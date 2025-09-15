छतरपुर में रातभर हुआ बुंदेली राई नृत्य, पुरानी परंपरा को जीवित रखने का प्रयास
छतरपुर में जलविहार और बुंदेली राई नृत्य का आयोजन, पुरानी परंपरा को जीवित रखने का प्रयास, रात भर जाग कर देखते हैं राई नृत्य
छतरपुर: राजा महाराजाओं के जमाने से चले आ रहे मेला जलविहार और बुन्देली राई को आज भी प्राचीन मेला जीवित रखे हुए है. राई नृत्य की खासियत यह रहती है कि इसको देखने के लिए पुरुषों के साथ महिलाओं का भी हुजूम लगता है. बुंदेली परंपरा की राई को देखने के लिए लोग पूरी रात जागते हैं.
छतरपुर में जलविहार का आयोजन
शहर के बीचो-बीच मां अन्नपूर्णा के स्थान पर 100 वर्षों से मेला जलविहार का आयोजन लगातार किया जा रहा है. आयोजन 11 दिनों तक चलता है. जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बुंदेली परंपरा को जीवित रखने के लिए लोक गीत और बुन्देली राई का आयोजन किया जाता है. जिसे देखने दूर-दूर से लोग आते हैं, इतना ही नहीं वे घर की महिलाओं को भी साथ लाते हैं. राई नृत्य का आयोजन पूरी रात चलता है और लोग जमकर आनंद उठाते है.
अन्नपूर्णा समिति करती है जलविहार का आयोजन
दरअसल, छतरपुर शहर के पुराने इलाके गल्ला मंडी में आजादी के पहले से मेला जलविहार का आयोजन किया जाता है. यह मेला पहले छतरपुर महराज भवानी सिंह के महल परिसर में लगता था, लेकिन धीरे-धीरे समय बदला. अब मेला गल्ला मंडी में लगने लगा. मां अन्नपूर्णा समिति आज भी इस परंपरा को जीवित रखे हुए है. समिति के महासचिव पंडित सौरभ तिवारी बताते हैं "यह मेला जलविहार महोत्सव आजादी के पहले से चल रहा है. आज भी परंपरा जीवित बनी हुई है. आयोजन में हर दिन महाआरती के बाद धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है.
छतरपुर बुंदेली राई का आयोजन
बुन्देली परंपरा को जीवित रखने के लिए राई नृत्य का आयोजन किया गया. जिसमें बुंदेली राई लोकगीतों के साथ राई लोकनृत्य की धुन पर झूमते कलाकारों ने मंच को जीवंत बना दिया. प्रमुख गायक कृष्ण कुमार रंगीला के साथ गायिकाओं ज्योति और संजना की तिकड़ी ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से न केवल दर्शकों को नाचने पर मजबूर कर दिया, बल्कि बुंदेली संस्कृति की मिठास को भी घर-घर तक पहुंचाने का काम किया.
बुंदेलखंड का हजार साल पुराना है राई नृत्य
वहीं छतरपुर के मेला जलविहार में चल रहे बुन्देली राई को लेकर राई गायक कृष्ण कुमार रंगीला बताते हैं बुंदेली राई नृत्य लगभग 1 हजार साल पुराना है. राई नृत्य बुंदेलखंड की पारंपरिक कला है, जो शौर्य और श्रृंगार का भी प्रतीक माना जाता है. इसका महत्व भी अलग है. जब राजा महाराजा युद्ध पर विजय हासिल करते थे, किसानों की अच्छी फसल होती थी या शादी-ब्याह जैसे शुभ कार्य होते थे, तो जश्न मानते थे और प्राचीन बुन्देली राई नृत्य का आयोजन होता था. यह नृत्य नगाड़ा, ढोलक, झीका और रमतूला जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ किया जाता है. इसमें महिलाएं अपने रंगीन लहंगे और आभूषण पहनकर पुरुषों के साथ नाचती हैं.
बुंदेली राई परंपरा को जीवित रखने का काम
वहीं मेला जल विहार के महासचिव सौरभ तिवारी बताते हैं "मेला जलविहार को शासन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता. समाजिक, धार्मिक और व्यपारी लोग इसका मिलकर आयोजन करते हैं. समिति प्राचीन परंपरा को जीवित रखने का कार्य कर रही है."