छतरपुर की बेटी ने कोलंबो में पाकिस्तान को चटाई धूल, दीपावाली से पहले ही गांव में फूटे पटाखे

30 सितंबर से आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 का आगाज हो चुका है. इस टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड मिलकर कर रहा है. इसके तहत 5 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान की महिला टीम के बीच मैच खेला गया था. जिसमें छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव घुवारा की रहने वाली वाली क्रांति ने शानदार गेंदबाजी की है. उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 3 विकेट झटके. उनके घातक गेंदबाजी ने पाकिस्तानी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. वे भारतीय टीम में एक ऑलराउंडर के भूमिका निभाती है. गेंद के साथ बल्ले से भी कमाल करती हैं.

छतरपुर: कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में छतरपुर की बेटी क्रांति गौड़ ने क्रांति कर दी. बीते रविवार 5 अक्टूबर को भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए विमेंस क्रिकेट मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रांति 3 विकेट लेकर छा गईं. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. भारत की उभरती महिला खिलाड़ी क्रांति गौड़ पर छतरपुर सहित पूरा देश आज गर्व कर रहा है. आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से बड़ी शिकस्त देकर इतिहास रच दिया है.

गांव में दिवाली से पहले हुई आतिशबाजी

इस मैच में क्रांति गौड़ ने पाकिस्तान को शुरुआती झटके देकर उसे बैकफुट पर धकेल दिया. जिसके बाद पाकिस्तानी टीम दोबार मैच में वापसी नहीं कर सकी. इस उम्दा प्रदर्शन के उन्हें प्‍लेयर ऑफ मैच के अवार्ड से नवाजा गया है, जिसको लेकर छतरपुर जिले सहित पूरे देश में क्रांति के चर्चे हो रहे हैं. हर एक की जुबान पर उनका नाम है. पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद क्रांति के गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और दीवाली के पहले गई गांव में पटाखे फूटना शुरू हो गए.

उम्दा प्रदर्शन कर क्रांति ने जीता देश का दिल (ETV Bharat)

मुसीबतों को हराकर हासिल किया मुकाम

गांव घुवारा में 11 अगस्त 2003 को जन्मी क्रांति का बचपन संघर्षों भरा रहा है. उनके पिता पुलिस विभाग में मुंशी थे, लेकिन कुछ कारणों से निलंबित हो गए थे. जिस कारण घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी. क्रांति पिता के साथ खेतों में काम करके मदद करती थी. उनके परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब थी. पिता दूसरों के खेतों में मजदूर करते परिवार का पेट पालते थे. क्रांति 6 भाई-बहनों में सबसे छोटी हैं.

क्रांति गौड़ ने अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तान की तोड़ी कमर (ETV Bharat)

उम्दा प्रदर्शन कर क्रांति ने जीता देश का दिल

महिला क्रिकेटर क्रांति गोंड़ के कोच राजीव विल्थारे ने कहा, "भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल की. इस रोमांचक जीत के लिए पूरी टीम को बधाई. अगर बात करें क्रांति कि तो उन्होंने गेंद से कमाल कर दिया. ऐसे बड़े मैचों में खिलाड़ी जहां नर्वस हो जाते हैं. वहां क्रांति ने उम्दा प्रदर्शन कर पूरे देशवासियों का दिल जीत लिया."

क्रांति के शानदार प्रदर्शन से गांव में खुशी का माहौल (ETV Bharat)

जज्बे को देखकर रह गया था हैरान

कांति गौड़ की क्रिकेट जरनी के शुरुआती दिनों के बारे में बात करते हुए कोच राजीव विल्थारे ने कहा "जब वह पहली बार मेरे पास आई, तो उसे घिसे हुए जूते पहन रखे थे. लेकिन उसमें क्रिकेट के लिए अलग ही जुनून था. उसके जज्बे को देखकर एक पल के लिए मैं भी हैरान रह गया था. उसी समय मुझे लग गया था कि यह लड़की एक दिन कुछ अलग करेंगी और मैं आज सही साबित हुआ."

जिद और लगन ने क्रांति को बनाया क्रिकेटर

कोच विल्थारे ने कहा, "क्रांति ने अपनी मेहनत से आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बना ली है. साल 2024 में मुंबई इंडियंस ने उसे नेट बॉलर के रूप में शामिल किया था, अगले ही साल 2025 में महिला आईपीएल में यूपी वॉरियर्स ने उसे खरीदा." बचपन में क्रांति के साथ क्रिकेट खेलने वाली साथी विकासा बुंदेला बताती हैं, "क्रांति हमेशा जोश से भरी रहती थी. हम लड़कियां कभी लड़कों के साथ खेलने की हिम्मत नहीं करती थीं, लेकिन क्रांति खुलकर खेलती थी. लोग डांटते, ताने देते पर वह किसी की नहीं सुनती थी. कहती थी, मुझे क्रिकेटर बनना है."

'क्रांति का भाई होकर गर्व महसूस कर रहा हूं'

महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ के भाई मयंक सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया "हम बहुत खुश हैं. पाकिस्तान के खिलाफ मैंन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देखकर क्रांति पर गर्व महसूस हो रहा है. मेरे पास कुछ कहने के लिए इससे ज्यादा शब्द नहीं हैं. आज मेरी बहन ने बुंदेलखंड सहित पूरे देश का नाम रोशन किया है."