश दी. लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. जिसके बाद एसपी अगम जैन ने आरोपी पर 10 हजार का इनाम रखा. लेकिन इसके बाद भी कोई सुराग नहीं मिला तो 2 दिन बाद सागर आईजी हिमांनी खन्ना ने 30 हजार का इनाम घोषित कर दिया.

Accused prisoner ward escaped arrested
30 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

रविवार रात 11 से 12 बजे के बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को जंगल से धर दबोचा और पुलिस से लूटी हुई राइफल भी बरामद कर ली. आरोपी को छतरपुर के ओरछा रोड थाना लाया गया. जहां छतरपुर एसपी अगम जैन थाने पहुंचकर आरोपी से पूछताछ की. उनके साथ एएसपी विदिता डागर भी मौजूद थीं.

आरोपी को पकड़ने जुटी थी 25 टीम

एसपी अगम जैन ने बताया कि "आरोपी बीते दिनों हॉस्पिटल के कैदी वार्ड से पुलिस की राइफल लेकर भागा था. जिसको पकड़ने के लिए पहले 10 हजार का इनाम रखा गया. उसके बाद सागर आईजी हिमांनी खन्ना के द्वारा इसे बढ़ाकर 30 हजार का इनाम घोषित किया था. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 25 टीम काम कर रही थी."

Chhatarpur 30000 bounty arrested
कैदी वार्ड से फरार आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

अपमान का बदला लेने भागा था आरोपी

जानकारी के अनुसार देरी गांव में 29 अक्टूबर को जब पुराने मामले में 5 थानों की पुलिस टीम आरोपी को पकड़ने गई थी. तब आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी. आरोपी का विवाद गांव के ही वीरू चंदेल से था और वह उसकी हत्या करना चाहता था. बताया गया कि वीरू चंदेल ने आरोपी को कुड़नताल के मेले में सार्वजनिक मारपीट कर अपमानित किया था. उसी अपमान का बदला लेने आरोपी वीरू चंदेल के खून का प्यासा था. वहीं, आरोपी के फरार होने के बाद से ही पुलिस ने वीरू चंदेल की भी सुरक्षा बढ़ा दी थी.

Accused Ravindra Singh Parihar arrested
आधी रात जंगल से निकलते ही आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा (ETV Bharat)

पुलिसकर्मियों पर भी हुई कार्रवाई

एसपी अगम जैन ने फरार आरोपी की डियूटी में तैनात पुलिसकर्मी राकेश अहिरवार, हरिश्चंद्र अहिरवार, पंकज तिवारी और शिवम शर्मा को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया. वहीं, फरार आरोपी रविन्द्र सिंह के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी.

