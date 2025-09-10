ETV Bharat / state

छतरपुर में जलविहार मेले का जलवा, आजादी के पहले से यहां सजती रही है बुंदेली गीतों की महफिल

छतरपुर में जलविहार मेले का हुआ भव्य आयोजन, वृन्दावन के कलाकारों की प्रस्तुति के आगे बारिश की बौछारें भी पड़ीं फीकी.

CHHATARPUR JALVIHAR MELA
महारास लीला में जमकर बरसे मेघ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: देश की आजादी के पहले से लगने वाले जल विहार मेले की परंपरा आज भी छतरपुर में कायम है. मंगलवार की रात को बरसते पानी के बीच कलाकारों ने अपने जबरदस्त अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया. खास बात यह रही कि बारिश के दौरान जनता वहां बैठी रही और कलाकारों का उत्साहवर्धन करती है. वहीं, नाटक की प्रस्तुति दे रहे कलाकारों में भी जोश की कमी नहीं दिखाई दी. बता दें कि जल विहार मेले की शुरुआत करीब 100 साल पहले छतरपुर शहर में हुई थी. तब से जलविहार मेले का आयोजन निरंतर चला आ रहा है.

बुंदेली गायकों ने लोकगीतों से बांधा समा

शहर की पुरानी गल्ला मंडी स्थित प्राचीन मां अन्नपूर्णा के परिसर में ऐतिहासिक जलविहार मेले का आयोजन किया गया है. यह कार्यक्रम नगर पालिका छतरपुर द्वारा करवाया जाता है. बीती रात आयोजित कार्यक्रम में जनता की फरमाइश पर बुंदेली लोकगीतों की बौछार होती रही. वहीं कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया. महारास की धमाकेदार प्रस्तुति के साक्षी छतरपुर वासी बने. इस बीच मेघ भी जमकर बरसे, इसके बावजूद लोगों की भीड़ कम नहीं हुई.

Chhatarpur jalvihar mela
कालाकरों की शानदार प्रस्तुति (ETV Bharat)
Jalvihar Festival Chhatarpur
जलविहार महोत्सव छतरपुर (ETV Bharat)

आजादी के पहले से चली आ रही परंपरा

बता दें कि छतरपुर में आजादी के पहले से जलविहार मेला का आयोजन किया जाता था. यह मेला पहले छतरपुर महराज भवानी सिंह के महल में लगता था, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और देश को गुलामी से छुटकारा मिला. इसके बाद से जलविहार मेला मां अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में लगने लगा. तब से यह मेला यहीं लग रहा है. मां अन्नपूर्णा समिति आज भी इस परंपरा को जीवित रखे हुए है.

historical jalvihar fair chhatarpur
भगवान कृष्ण का विशाल रूप (ETV Bharat)
Jalvihar Festival Chhatarpur
जलविहार मेला का भव्य आयोजन छतरपुर (ETV Bharat)

कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से मोहा मन

समिति के महासचिव पंडित सौरभ तिवारी बताते हैं कि "जल विहार मेले में प्रतिदिन महाआरती के बाद धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. वृंदावन से आए कलाकार रोजाना एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दे रहे हैं. श्री कुंजबिहारी नृत्य रास मंडल वृंदावन के कलाकारों ने अपने अभिनय के कला से सबको प्रभावित किया है. वहीं महारास लीला के भव्य आयोजन की पूरे क्षेत्र में जमकर चर्चा हो रही है."

For All Latest Updates

TAGGED:

JALVIHAR FESTIVAL CHHATARPURCHHATARPUR NEWSBUNDELKHANDI FOLK DANCEHISTORICAL JALVIHAR FAIR CHHATARPURCHHATARPUR JALVIHAR MELA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गैंगस्टर की मौत पर भड़काऊ रील बना फंसे एजाज खान, एक्टर के खिलाफ इंदौर में FIR

मैहर में किसानों का टूटा सब्र, बोवनी के समय खाद संकट से फैला आक्रोश, SDM कार्यालय में हंगामा

छत्रसाल यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों पर गिरेगी गाज!, जांच में मिली गड़बड़ियां, कुलगुरु पर गंभीर आरोप

पुलिस को देख लाश हुई जिंदा!, आधे घंटे से वीरपुर बांध में तैर रही थी बॉडी, शव देख लोगों की उड़ी हवाइयां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.