छतरपुर: खजुराहो में एक अद्भुत और प्राचीन 9 वीं -10 वीं सदी का ब्रह्मा मंदिर बना हुआ है. यह ब्रह्मा मंदिर खजुराहो मंदिर परिसर में मौजूद अन्य मंदिरों से अलग है. इस मंदिर में चतुर्मुख शिवलिंग विराजमान है. लेकिन इस शिवलिंग की पूजा नहीं होती है. लोग यहां आकर केवल दर्शन करते हैं. बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था.

चमत्कारी मंदिरों की भूमि है खजुराहो

खजुराहो को प्राचीन और चमत्कारी मंदिरों की भूमि कहा जाता है. यहां कई ऐसे मंदिर मौजूद हैं, जिनसे जुड़ी कई कथाएं और रहस्य आज भी प्रचलित हैं. इन मंदिरों की कला और कारीगरी को देखने देश दुनिया भर से लोग खजुराहो आते हैं. इसी तरह का एक अद्भुत ब्रह्मा मंदिर खजूर सागर, निनोरा ताल के किनारे बना है. ब्रह्मा मंदिर खजुराहो के दर्शनीय स्थलों में से एक है, जो अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है. यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और खजुराहो स्मारकों का हिस्सा है.

छतरपुर में विष्णु को समर्पित ब्रह्मा मंदिर (ETV Bharat)

बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बना है मंदिर

खजुराहो में बने प्राचीन ब्रह्मा मंदिर को लोग विश्व का दूसरा ब्रह्मा मंदिर मानते है. पहला मंदिर राजस्थान के पुष्कर में बना ब्रह्मा मंदिर को माना जाता है. छतरपुर के इतिहासकार शंकर लाल सोनी बताते हैं "यह मंदिर बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बना हुआ है. इसका पत्थर कर्णावती नदी के किनारे से लाया गया है, जिसे आज केन नदी के नाम से जानते हैं. यह मंदिर 9 वीं-10 वीं सदी का है, जो 12 स्तंभों पर टिका हुआ है. मंदिर के गर्भगृह में चतुर्मुखी शिवलिंग बना हुआ है."

यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है ब्रह्मा मंदिर (ETV Bharat)

विष्णु को समर्पित है यह मंदिर

ब्रह्मा मंदिर ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बना है, जो इसे खजुराहो के अन्य मंदिरों से अलग बनाता है. मंदिर में एक गर्भगृह है, जिसमें 4 मुखों वाला एक शिवलिंग है. इतिहासकार शंकर लाल सोनी बताते हैं कि "भूलवश लोग इसे ब्रह्मा मंदिर के नाम से पुकारते हैं लेकिन मूल रूप से यह मंदिर विष्णु को समर्पित है. मंदिर के बाहर विष्णु की प्रतिमा उकेरी गई है."

ब्रह्मा मंदिर में चतुर्मुख शिवलिंग है विराजमान (ETV Bharat)

प्रतिमा खंडित होने के कारण नहीं होती पूजा

बताया जाता है कि खजुराहो में मौजूद मंदिरों को बनाने में लगभग 100 वर्ष लगे थे. यहां के अधिकांश मंदिर खंडित हैं और मूर्तियां भी टूटी हुई हैं. जिसके कारण कई मंदिरों में पूजा नहीं होती है. ब्रह्मा मंदिर में विराजमान चतुर्मुखी शिवलिंग भी खंडित है, जिसके कारण यहां भी पूजा नहीं होती है. ब्रह्मा मंदिर खजुराहो के दर्शनीय स्थलों में से एक है, जो अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है. यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और खजुराहो स्मारकों का हिस्सा है.