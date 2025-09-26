ETV Bharat / state

छतरपुर में महिला की अनोखी साधना, सिर पर खप्पर रख काली मंदिर में कर रही तपस्या

छतरपुर में नवरात्रि पर ज्योति प्रजापति की हैरान करने वाली साधना, 9 दिनों तक सिर पर खप्पर रखकर कर रही तपस्या.

navratri 2025
महिला सिर पर खप्पर रखकर कर रही तपस्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 8:18 PM IST

3 Min Read
छतरपुर: देशभर में नवरात्रि का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस दौरान 9 दिनों में माता के अलग-अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन आज आपको छतरपुर में स्थित एक ऐसे गांव के बारे में बता रहे हैं, जहां एक महिला नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक व्रत धारण कर काली माता के मंदिर में साधना कर रही है. इस दौरान महिला अपने सिर पर माता का खप्पर रखकर साधना में लीन है.

बुंदेलखंड की प्राचीन परंपरा

छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर हमा गांव में 300 साल पुरानी काली माता का मंदिर है. यहां नवरात्रि के पावन पर्व पर ज्योति प्रजापति नाम की महिला की भक्ति को देखकर लोग हैरान हैं. वह पूरे 9 दिनों तक अपने सिर पर खप्पर रखकर कड़ी साधना कर रही है. इस दौरान महिला बैठकर और खड़ी रहती है. इस कड़ी तपस्या में ज्योति के पति आनंद भी साथ दे रहे हैं और मंदिर परिसर में रहते हैं.

माता काली मंदिर में साधना (ETV Bharat)

कलकत्ता की काली के समान हैं माता

जानकारी के अनुसार, 300 साल पुराने इस मंदिर में नवरात्रि पर भक्तों का मेला लगता है. मंदिर में विराजी माता को कलकत्ता की काली के समान माना जाता है. इस मूर्ति को कलकत्ता से ही लाया गया था. मंदिर बहुत ही सिद्ध है, नवरात्रि के मौके पर इस मंदिर में 9 दिन तक लोग दिन-रात रुक कर कड़ी साधना करते हैं.

woman khappar tapasya
नवरात्रि पर महिला कर रही तपस्या (ETV Bharat)

माता का खप्पर 9वें दिन शहर में करता है भ्रमण

नवरात्रि में सिर पर खप्पर रखकर साधना करना बहुत ही कठिन काम माना जाता है. इसे हर कोई नहीं कर सकता है. पंडित सौरभ तिवारी बताते हैं कि "यह बुंदेलखंड की प्राचीन परंपरा है, ऐसा करने से माता खुश होती हैं. माता के विशेष स्थानों पर ही यह साधना होती है, जिसमें काली माता का मंदिर विशेष माना जाता है, क्योंकि माता भी हाथ में खप्पर लिए हुए हैं. माता का खप्पर नवरात्रि के 9वें दिन शहर में भ्रमण करता है और भक्तों को दर्शन देता है. जो महामारी और आपदा से शहर को बचाने की मान्यता से जुड़ा है."

साधना में लीन ज्योति प्रजापति ने बताया कि "मैं बचपन से ही काली माता की भक्त हूं. माता ने मुझे सपने में आकर भक्ती करने की प्रेरणा दी थी. माता की कृपा से यह कठिन तप कर रही हूं. जिले की सुख शांति की कामना के लिए हमने खप्पर रखा हुआ है. इसमें हमारा पूरा परिवार सहयोग कर रहा है.

