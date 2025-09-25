ETV Bharat / state

बेटी पैदा करने की सजा! पति ने पत्नी को घर से निकाला, 3 बच्चियों संग SP ऑफिस पहुंची महिला

छतरपुर: बुन्देलखंड इलाके में आज भी बेटियों का पैदा होना अभिशाप माना जाता है. तभी तो एक महिला को उसके पति ने सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया कि वह बेटा पैदा नहीं कर पाई और बेटे की चाह में 3 बेटियों को जन्म दे चुकी है. गुस्साए पति ने लगातार ताने मारकर पत्नी को घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली. पीड़ित पत्नी न्याय के लिए दर-दर भटक रही है, लेकिन न्याय की जगह उसे सिर्फ आश्वाशन मिल रहा है. अब महिला अपनी बेटियों को लेकर छतरपुर SP के पास पहुंची है.

बेटियां पैदा होने पर पत्नी को घर से निकाला

जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, बेटियां चांद पर पहुंच रही हैं. बेटियां, बेटों को पछाड़कर आगे बढ़ रही हैं. लेकिन पिछड़े बुन्देलखंड इलाके में आज भी बेटियां पैदा होने पर अभिशाप माना जा रहा है. लोग बेटियां पैदा होने पर खुशी नहीं गम में डूब जाते हैं. परिवारिक कहल शुरू हो जाती है. बेटी पैदा होने पर महिलाओं को ताने दिए जाते हैं. इसका जिसका जीता जागता उदाहरण उस समय देखने को मिला जब छतरपुर SP कार्यालय के बाहर एक बेबश, लाचार मजबूर महिला अपनी तीन बेटियों के साथ छतरपुर SP से न्याय मांगने पहुंची.

पहली बेटी होने पर मारे ताने

महिला ने अपने पति पर जो आरोप लगाए हैं वह हैरान करने वाले हैं. पीड़ित महिला नौगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत चौखड़ा की रहने वाली है. 2019 में उसकी शादी यूपी के महोबा जिले के खैरारी गांव में हुकुम सिंह के साथ शादी हुई थी. शादी के शुरुआती दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन पहली बेटी के जन्म के बाद पति का व्यवहार बदल गया. महिला ने बताया कि बेटी होने के कारण पति मारपीट और तानों पर उतर आया. दूसरी बेटी मुस्कान के जन्म के बाद प्रताड़ना और बढ़ गई.