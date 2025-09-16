ETV Bharat / state

छतरपुर में 45 अवैध कॉलोनियों पर कसी नकेल, 4 कॉलोनाइजर से SDM ने मांगा जवाब

छतरपुर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक्शन, बिना नक्शा पास किए बेचे जा रहे हैं प्लाट, एसडीएम ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब.

Chhatarpur illegal colonies
बिना नक्शा पास किए बेचे जा रहे हैं प्लाट (ETV Bharat)
छतरपुर: अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है. एसडीएम अखिल राठौर ने 45 भूमाफियाओं की अवैध कॉलोनियों को चिह्नित करते हुए उन्हें अवैध घोषित कर दिया है. इन कॉलोनियों के खिलाफ एक प्रतिवेदन तैयार कर छतरपुर कलेक्टर कार्यालय को भी भेजा गया है. जबकि 4 कॉलोनाइजर को एसडीएम ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. वहीं, तबाड़तोड़ इस तरह की कार्रवाई के बाद से जमीन कारोबारियों में हड़कम्प मंचा हुआ है.

बिना नक्शा पास किए बेचे जा रहे हैं प्लाट

शहर में लगातार अवैध कॉलोनियों को जमीन कारोबारियों के द्वारा विकसित किया जा रहा था. जिसकी लगातार शिकायते छतरपुर कलेक्टर और एसडीएम को मिल रही थी. शिकायतों के आधार पर एसडीएम अखिल राठौर ने शहर में विकसित हो रही कॉलोनियों की जांच आरआई (राजस्व अधिकारी) और पटवारियों को सौंपी थी. आरआई और पटवारियों ने शहर में चल रही कॉलोनियों की जब जांच की तो बड़ा खुलासा हुआ. कही खेती की जमीन पर प्लाटिंग की जा रही थी तो कही बिना नक्शा पास किए बिना टाउन एंड कंट्री के प्लानिंग के तहत लोगों को प्लाट बेचे जा रहे थे.

छतरपुर में 45 अवैध कॉलोनियों पर कसी नकेल (ETV Bharat)

जमीन खरीददार हैं परेशान

शहर में ऐसी करीब 45 से 50 कॉलोनियों को चिह्नित किया गया है. छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर के द्वारा चार कॉलोनाइजर को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है. लगातार एसडीएम को शिकायतें भी मिल रही थीं कि एक प्लाट की रजिस्ट्री कई कई लोगों को कर दी गई. वहीं, जमीन बेचने के बाद रोड का रकबा भी जमीन का करोबार करने वालों ने बेच दिया. जिससे खरीददार परेशान हैं और वे न्याया के लिए थाने व तहसील के चक्कर काट रहे हैं.

Chhatarpur SDM action
अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक्शन (ETV Bharat)

पटवारी कर रहे हैं सर्वे

प्रशासन के अनुसार यदि कॉलोनियां ग्रामीण क्षेत्र में आती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई एसडीएम कार्यालय द्वारा की जा रही है. वहीं नगरीय क्षेत्रों में स्थित कॉलोनियों के मामलों को कलेक्टर कार्यालय द्वारा जांच की जा रही है. एसडीएम अखिल राठौर ने कहा, "अभी तक 45 से 50 अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ केस बनाकर कलेक्टर को भेजे गये हैं. इसके साथ ही पटवारियों की टीम शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार सर्वे कर रही है. जो भी कॉलोनियां नियमों के विरुद्ध विकसित की जा रही हैं, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है."

Chhatarpur illegal colonies
4 कॉलोनाइजर से SDM ने मांगा जवाब (ETV Bharat)

इससे पहले छतरपुर SDM के द्वारा अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमे इन्हें प्रतिबंधित किया गया था-

  1. खसरा नंबर 1479/1/1- पठापुर क्षेत्र में खसरा नंबर 1479/1/1, रकबा 1.279 हेक्टेयर, जो आशीष तिवारी के नाम पर है. इस पर क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई है. इसके साथ ही अवैध कॉलोनाइजर इस भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर पाएंगे.
  2. खसरा नंबर 1475/1, 1476/2- यह भूमि संगीता पति दुर्जन के नाम पर स्थित अवैध कॉलोनी की है, जिस पर एसडीएम ने प्रतिबंध लगा दिया है. इस भूमि का कोई भी क्रय-विक्रय अब अवैध होगा.
  3. खसरा नंबर 1484- रकबा 2.364 हेक्टेयर की भूमि राकेश कुशवाहा के नाम पर स्थित है, जिस पर भी क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई है. इस भूमि पर अवैध कॉलोनी का कोई भी विकास नहीं किया जा सकेगा.
  4. खसरा नंबर 1419/1/1, 1467/1/1- मनीष पिता मोहन रेजा के नाम पर स्थित इन खसरा नंबरों पर भी अब भूमि की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस आदेश से इन क्षेत्रों में अवैध कॉलोनाइजरों के लिए काम करना अब संभव नहीं होगा.
  5. खसरा नंबर 208/1, 294/2/1, 1474/2/1- ये भूमि अखिलेश निगम और अरविंद सोनी के नाम पर स्थित हैं. इन खसरों पर अवैध कॉलोनी के निर्माण पर भी रोक लगा दी गई है. जिससे भू-माफिया के लिए इन भूमि का उपयोग अवैध रूप से नहीं किया जा सकेगा.

कॉलोनी निर्माण से पहले अनुमति जरूरी

छतरपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में जमीन कारोबारियों के द्वारा अवैध कॉलोनी को बनाया जा रहा है. जिसमें नियमों की अनदेखी की जा रही है. SDM ने कहा, "पहले भी कार्यवाही की गई है. अगर नियमों को तोड़ा जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. प्रशासन ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाए हुए है. जब कॉलोनी को बनाया जाता है तो तहसील, एसडीएम कार्यालय, नगरपालिका, टीएनसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग), रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) की अनुमति लेनी पड़ती है और नक्शा पास करवाया जाता है. उसके बाद ही कॉलोनी निर्माण किया जाता है."

