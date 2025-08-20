छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लिए मंगलवार यानी 19 अगस्त का दिन बहुत खास और गर्व भरा रहा. जिले के एक छोटे से गांव की प्रतिभावान खिलाड़ी क्रांति गौड़ का महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है. उनकी इस उपलब्धि पर छतरपुर के क्रिकेट प्रेमियों सहित पूरी जनता को गर्व है. आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए बीसीसीआई ने मंगलवार को टीम का ऐलान किया. टीम में उनको जगह मिलने की घोषणा होते ही, उनके परिवार और चाहने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने मिठाई बांट लोगों के साथ खुशी साझा की.
क्रांति का महिला वर्ल्ड कप में हुआ चयन
छतरपुर के घुवारा कस्बे की होनहार बेटी क्रांति गौड़ बुंदेलखंड की एकमात्र खिलाड़ी हैं, जो अपने शानदार और दमदार प्रदर्शन के बलबूते इस मुकाम तक पहुंची हैं. इससे पहले क्रांति ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. तीसरे वनडे में 6 विकेट लेकर भारत को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. क्रांति का भारतीय महिला टीम में आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 के लिए चयन होने पर गांव-जिले सहित प्रदेश भर में खुशी का माहौल है. उनके कोच, परिवार और समर्थकों में उत्साह है. गांव में मिठाई बांटी गई, पटाखे फोड़े गए. पूरे गांव में दिवाली जैसा माहौल हो गया था.
अपनी प्रतिभा का क्रांति ने मनवाया लोहा
घुवारा कस्बे में रहने वाली 21 वर्षीय क्रांति एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं. उन्होंने 14 साल की उम्र से क्रिकेट के मैदान पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना शुरू कर दिया था. क्रिकेट के प्रति उनका जुनून ऐसा था कि वे परीक्षा के दिनों में भी क्रिकेट खेलती थीं. उनकी प्रतिभा पर सबसे पहले छतरपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय चौरसिया और सचिव व सागर डिवीजन के कोच राजीव बिलथरे की नजर पड़ी थी.
वर्ल्ड कप में चयन से कोच में उत्साह
विनय चौरसिया ने बताया, "क्रांति शुरुआत से ही तेज और फुर्तीली थीं. मैंने उनके पिता से कहा कि वे क्रांति को छतरपुर में मेरे पास छोड़ दें. मैंने वादा किया कि मैं उनकी बेटी को एक अच्छा खिलाड़ी बनाऊंगा. तब उनके पिता ने कहा था कि हम अपनी बेटी आपको सौंप रहे हैं, इसका भविष्य आपको बनाना है. आज क्रांति की मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें भारतीय टीम तक पहुंचाया है. अब वो महिला ओडीआई विश्व कप 2025 में देश के लिए खेलते हुए नजर आएंगी."
गांव-जिले का नाम किया रौशन
बता दें कि क्रांति 6 भाई-बहनों में सबसे छोटी हैं. उनके परिवार में खासकर बड़े भाई मयंक सिंह ने सामाजिक रूढ़ियों को नजरअंदाज कर क्रांति का पूरा साथ दिया. क्रांति आज अपने गांव और जिले का नाम देश ही नहीं विदेश में भी रोशन कर रही हैं. वे महिला क्रिकेट जगत में अपनी हुनर के बदौलत क्रांति खड़ी कर दी है. क्रांति गौड़ एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी के साथ बैट से भी कमाल की पारी खेलती हैं. कई मैचों में निर्णायक भूमिका निभा चुकी हैं.
क्रांति का 'क्रांति' भरा सफर
क्रांति ने 2017 में पहली बार सीजन बॉल क्रिकेट खेला और उसी मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनीं. इसके बाद उन्होंने सागर डिवीजन की अंडर 16 टीम की कप्तानी की और साल 2018-19 में फाइनल तक टीम को पहुंचाया. इसी साल डब्ल्यूपीएल में यूपी वॉरियर्स ने उन्हें 10 लाख रुपए में खरीदा था, जहां उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था. सीनियर वूमेन्स वनडे ट्रॉफी में भी उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए 9 मैचों में 15 विकेट लिए, जिसके फाइनल में बंगाल के खिलाफ 4 विकेट शामिल थे. इसके बाद उनका चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ और यहां भी उनका शानदार प्रदर्शन जारी है.
भारत-श्रीलंका के 5 शहरों में होंगे मैच
भारत और श्रीलंका की मेजबानी में इस साल महिला वनडे विश्व कप का आयोजन होगा. यह वैश्विक टूर्नामेंट 30 सितंबर से शुरू होगा, जिसका फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट के मुकाबले दोनों देशों के 5 शहरों में होंगे, जिसमें बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापत्तनम और कोलंबो शामिल है. इस वैश्विक टूर्नामेंट की भारत को 12 साल बाद मेजबानी मिली है.
- मध्य प्रदेश की क्रांति के आगे अंग्रेजों ने टेके घुटने, 6 विकेट ले इंग्लैंड में मचाई धूम
- छतरपुर की छोरी का जलवा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में करेगी चौकों-छक्कों की बरसात
आठ टीमें लेंगी हिस्सा
महिला वनडे विश्वकप में 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मैच खेले जाएंगे. यह विश्वकप क्रांति गौड़ के कारण बुंदेलखंड के खेल प्रेमियों के लिए खास होगा. वैसे तो हर 4 साल में आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन होता है, लेकिन इस बार 3 साल के अंतराल में टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है. इससे पहले साल 2022 में न्यूजीलैंड में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था.