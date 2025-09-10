ETV Bharat / state

छत्रसाल यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों पर गिरेगी गाज!, जांच में मिली गड़बड़ियां, कुलगुरु पर गंभीर आरोप

छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में अनियमितता, 12 बिंदुओं पर विशेष टीम ने की जांच, कर्मचारियों पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई.

MAHARAJA CHHATRASAL BUNDELKHAND UNIVERSITY
महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 1:52 PM IST

छतरपुर: भगवान राम और माता सीता पर टिप्पणी, सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया, बिना टेंडर के वस्तुओं की खरीदी, पर्यावरण को नुकसान और कबड्डी प्रतियोगिता में लाखों रुपए की गड़बड़ी सहित कई अनियमितता को लेकर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सुर्खियों में रहा है. ऐसे 12 बिंदुओं पर शिकायत उच्च शिक्षा मंत्री के पास की गई थी. जिसकी जांच की जिम्मेदारी छतरपुर कलेक्टर दी गई थी. जांच पूरी होने के बाद अब रिपोर्ट सागर कमिश्नर को सौंपी गई है. जिस पर जल्द सख्त कार्रवाई की जा सकती है. जिसके चलते यूनिवर्सिटी में पदस्थ कर्मचारी के हाथ पैर फूलना शुरू हो गए हैं.

मंत्री ने दिए जांच के आदेश

छतरपुर जिले का महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय लंबे समय से अनियमितताओं को लेकर चर्चा में था. जिसकी शिकायत प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार से की गई थी. शिकायत के बाद मंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सागर के कमिश्नर अनिल सुचारी को जांच के आदेश दिए. कमिश्नर ने इस जांच की जिम्मेदारी छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल को दी. पार्थ जैसवाल ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर मामले की जांच कराई.

Bundelkhand University Chhatarpur
छात्रों का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

12 बिंदुओं पर की गई जांच

शिकायत के आधार पर कुल 12 बिंदुओं पर जांच की गई. जानकारी के अनुसार जांच में सामने आया है कि यूनिवर्सिटी ने सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती में नियमों का उल्लंघन किया. यूजीसी के नियम के अनुसार भर्ती से पहले विज्ञापन और लिखित परीक्षा जरूरी होती है. लेकिन यूनिवर्सिटी ने यह प्रक्रिया नहीं अपनाई.

Chhatrasal University irregularity
छत्रसाल यूनिवर्सिटी के कुलगुरु पर गंभीर आरोप (ETV Bharat)

वहीं, खरीदी में भी गड़बड़ी पाई गई. जिन वस्तुओं की खरीदी टेंडर से होनी चाहिए थी उन्हें कोटेशन के आधार पर खरीदा गया. इन सभी 12 बिंदुओं पर हुई जांच के बाद रिपोर्ट छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल को सौंपी गई. वहीं, छतरपुर कलेक्टर ने भी फाइल संभाग कमिश्नर अनिल सुचारी को भेज दी है.

कुलगुरु ने माता सीता पर की थी टिप्पणी

बताया गया कि कबड्डी प्रतियोगिता में लाखों रुपए खर्च किए गए थे. इस पर सवाल उठाया गया तो जांच के नाम पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने ही अधिकारियों की समिति बनाकर खुद को दोषमुक्त घोषित कर लिया था. टीकमगढ़ में संभाग स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को आगे खेलने का मौका भी नहीं दिया गया. खिलाड़ियों की शिकायतों पर भी आंतरिक जांच कर मामला दबा दिया गया.

CHHATRASAL UNIVERSITY INVESTIGATION
यूनिवर्सिटी की जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी (ETV Bharat)

वहीं, विश्वविद्यालय के नए परिसर में हजारों पेड़ काटे जाने की शिकायत की गई थी. बताया गया कि पेड़ों के काटने से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है. वहीं, यूनिवर्सिटी की कुलगुरू शुभा तिवारी ने एक मंच से माता सीता पर टिप्पणी की थी. जिसके बाद छात्र संगठनों ने इसका भारी विरोध किया था. इन सभी मामलों की जांच की गई है.

जांच को लेकर छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने बताया कहा, "रिपोर्ट आ गई है और ऊपर भी भेज दी गई है. कई बिंदुओं पर टीम द्वारा जांच की गई है, जो पूरी हो चुकी है."

इन मामलों को लेकर कुलसचिव यशवंत पटेल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि "सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के मामले में जांच चल रही थी. जिस कारण प्रक्रिया रोकी गई है. कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी. जिसके निराकरण के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी." वहीं, अन्य शिकायतों के बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया.

