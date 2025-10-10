छतरपुर में करवा, छलनी और ज्वैलरी से सजी दुकानें, GST हुआ कम तो बाजार में लौटी रौनक
छतरपुर में सज गया करवा चौथ का बाजार, मिट्टी और चांदी के करवा की भारी डिमांड, पति के दीर्घायु की महिलाओं ने सजाई मेहंदी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 10:07 AM IST|
Updated : October 10, 2025 at 10:56 AM IST
छतरपुर: विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो सहित देश भर में करवा चौथ की रौनक देखने को मिल रही है. महिलाओं की खरीदारी से बाजार भी गुलजार हो गए हैं. महिलाओं ने मिट्टी के करवा के साथ चांदी के करवों की भी खरीदारी की है. महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए सुबह से निर्जला व्रत रखे हुए हैं. आज यानी शुक्रवार की शाम को चांद की पूजा करने के बाद सुहागिन अपना व्रत तोड़ेंगी.
पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं व्रत
करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिख खास महत्व रखता है. इस व्रत में शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी और सेहतमंद उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास के कृष्णपक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है. इस दिन महिलाएं व्रत करके अपने पति की दीर्घायु और सुखी दांपत्य जीवन का चौथ माता से आशीर्वाद मांगती हैं. इसमें खास कर चौथ माता, शिव परिवार और चंद्र देवता की पूजा का विशेष विधान है. व्रत के अंत में जब महिलाएं चंद्रमा को देखती हैं, तो अक्सर छलनी का प्रयोग करती हैं.
मेहंदी लगवाने के लिए लगी भीड़
करवा चौथ का व्रत आज यानी शुक्रवार को है, जिसके चलते बाजार खिल उठे हैं. जहां देखो महिलाएं खरीदारी करते हुए नजर आ रही हैं. बाजारों की रौनक बढ़ गई है. सुहागिन महिलाएं व्रत की तैयारियों में जुटी हैं. खजुराहो सहित छतरपुर के बाजारों में पूजा सामग्री और साज सज्जा की दुकानों में खास करके महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है. मेहंदी लगवाने के लिए ब्यूटी पार्लरों में लाइन लगी हुई है. महिलाएं अपने नंबर आने का इंतजार कर रही हैं.
महिलाओं में उत्साह
छतरपुर के बाजार में मिट्टी के करवा 20 से 50 रुपए में बिक रहे हैं, जबकि चांदी के करवा की कीमत 2 हजार से 4 हजार रुपए तक बताई जा रही है. सराफा बाजार और साड़ी की दुकानों में जमकर भीड़ हो रही है. व्यापारी सुधीर सोनी का कहना है कि "पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस बार बिक्री ठीक हो रही है. इस बार चांदी के करवा की भी मांग बढ़ी हुई है, लेकिन विशेष रूप से श्रृंगार सामग्री और पूजा सामग्री की अधिक मांग देखने को मिली रही है."
करवा चौथ की क्या है कहानी?
पंडित सौरभ तिवारी बताते हैं कि "करवा चौथ की कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन 2 प्रमुख मानी जाती हैं. इसमें एक कथा में करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति को मगरमच्छ के चंगुल से बचाती है और यमराज को भी बांध देती है. वहीं दूसरी कथा हिन्दू धर्म में वीरवती की है, जिसके भाइयों द्वारा अपनी बहन को धोखा दिए जाने पर उसके पति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन देवी इंद्रानी की मदद से वह उसे वापस जीवित कर लेती है. पांडवों के संकट के दौरान द्रौपदी भी इसी व्रत को किया था."
जीएसटी का बाजार में दिख रहा असर
बाजार में खरीदारी करने आई महिला खुशी शर्मा ने बताया, "करवा चौथ का त्यौहार बहुत पहले से चला आ रहा है. इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है. मायके से गिफ्ट आता है. सास बहू को भी गिफ्ट देती हैं. महिलाएं दुल्हन की तरह सजती हैं." छतरपुर के व्यापारी डालडा मातेले ने कहा, "जीएसटी जब से कम हुई तब बाजार की रौनक लौट आई है. खासकर त्यौहार सीजन में इस साल और ज्यादा बिक्री बढ़ गई. स्वदेशी माल ज्यादा बिक रहा है, पिछले साल की अपेक्षा इस बार समान सस्ता है."