गुप्त कमरे-बेहिसाब सुरंगें, एयर कंडीशनर को भी फेल करती 17वीं शताब्दी की शीतल गढ़ी - CHHATARPUR SHEETAL GARHI

छतरपुर की शीतल गढ़ी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 11, 2025 at 9:04 AM IST | Updated : June 11, 2025 at 10:28 AM IST 4 Min Read

छतरपुर: जिले को बसाने वाले महाराजा छत्रसाल की कर्म भूमि धुबेला में आज भी एक ऐसी प्राचीन गढ़ी बनी हुई है, जो इतिहास की अमर गाथा सुनाती है. जिसका निर्माण महाराजा छत्रसाल के नाती द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया था. यह प्रसिद्ध स्मारक समृद्ध बुंदेली कला का उदाहरण है, जो आज के एयर कंडीशनर को भी फेल करती है. इस किले का निर्माण आवासीय उद्देश्य और सुरक्षा की दृष्टि से करवाया गया था. इसके अंदरूनी हिस्से को पत्तेदार पैटर्न से सजाया गया है. जिसको देखने दूर दूर से लोग आते हैं. सेना के आराम, भीषण गर्मी से बचाव और सुरक्षा के लिए यहां गुप्त कमरे व सुरंग आज भी बनी हुई है. इतिहास समेटे है शीतल गढ़ी

महाराजा छत्रसाल का नाम इतिहास में एक पराक्रमी राजा और बुंदेलखंड के शूरवीर के रूप में दर्ज है. उन्हीं से ही बुंदेलखंड की पहचान होती है. कभी बुंदेलखंड को मुगल आक्रांताओं से बचाकर रखने वाले महाराजा छत्रसाल के समय स्थापित की गई पुरातात्विक धरोहर को आज लोग देखने और इसका इतिहास जानने देश दुनिया से लोग छतरपुर के धुबेला आते हैं. यहां बनी पुरानी इमारतें, महल, गढ़ी का रहस्य जानने की कोशिश करते हैं. उन्हीं में से एक शीतल गढ़ी है जो आज भी अपने अंदर कई इतिहास समेटे हुए है. एयरकंडीशनर को भी फैल करती है शीतल गढ़ी (ETV Bharat)

