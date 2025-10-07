ETV Bharat / state

खजुराहो में शरद पूर्णिमा पर बढ़ता है शिवलिंग, चमत्कार देखने देश-विदेश से जुटे सैलानी

छतरपुर के मतंगेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मान्यता है शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की चांदनी से होती है अमृत की वर्षा.

CHHATARPUR SHARAD PURNIMA
शरद पूर्णिमा पर बढ़ता है शिवलिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 2:40 PM IST

4 Min Read
छतरपुर: खजुराहो में प्राचीन परंपरा के अनुसार शरद पूर्णिमा के अवसर पर हजारों भक्त मतंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे. महिलाओं ने दिनभर व्रत रख रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दिया और परिवार के स्वास्थ्य व सुख-समृद्धि की कामना की. शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर मंदिर पर पड़ने वाली रोशनी से मंदिरों की भव्यता निखर उठी. माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा से आने वाली रोशनी में औषधीय गुण होते हैं. इसलिए परंपरा अनुसार खीर बनाकर चांदनी में रखी गई और भगवान को अर्पित करने के बाद भक्तों ने इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया.

देर रात तक मंदिर में बनी रही भक्तों की भीड़

प्राचीन नगरी खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर में शरद पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया. इस दौरान भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. पूरा नगर भक्ति और उल्लास के माहौल में डूबा रहा. महिलाओं ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर अपना व्रत खोला. मतंगेश्वर मंदिर में भोलेनाथ के अद्भुत श्रृंगार को देखने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा. शरद पूर्णिमा पर मंदिरों में देर रात तक भक्तों की भीड़ बनी रही. देशी और विदेशी पर्यटकों ने मंदिर के अनुपम दृश्य का आनंद लिया.

खजुराहो में शरद पूर्णिमा पर बढ़ता है शिवलिंग (ETV Bharat)

चांदनी में खीर रखने का है विशेष महत्व

शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है. पंडित सौरभ तिवारी बताते है कि "समुद्र मंथन के दौरान आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मां लक्ष्मी प्रकट हुई थीं. इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं. इसके साथ ही चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से पूर्ण होता है, इसलिए इस दिन चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने का विशेष महत्व होता है."

Matangeswara Mahadev mandir
महिलाएं मंदिर में पूजा कर अपना व्रत खोली (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि "शरद पूर्णिमा की रात वर्ष की सबसे उजली और पवित्र रात मानी जाती है. मान्यता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है. इस किरण में रखे दूध और खीर का सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ होता है.

देश विदेश से दर्शन करने पहुंचते हैं पर्यटक

मतंगेश्वर मंदिर के पुजारी बाबूलाल गौतम ने बताया कि "हर शरद पूर्णिमा के मौके पर मतंगेश्वर महादेव के श्रृंगार रूपी दर्शन के लिए दूर-दूर से लोग तो आते हैं. जिसमें देशी-विदेशी पर्यटक भी दर्शन करते हैं. शाम 6 बजे पूजन हो जाने के बाद भगवान मतंगेश्वर के नए स्वरूप को भक्तों के लिए खोल दिया जाता है. जिसके बाद देर रात तक भक्त दर्शन करते हैं. इस प्राचीन मंदिर में मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है."

CHHATARPUR MOONLIGHT NECTAR RAIN
छतरपुर के मतंगेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)

शरद पूर्णिमा पर बढ़ता है शिवलिंग

खजुराहो में मतंगेश्वर मंदिर का शिवलिंग हर साल लगभग एक इंच बढ़ता है. इसे एक जीवित शिवलिंग माना जाता है. पुजारी बाबू लाल गौतम बताते है कि "यह वृद्धि हर साल शरद पूर्णिमा को होती है,जो शिव पुराण की एक कथा से संबंधित है. मंदिर में शिवलिंग 9 फीट जमीन के बाहर और उतना ही जमीन के अंदर भी है. शिवलिंग की लंबाई नापने के लिए पर्यटन विभाग के कर्मचारी रहते हैं. जहां शिवलिंग पहले की तुलना में लंबा मिलता है."

मतंग ऋषि के नाम पर बना मतंगेश्वर मंदिर

शिवलिंग का अद्भुत चमत्कार देखने के लिए देर रात तक मंदिर में भीड़ लगी रहती है. इस मंदिर का नाम मतंगेश्वर, मतंग ऋषि के नाम पर पड़ा है. यह स्थान प्राचीन है और बताया जाता है कि आदिकाल में यहां शिव पार्वती का विवाह भी हुआ था. लेकिन इस मंदिर परिसर का निर्माण महाभारत काल का माना जाता है. इसका वर्तमान स्वरूप 9वीं शताब्दी में हुए जीर्णोद्धार के तहत कराया गया. तब से यह मंदिर इसी रूप में है.

