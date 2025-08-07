Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

हीरे चुराने के लिए विस्फोट करने वाला था नेता पुत्र, बक्सवाहा के जंगल में विस्फोटक के साथ पकड़ा - POLITICIAN SON STEALING DIAMOND

वन विभाग की बक्सवाहा में बड़ी कार्रवाई, बक्सवाहा के जंगल में विस्फोटक के साथ नपाध्यक्ष का बेटा साथियों के साथ हीरा चोरी करते पकड़ा.

CHHATARPUR DIAMOND STEALING
वन विभाग की टीम ने औजार व विस्फोटकों के साथ पकड़ा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 4:48 PM IST

3 Min Read

छतरपुर : जिले का बक्सवाहा पूरे विश्व में हीरे की खदानों के लिए जाना जाता है. इसी वन क्षेत्र में एक नेता पुत्र हीरों की चोरी करते हुए पकड़ा गया है. वन विभाग ने नेता पुत्र को बक्सवाहा के जंगल में विस्फोटकों और खनन के औजारों के साथ पकड़ा है. नेता पुत्र और उसके साथियों को वन विभाग ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है.

कोर्ट का स्टे, फिर भी हीरे के लिए खनन

छतरपुर जिले से 100 किलोमीटर दूर बक्सवाहा के जंगल से ये चौंकाने वाली घटना सामने आई है. बक्सवाहा की हीरा खदान में कभी हीरे के लिए माइनिंग होती थी, पर कोर्ट के स्टे के बाद यहां इस तरह का कार्य करना गैरकानूनी है. ऐसे में देश-दुनिया की बड़ी-बड़ी माइनिंग कंपनियों ने यहां कोर्ट के आदेश पर माइनिंग बंद कर दी, पर एक नेता पुत्र ने तो यहां हद ही कर दी.

poltical leader son arrested digging diamonds
विस्फोटक के साथ नेता पुत्र को वन विभाग ने पकड़ा (Etv Bharat)

वन विभाग की टीम ने औजार व विस्फोटकों के साथ पकड़ा

बक्सवाहा के एक लोकल नेता का बेटा अपने साथियों के साथ चोरी छिपे हीरा का खनन करते हुए पकड़ा गया. दरअसल, छतरपुर जिले के बक्सवाहा में हीरों का अकूत भंडार है, जो दुनिया भर में जाना जाता है. बहुमूल्य हीरे खदान की अवैध खुदाई की सूचना जब वन विभाग को लगी, तो टीमें चुपचाप जंगल के अंदर पहुंच गईं और इमली घाट पर शुभांशु सोनी और शिवम सिंह को धरदबोचा. आरोपियों के पास से तीन विस्फोटक पदार्थ, दो छन्ना व अन्य औजार पाए गए, जिन्हें जब्त कर सभी को कोर्ट में पेश किया गया.

BUXWAHA DIAMOND STEALING
बक्सवाहा के जंगल में विस्फोटक के साथ नेता पुत्र गिरफ्तार (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें - मध्य प्रदेश की हीरे से चमकेगी किस्मत, 6000 किलो का हीरा देगा 60-70 हजार करोड़

कोर्ट ने सभी आरोपियों को भेजा जेल

वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के विरुद्ध धारा 33(1)ख,1(ज) भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 303(1),303(2),324(1) और भारतीय न्याय संहिता 2003 की धारा 394, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत वन धारा क्रमांक 997/14 में मामला दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है.

यह भी पढ़ें - बक्सवाहा खदान में खनन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, लाखों पेड़ बचाने की NGT से गुहार

इस मामले को लेकर छतरपुर जिला न्यायालय में पदस्थ DPO प्रवेश अहिरवार ने बताया, '' बक्सवाहा के इमलिया घाट स्थान पर वन विभाग के अमले को गश्त के दौरान दो व्यक्ति मिले. संदेह होने पर दोनों से पूछताछ की गई, तो आरोपियों ने पत्रकार बन कर वन अमले को धमकाया. बाद में उनके कब्जे से हीरा खुदाई में उपयोग कुदाल,सब्बल,ओर 3 विस्फोटक मिले है. इनका उद्देश हीरा चोरी का था. इनके कब्जे से 5 तसला खनन की गई मिट्टी, कंकड़, जब्त किया और छतरपुर CJM कोर्ट में पेश किया है. न्यायालय ने दोनों को जेल भेज दिया है.''

