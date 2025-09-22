ETV Bharat / state

छतरपुर के विंध्यवासिनी मंदिर का रहस्यमयी कुआं! जल पीने से कई रोगों के ठीक होने का दावा

ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर परिसर में ये कुआं कुछ ही दिन पहले अपने आप प्रकट हुआ है. कुआं प्रकट होने की चर्चा असपास के गांवों से होकर दूसरे जिलों तक होने लगी. लोगों का कहना है कि जब उन्होंने कुएं का जल स्पर्श किया तो अलग ही अनुभूति हुई. कुछ लोगों ने जल पीया तो उन्हें और ज्यादा अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई. कुछ ही दिन में ये कुआं आकर्षण का केंद्र बन गया. दूर जिलों से भी लोग यहां आने लगे हैं. नवरात्रि शुरू होते ही भीड़ बढ़ने लगी है.

छतरपुर : छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किमी दूर स्थित कदारी में बाहरी लोगों का आवागमन बढ़ गया है. यहां स्थित विंध्यवासिनी मंदिर के परिसर में एक चमत्कारी कुआं की चर्चा दूर-दूर तक फैलने लगी है. कुएं का पानी पानी के लिए मरीजों के साथ ही आम लोगों की लाइन लगी है. दावा किया जा रह है कि इस पानी को पीन से मरीजों को राहत मिली है. यहां सुबह से लेकर देर शाम तक भक्तों की भीड़ लग रही है. देवी मंदिर परिसर में आने वाले देवीय कृपा का अनुभव कर रहे हैं.

मंदिर समिति के सदस्य पुष्पेंद्र द्विवेदी और वीरेंद्र बिंदुआ ने बताया "यहां आस्था से जुड़े कुछ नियम हैं. भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने से पहले माता के सामने शरणागत होकर अंदर आना चाहिए. कुएं का जल लेकर माता को अर्पित करने या मंदिर को स्पर्श कराने के बाद सेवन करना चाहिए. कई श्रद्धालु सीधे जल भरकर लौट जाते हैं या माता के दर्शन तक नहीं करते. शायद इसी कारण कुछ लोगों को पूर्ण लाभ का अनुभव नहीं हो पाता."

श्रद्धालु कर रहे सेहत में सुधार होने का दावा

छतपुर जिले के बरबार गांव से आई श्रद्धालु कुअरबाई ने बताया "उन्हें लंबे समय से आंखों की तकलीफ़ थी और वे सुई में धागा तक नहीं डाल पाती थीं, लेकिन कुएं का जल आंखों पर लगाने के बाद उनकी दृष्टि स्पष्ट हो गई और उन्हें राहत मिली." हमीरपुर जिले के बिहुनीकला गांव से आए एक श्रद्धालु ने बताया "उनका साला लंबे समय से बोल नहीं पा रहा था. यहां आकर जब उन्होंने मां का जल ग्रहण किया और जयकारे लगाए, तो धीरे-धीरे बोलने में सुधार महसूस हुआ." उन्होंने इसे मां विंध्यवासिनी की कृपा बताया.

मां विंध्यवासिनी का प्राचीन मंदिर

सागर से आई एक महिला श्रद्धालु ने कहा "उसके पैर 3 महीने से सुन्न थे. मंदिर आने और अमृत जल का प्रयोग करने के बाद उन्हें आराम मिला है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि यह क्षणिक रहता है और इसे चमत्कार कहना जल्दबाज़ी होगा. अधिकतर श्रद्धालु इसे मां की दिव्य कृपा मान रहे हैं. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि मां विंध्यवासिनी का यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और नवरात्र के समय यहां अद्भुत तेज व दिव्यता का अनुभव होता है.