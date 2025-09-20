ETV Bharat / state

छतरपुर में अंग्रेजों के बसाए शहर की हवा जहरीली! बदबू से परेशान हुए लोग, शराब फैक्ट्री पर एक्शन

इस मामले को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और आमजन सहित कई संगठनों ने शराब फैक्ट्री के खिलाफ शिकायत की. जिसके बाद प्रशासन हरकत में आई और डिस्लरी की जांच शुरू की. जैसे ही प्रशासन की टीम अंदर घुसी उनके होश उड़ गए और मुंह पर मास्क लगाना पड़ा. वहीं, जांच के बाद एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट छतरपुर कलेक्टर को सौंपी है.

छतरपुर: अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बसाए गए नौगांव छावनी की हवा इन दिनों जहरीली हो रही है. पिछले 15 दिनों से नगर और आसपास के गांवों की आबोहवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है. कॉक्स डिस्लरी शराब फैक्ट्री से उठ रही दुर्गंध ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. हालात यह है कि अब लोग अपने ही घरों में दम घुटने की शिकायत कर रहे हैं. बच्चों और बुजुर्गों पर इसका ज्यादा असर देखा जा रहा है.

बदबू से लोग हुए परेशान

छतरपुर के नौगांव में बनी कॉक्स डिस्लरी मेसर्स जैगपिन ब्रेवरीज लिमिटेड के संचालक जगदीश अग्रवाल पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने फैक्ट्री का सड़ा हुआ अपशिष्ट पदार्थ खुले प्लॉट में फैलाया है. जिससे नौगांव नगर की रिहायशी क्षेत्र की आबोहवा जहरीली होना शुरू हो गई. खुले में सड़ी हुई सामग्री फैलाए जाने के कारण पूरे क्षेत्र में पर्यावरण भी प्रदूषित हो गया है. जिससे फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोग सड़े हुए अनाज की बदूब से परेशान हो गए और सांस लेना मुश्किल होने लगा है.

शराब फैक्ट्री से फैल रही है बदबू (ETV Bharat)

खेतों में पहुंच रहा दूषित पानी

जानकारी के अनुसार नौगांव में बनी शराब फैक्ट्री के संचालक द्वारा करीब 2 एकड़ में तार फेंसिंग कर सड़े हुए अनाज का मलबा खुले में फैलाया गया है. इसके चलते आसपास दूषित मलबे को बहाया जा रहा है. डिस्लरी के कर्मचारियों द्वारा सड़े हुए स्प्रिटयुक्त मलबे से अनाज, चावल का दाना निकालने के लिए पानी से धुलाई की जाती है. यह पानी किसानों के खेतों में बहकर पहुंच रहा है.

इसके चलते किसानों की फसल चौपट होने के साथ उपजाऊ जमीन बंजर होने लगी है. वहीं, किसानों और ग्रामीणों का सड़क पर निकलना मुश्किल होने लगा है. दूषित और गंदे पानी का सड़क पर भराव हो रहा है. इसके चलते दूषित पानी से भीषण दुर्गंध फैल रही है. शिकारपुरा गांव के धनीराम पटेल और कलमलू यादव का कहना है कि "सड़क में पानी भरने से बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है."

शराब फैक्ट्री की बदबू से लोग परेशान (ETV Bharat)

कई दिनों से परेशान थे लोग

नौगांव की कॉक्स डिस्लरी की बदबू फैलने से लोग बीते कई दिनों से परेशान थे. शराब फैक्ट्री की जहरीली हवा धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी चपेट में ले रही थी. जिसके बाद कांग्रेस नगर अध्यक्ष कुलदीप यादव और नौगांव बीजेपी मंडल अध्यक्ष गजेंद्र सोनकिया सहित स्थानीय महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, एसडीएम और एसडीओपी को इसकी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की.

शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने जांच की और फैक्ट्री संचालक को खुले में पड़ी सामग्री तुरंत हटाने का आदेश दिया है. जिसके बाद संचालक भी हरकत में आया और आनन-फानन में खुले में पड़ा पदार्थ हटाना शुरू किया है.

कॉक्स डिस्लरी शराब फैक्ट्री (ETV Bharat)

कलेक्टर को सौंपी गई रिपोर्ट

एसडीएम जीएस पटेल ने बताया कि "जनता के साथ कांग्रेस, बीजेपी ने बदबू की शिकायत की गई थी. मामले की तुरंत जांच की गई है. लोगों का कहना था पूरे नगर में बदबू फैल रही है. जिसके बाद फैक्ट्री मालिक को बुलाकर मलबा हटाने के निर्देश दिए गये हैं और जांच रिपोर्ट छतरपुर कलेक्टर को सौंपी गई है."