छतरपुर : जिले का बक्सवाहा पूरे विश्व में हीरे की खदानों के लिए जाना जाता है. इसी वन क्षेत्र में एक नेता पुत्र हीरों की चोरी करते हुए पकड़ा गया है. वन विभाग ने नेता पुत्र को बक्सवाहा के जंगल में विस्फोटकों और खनन के औजारों के साथ पकड़ा है. नेता पुत्र और उसके साथियों को वन विभाग ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है.

कोर्ट का स्टे, फिर भी हीरे के लिए खनन

छतरपुर जिले से 100 किलोमीटर दूर बक्सवाहा के जंगल से ये चौंकाने वाली घटना सामने आई है. बक्सवाहा की हीरा खदान में कभी हीरे के लिए माइनिंग होती थी, पर कोर्ट के स्टे के बाद यहां इस तरह का कार्य करना गैरकानूनी है. ऐसे में देश-दुनिया की बड़ी-बड़ी माइनिंग कंपनियों ने यहां कोर्ट के आदेश पर माइनिंग बंद कर दी, पर एक नेता पुत्र ने तो यहां हद ही कर दी.

poltical leader son arrested digging diamonds
विस्फोटक के साथ नेता पुत्र को वन विभाग ने पकड़ा (Etv Bharat)

वन विभाग की टीम ने औजार व विस्फोटकों के साथ पकड़ा

बक्सवाहा के एक लोकल नेता का बेटा अपने साथियों के साथ चोरी छिपे हीरा का खनन करते हुए पकड़ा गया. दरअसल, छतरपुर जिले के बक्सवाहा में हीरों का अकूत भंडार है, जो दुनिया भर में जाना जाता है. बहुमूल्य हीरे खदान की अवैध खुदाई की सूचना जब वन विभाग को लगी, तो टीमें चुपचाप जंगल के अंदर पहुंच गईं और इमली घाट पर शुभांशु सोनी और शिवम सिंह को धरदबोचा. आरोपियों के पास से तीन विस्फोटक पदार्थ, दो छन्ना व अन्य औजार पाए गए, जिन्हें जब्त कर सभी को कोर्ट में पेश किया गया.

BUXWAHA DIAMOND STEALING
बक्सवाहा के जंगल में विस्फोटक के साथ नेता पुत्र गिरफ्तार (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें - मध्य प्रदेश की हीरे से चमकेगी किस्मत, 6000 किलो का हीरा देगा 60-70 हजार करोड़

कोर्ट ने सभी आरोपियों को भेजा जेल

वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के विरुद्ध धारा 33(1)ख,1(ज) भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 303(1),303(2),324(1) और भारतीय न्याय संहिता 2003 की धारा 394, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत वन धारा क्रमांक 997/14 में मामला दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है.

यह भी पढ़ें - बक्सवाहा खदान में खनन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, लाखों पेड़ बचाने की NGT से गुहार

इस मामले को लेकर छतरपुर जिला न्यायालय में पदस्थ DPO प्रवेश अहिरवार ने बताया, '' बक्सवाहा के इमलिया घाट स्थान पर वन विभाग के अमले को गश्त के दौरान दो व्यक्ति मिले. संदेह होने पर दोनों से पूछताछ की गई, तो आरोपियों ने पत्रकार बन कर वन अमले को धमकाया. बाद में उनके कब्जे से हीरा खुदाई में उपयोग कुदाल,सब्बल,ओर 3 विस्फोटक मिले है. इनका उद्देश हीरा चोरी का था. इनके कब्जे से 5 तसला खनन की गई मिट्टी, कंकड़, जब्त किया और छतरपुर CJM कोर्ट में पेश किया है. न्यायालय ने दोनों को जेल भेज दिया है.''

For All Latest Updates

TAGGED:

BUXWAHA DIAMOND STEALINGMADHYA PRADESH NEWSCHHATARPUR DIAMOND STEALINGCHHATARPUR NEWSPOLITICIAN SON STEALING DIAMOND

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

खेलते-खेलते तालाब में तैरने उतर गए 2 मासूम बच्चे, डूबने से मौत

कॉलेज में दारू मंगवाई फिर पीकर जूनियर के सिर पर ट्रिमर चलाया, रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग

मध्य प्रदेश में कोरोना रिटर्न, पांढुर्ना के बुजुर्ग की कोविड से मौत, परिजन को नहीं मिला शव

रतलाम में गोवंश के शरीर पर उगी खतरनाक गांठे, आंखों से निकले आंसू, लंपी वायरस बना दुश्मन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.