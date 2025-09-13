ETV Bharat / state

छतरपुर का रहस्यमयी कुआं रातों-रात प्रकट, पानी को चमत्कारी बताकर बोतलों में ले जाए रहे लोग

आस्था, विश्वास और चमत्कार का केंद्र बने हुए कुएं में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर कदारी गांव में हनुमत विश्वकर्मा के खेत में पिछले 10 दिन पहले ये अनोखी घटना घटी थी. खेत पर रातों रात अचानक प्रकट हुए कुएं को देखकर सभी ग्रामीण चौंक गए. यह कुआं जहां बना है, वहीं पास में प्राचीन विंध्यवासिनी माता मंदिर स्थित है. इस कारण ग्रामीण कुएं को दैवीय चमत्कार मान रहे हैं.

छतरपुर: कदारी गांव में कथित तौर पर रातों-रात प्रकट हुआ कुआं आस्था का केंद्र बन गया है. यहां रोजाना हजारों की संख्या में स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं और दैवीय चमत्कार मानकर पूजा पाठ भी कर रहे हैं. साथ ही ग्रामीण श्रद्धालु इस कुएं के पानी को गंगाजल की तरह बोतलों में भरकर घर ले जा रहे हैं. स्थानीय लोगों का दावा है कि कुएं का पानी पीने आदि से रोग सहित बीमारियां ठीक हो रही हैं. वहीं, मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग अचानक बने कुएं को चमत्कारी मान रहे हैं. भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात कर दिया है.

कुएं का पानी भरकर घर ले जा रहे ग्रामीण (ETV Bharat)

रातोंरात खेत में प्रकट हुआ बड़ा कुआं

हनुमत विश्वकर्मा ने बताया कि सुबह जब वे खेत पर पहुंचे, तो वहां एक बड़ा कुआं दिखाई दिया. जबकि रात तक वहां कुछ नहीं था. हैरानी की बात यह है कि खेत में रखा पानी से भरा नीला ड्रम भी गायब मिला. ग्रामीण इस कुएं को चित्रकूट के भरतकूप की तरह दैवीय शक्ति से प्रकट हुआ मान रहे हैं. कुएं की ईंटें 200 से 300 साल पुरानी बताई जा रही हैं, जिसके चलते लोग इसे ऐतिहासिक और पौराणिक मान रहे हैं. हालांकि, इस कुएं की वैज्ञानिक जांच अभी तक नहीं हुई है और न ही पुरातत्व विभाग ने इसकी पुष्टि की है.

रोजाना हजारों की संख्या में पहुंच रहे ग्रामीण (ETV Bharat)

भीड़ को देखते हुए तैनात हुई पुलिस

कदारी गांव के पास प्रकट हुए कथित दैवीय कुएं की खबर आसपास के इलाके में आग की तरह फैल गई है. दूर-दूर से लोग पैदल व निजी वाहनों से दैवीय कुएं का दर्शन करने पहुंच रहे हैं. दर्शन करने के बाद कुएं का पानी लोग बोतलों में भरकर घर ले जा रहे है. भीड़ बढ़ने पर लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था आदि के लिए पुलिस बल को छतरपुर सिविल लाइन थाने के टीआई बाल्मीक चौबे ने तैनात कर दिया है.

कथित दैवीय कुआं को देखने के लिए उमड़ रही भीड़ (ETV Bharat)

पहले से बावड़ी होने के कारण बन सकता है कुआं?

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखंड यूनिवर्सिटी में पदस्थ भू गर्भ शास्त्र के प्रोफेसर पीके जैन से इस मामले में बात की गई, तो उन्होंने बताया, " अचानक से जमीन में कुआं हो जाए ऐसा नहीं हो सकता. इसका कोई वैज्ञानिक रीजन नहीं होता. अगर आसपास कोई पहले से कुआं बावड़ी होगी, जो बारिश के कारण धंस गई होगी, जिसके चलते कुएं जैसा गड्ढा हो गया होगा. इस साल छतरपुर में बहुत ज्यादा बारिश हुई है. इस कारण ऐसी घटना घटी होगी."

दूषित हो सकता है इस कुएं का पानी

छतरपुर जिला हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर रवि सोनी ने बताया, " बारिश से बहकर आया गंदा ओर दूषित पानी पीने से हैजा, टाइफाइड, वायरल बुखार, दस्त जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं. इसलिए ऐसा दूषित पानी पीने से बचना चाहिए. कदारी गांव में प्रकट हुए कथित दैवीय कुएं का पानी दूषित हो सकता है. लोगों को कहीं का भी पानी आस्था के नाम पर पीने से बचना चाहिए."