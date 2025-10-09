छतरपुर में मुख्य बाजार के बीचोंबीच बारूद का भंडार, सिविल ड्रेस में खेप खरीदने पहुंची पुलिस
दीपावली के मद्देनजर मोटा मुनाफा कमाने के लालच में कुछ व्यापारी खतरों से खेलते हैं. छतरपुर में पटाखों की खेप जब्त.
छतरपुर : दीपावली के दौरान अवैध तरीके से पटाखों की खेप का भंडारण करने वालों को लगातार चेतावनी दी जाती है. इसके बाद भी लोग मोटा मुनाफा कमाने के लिए खतरों से खेलते हैं. हर साल मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर पटाखों की खेप पकड़ी जाती है. कई बार विस्फोट भी चुके हैं. पटाखा फैक्ट्री और गोदामो में धमाकों को लेकर प्रशासन सख्त रहता है. फिर भी अवैध भंडारण लगातार किया जा रहा है. ऐसे ही पटाखा के अवैध भंडारण का मामला छतरपुर में पकड़ा गया है.
ग्राहक बन सिविल ड्रेस में पहुंची पुलिस
छतरपुर शहर के व्यापारी साकेत अग्रवाल ने शहर के बीचोंबीच बारूद का भंडार जमा कर रखा था. बारूद इतना था कि आसपास का इलाका कभी भी तबाह हो सकता था. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा डालकर बारूद रूपी पटाखों की खेप को जब्त किया. पटाखा गोदाम पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस सिविल ड्रेस में ग्राहक बनकर पहुंची. गोदाम के अंदर घुसते ही पुलिस की टीम ने छापा डाल दिया. पुलिस ने भारी मात्रा में बारूदरूपी पटाखों को जब्त किया है.
मकान की तीसरी मंजिल से पटाखों की खेप जब्त
छतरपुर शहर के मुख्य बाजार में दुकानों के ऊपर पटाखों को भारी मात्रा में बेचने के लिए रखा गया था. छतरपुर जिले में दीवाली के पहले अतिशबाजी का बड़ा करोबार शुरू हो जाता, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा रिहायशी इलाको में पटाखे रखने के लिए या बेचने के लिए कोई परमिशन नही दी जाती है. इसके बावजूद व्यापारी लोगों की जान से खिलवाड़ कर शहर के बीच बाजार में बारूद का भंडार जमा करते हैं. पटाखों का ये गोदाम तीसरी मंजिल पर बनाया गया था.
जब्त पटाखों की बाजार में कीमत 3 लाख
छतरपुर कोतवाली टीआई अरविंद दांगी ने बताया "गल्ला मंडी स्थित व्यापारी साकेत अग्रवाल ने पटाखों का गोदाम बना रखा था. छापेमारी में लगभग 3 लाख के पटाखे जब्त किए गए. व्यापारी कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया. रिहायशी इलाकों में पटाखे रखने पर कार्रवाई का प्रावधान है." वहीं व्यापारी साकेत अग्रवाल से जब मामले में बात की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.