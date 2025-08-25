छतरपुर: खजुराहो में गणेश जी एक ऐसी प्रतिमा है, जो मंदिर के बाहर 1000 सालों से विराजमान है. इस प्रतिमा को लेकर मान्यता है कि जो भी राजा इनकी पूजा कर रणभूमि में जाते जाते थे वे युद्ध में विजय प्राप्त करके ही लौटते थे. गणेश जी की यह प्रतिमा मंदिर में नहीं बल्कि मंदिर के बाहर स्थित है. मान्यता है कि आज भी जो इस प्रतिमा पर सच्चे मन से लड्डू अर्पित कर दे उसके बिगड़े काम बन जाते हैं. इसलिए गणेश चतुर्थी पर इस प्रतिमा के दर्शन करने भक्तों का तांता लगा रहता है.
मतंगेश्वर मंदिर के बाहर स्थापित हैं भगवान गणेश
कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है. किसी भी देवी-देवता की पूजा-अर्चना से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है. शायद इसलिए 1000 साल पहले चंदेल राजाओं ने खजुराहो में स्थित मतंगेश्वर मंदिर के बाहर गणपति की अद्भुत प्रतिमा स्थापित करवाई थी. जिससे कोई भी शुभ कार्य करने या मंदिर में पूजा करने से पहले गणपति का दर्शन हो जाए.
इतिहासकार एन के जैन बताते हैं, "मतंगेश्वर मंदिर में भोले नाथ की पूजा से पहले गणेश भगवान के दर्शन के लिए उनकी प्रतिमा मंदिर के बाहर स्थापित की गई है. यह एक दुर्लभ प्रतिमा है, जिसे पत्थर पर उकेरा गया है. खजुराहो में चंदेल काल के दौरान करीब 85 मंदिरों का निर्माण किया गया. इन्हें मथुरा से आए 1600 कलाकारों ने गढ़ा था. चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित इन मंदिरों का निर्माण पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ. जिसमें मतंगेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण राजा चंद्र बर्मन के पुत्र हर्ष बर्मन ने करवाया था."
आक्रांताओं ने किया खंडित
एन के जैन बताते हैं, " कर्णावति नदी जिसे आज केन नदी के नाम से जाना जाता है. उसमें ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर निकलता है. उसी से मंदिरों का निर्माण हुआ है. लगभग 100 वर्ष इन मंदिरों के निर्माण में लगे थे. जब धीरे-धीरे समय ने पलटी खाई और चंदेल राजाओं का दबदबा कम हुआ तो आक्रांताओं ने खजुराहो में बने इस गणपति महाराज की प्रतिमा को खंडित कर दिया. लेकिन आज भी महादेव के बाहर बैठ कर भक्तों की मुराद पूरी कर रहे है."
गणेश उत्सव को लेकर तैयारी शुरू
देश भर में उत्साह और उमंग के साथ गणेश उत्सव मनाया जाता है. यह उत्सव भगवान शिव के पुत्र गणेश जी को समर्पित है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस साल 27 अगस्त को गणेश उत्सव की त्योहार आरंभ होगा, जो 10 दिनों तक चलेगा. जिसको लेकर भक्त तैयारी शुरू कर दिए हैं.