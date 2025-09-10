ETV Bharat / state

छतरपुर में जलविहार मेले का जलवा, आजादी के पहले से यहां सजती रही है बुंदेली गीतों की महफिल

छतरपुर: देश की आजादी के पहले से लगने वाले जल विहार मेले की परंपरा आज भी छतरपुर में कायम है. मंगलवार की रात को बरसते पानी के बीच कलाकारों ने अपने जबरदस्त अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया. खास बात यह रही कि बारिश के दौरान जनता वहां बैठी रही और कलाकारों का उत्साहवर्धन करती है. वहीं, नाटक की प्रस्तुति दे रहे कलाकारों में भी जोश की कमी नहीं दिखाई दी. बता दें कि जल विहार मेले की शुरुआत करीब 100 साल पहले छतरपुर शहर में हुई थी. तब से जलविहार मेले का आयोजन निरंतर चला आ रहा है.

शहर की पुरानी गल्ला मंडी स्थित प्राचीन मां अन्नपूर्णा के परिसर में ऐतिहासिक जलविहार मेले का आयोजन किया गया है. यह कार्यक्रम नगर पालिका छतरपुर द्वारा करवाया जाता है. बीती रात आयोजित कार्यक्रम में जनता की फरमाइश पर बुंदेली लोकगीतों की बौछार होती रही. वहीं कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया. महारास की धमाकेदार प्रस्तुति के साक्षी छतरपुर वासी बने. इस बीच मेघ भी जमकर बरसे, इसके बावजूद लोगों की भीड़ कम नहीं हुई.

आजादी के पहले से चली आ रही परंपरा

बता दें कि छतरपुर में आजादी के पहले से जलविहार मेला का आयोजन किया जाता था. यह मेला पहले छतरपुर महराज भवानी सिंह के महल में लगता था, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और देश को गुलामी से छुटकारा मिला. इसके बाद से जलविहार मेला मां अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में लगने लगा. तब से यह मेला यहीं लग रहा है. मां अन्नपूर्णा समिति आज भी इस परंपरा को जीवित रखे हुए है.

कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से मोहा मन

समिति के महासचिव पंडित सौरभ तिवारी बताते हैं कि "जल विहार मेले में प्रतिदिन महाआरती के बाद धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. वृंदावन से आए कलाकार रोजाना एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दे रहे हैं. श्री कुंजबिहारी नृत्य रास मंडल वृंदावन के कलाकारों ने अपने अभिनय के कला से सबको प्रभावित किया है. वहीं महारास लीला के भव्य आयोजन की पूरे क्षेत्र में जमकर चर्चा हो रही है."