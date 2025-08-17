छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक ऐसा गांव है जिसका संबंध महाभारत काल से बताया जाता है. अभी तक खुदाई में यहां कई प्राचीन और दुर्लभ प्रतिमाएं निकल चुकी हैं. यही वजह है कि ये गांव पुरातत्व विभाग के हवाले कर दिया गया है. नौगांव और ईशानगर क्षेत्र के बीच स्थित इस गांव का नाम अचट्ट है. यह गांव इतिहास और आध्यात्मिकता का संगम है.

इस गांव का नाम कभी 'अक्षतनगर' हुआ करता था, जो कालांतर में अचलपुर और अब अचट्ट हो गया है. जन्माष्टमी के अवसर पर यहां श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास और पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जाता है.

छतरपुर का महाभारत कालीन अचट्ट गांव (ETV Bharat)

खुदाई में मिली भगवान विष्णु की अद्भुत प्रतिमा

ग्रामीण बताते हैं कि यहां समय-समय पर खुदाई में कई प्राचीन प्रतिमाएं मिल चुकी हैं. अभी भी जब खुदाई होती है तो दुर्लभ प्रतिमाएं मिलती हैं. यहां पर भगवान विष्णु की एक दुर्लभ और अद्भुत प्रतिमा मिली थी. यह चंदेलकालीन प्रतिमा लगभग 5 से 6 फीट ऊंची है और पत्थरों से बनी है. अपनी विशेष शिल्पकला के कारण यह प्रतिमा लोगों को मोहित कर देती है.

खुदाई में मिली थी भगवान विष्णु की अद्भुत प्रतिमा (ETV Bharat)

मूर्ति की विशेष बात यह है कि यह खड़ी अवस्था में है और आंखों का तेज इतना है कि कोई भी मोहित हो जाए. ग्रामीणों ने इस प्रतिमा को गांव के ही एक मंदिर में स्थापित कर दिया था, जिसका नाम चतुर्भुज विष्णु मंदिर है. इस मंदिर की ख्याति दूर-दूर तक फैली है. मान्यता है कि मूर्ति के दर्शन मात्र से भक्तों को विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होती है.

भव्य भंडारे में जुटे आसपास के गांवों के श्रद्धालु

अचट्ट गांव में हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है. इस वर्ष भी 2 दिनों तक चले उत्सव में पूरी श्रद्धा से भक्त शामिल हुए. मंदिर में विशेष सजावट की गई, रातभर भजन-कीर्तन हुआ और भगवान के प्राकट्य की लीला का मंचन किया गया. इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों से आए हजारों श्रद्धालु शामिल हुए. सुबह से ही भक्त दर्शन के लिए मंदिर पहुंचने लगे थे.

लोगों का मानना है कि गांव में आज भी देवताओं का वास है (ETV Bharat)

इतिहास में दर्ज है अचट्ट का गौरवशाली अतीत

अचट्ट गांव का उल्लेख मार्कण्डेय पुराण में भी मिलता है. इतिहासकार प्रो. सी.एम. शुक्ला बताते हैं कि "यह गांव चंदेलकालीन है और यहां अनेक प्राचीन मूर्तियां चबूतरों, पेड़ों के नीचे और घरों में संरक्षित हैं." उन्होंने बताया कि "यहां एक सहस्त्र शिवलिंग भी पाया गया है, जो किसी समय भव्य धार्मिक स्थल रहा होगा. इसको एक मड़िया में रखा गया है."

इतिहास में दर्ज है अचट्ट का गौरवशाली अतीत (ETV Bharat)

'गांव में आज भी देवताओं का वास है'

मंदिर के महंत सरस्वती दास महाराज बताते हैं कि "इस गांव में खुदाई के दौरान कई प्राचीन और अद्भुत मूर्तियां प्राप्त हुई हैं. यही कारण है कि यहां का हर कण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है. उनका मानना है कि इस स्थान पर आज भी पूर्वज देवताओं का वास है, वो गांव में भ्रमण करने आते हैं और गांव की हर प्रकार की मुसीबतों से रक्षा करते हैं."

छतरपुर जिले का यह अचट्ट गांव, केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य हिस्सा है. भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव यहां केवल परंपरा नहीं, इतिहास और श्रद्धा का जीवंत प्रमाण बन चुका है.