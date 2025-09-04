छतरपुर : देश और मध्य प्रदेश में हनुमानजी की कई विशाल प्रतिमाएं हैं लेकिन छतरपुर में लगने वाली मूर्ति कुछ हटकर है, क्योंकि ये मूर्ति अष्टधातु की है और साथ ही जैसा कि बजरंगबली के बारे में कहा गया है "कनक भूधराकार शरीरा". इसी से मिलती-जुलती विशाल प्रतिमा छतरपुर में स्थापित की जा रही है. छतरपुर जिले की प्रसिद्ध जानराय टौरिया पहाड़ी पर हनुमान जी की 51 फीट की विशाल मूर्ति का निर्माण जोरों पर है. इस विशाल मूर्ति को बनवाने के पीछे मंदिर के महंत ने संकल्प लिया, जो अब पूरा होने वाला है.

मूर्ति निर्माण में 8 धातुओं का समावेश

निर्मोही अखाड़ा जानराय टौरिया आजानभुज सरकार मंदिर के महंत भगवान दास महाराज उर्फ श्रंगारी महाराज बताते हैं "हनुमानजी महाराज की 51 फीट की विशाल अष्टधातु की मूर्ति बनाई जा रही है. सोना, चांदी और तांबा जैसी 8 धातुओं को मूर्ति में लगाया गया है. लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा पीतल की इस मूर्ति में रहेगी, यह मूर्ति अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी एक धार्मिक संकल्प के तहत बनाई जा रही है, जो बुंदेलखंड की पहली और अनोखी प्रतिमा होगी. इसका निर्माण अब अंतिम चरण में है." मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा देश के जानेमाने कथावाचक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की देखरेख में होगी.

छतरपुर में बजरंग बली की कनक भूधराकार अष्टधातु की प्रतिमा (ETV BHARAT)

अष्टधातु की हनुमान मूर्ति 151 क्विंटल वजनी

अष्टधातु की ये मूर्ति 151 क्विंटल और 51 फीट ऊंची बनाई जा रही है. महंत श्रंगारी महाराज बताते हैं "हमने संकल्प लिया था कि जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होगा तो हम भी जानराय टौरिया पर आजानभुज सरकार मंदिर परिसर में ही हनुमान जी की अष्टधातु की 51 फीट की मूर्ति बनाएंगे. राजस्थान के होनहार कारीगरों द्वारा प्रतिमा को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है. अगली नवरात्रि में मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, जिसमे देशभर की जानीमानी हस्तियां, साधु-संत शामिल होंगे."

छतरपुर का जानराय टौरिया अजान भुज सरकार मंदिर (ETV BHARAT)

मजदूरों से लेकर मंत्रियों ने डाली आहुति

छतरपुर का प्राचीन जानराय टौरिया पर आजानभुज सरकार मंदिर परिसर में बनाई जा रही विशाल अष्टधातु की हनुमान मूर्ति में सभी ने अपनी आहुति दी है. महंत श्रृंगारी महाराज बताते हैं "इस मूर्ति में शहर के मजदूर, गरीब से लेकर व्यापारी, समाजसेवी, राजनेता और मंत्रियों ने भी अपनी आहुति डाली है. जब मूर्ति का निर्माण ढलाई का कार्य चल रहा था, तभी हर शहर के लोग अपने अपने घरों से तांबा, पीतल, सोना, चांदी सहित अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से लाये ओर मूर्ति बनाने में आहूत की."

छतरपुर का प्राचीन जानराय टौरिया पर अजानभुज सरकार मंदिर (ETV BHARAT)

मूर्तिकार दिनेश शर्मा ने बनाया था मास्टर पीस

छतरपुर के जाने-माने देशभर में प्रसिद्ध मूर्तिकार दिनेश शर्मा ने हनुमान जी की प्रतिमा का मास्टर पीस बनाने का काम किया था. दिनेश शर्मा ने अपनी 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद प्रतिमा का मास्टर पीस तैयार किया. उन्होंने 42 इंच की हनुमानजी की खड़ी हुई प्रतिमा तैयार की थी. इसी प्रतिमा के आधार इंच की लंबाई को फुट में बदलकर मुख्य प्रतिमा बनाई गई है.

छतरपुर में पहाड़ी पर हनुमानजी की 51 फीट प्रतिमा का काम (ETV BHARAT)

मास्टर पीस पर काम केवल मंगलवार व शनिवार को

पहले चरण में मास्टर पीस के आधार पर ही मिट्टी की प्रतिमा तैयार की थी, इसके सांचे बनाए जाने के बाद 2 चरण में ढलाई का काम शुरू हुआ. मूर्ति निर्माण और ढलाई का काम जयपुर के कारीगरों द्वारा किया गया. हनुमान जी की प्रतिमा का पूरा कार्य मूर्तिकार दिनेश की देखरेख में ही किया गया है. मूर्तिकार दिनेश शर्मा प्रतिमा का मास्टर पीस बनाने के लिए सिर्फ मंगलवार और शनिवार के दिन ही इस प्रतिमा को बनाने का काम करते थे, क्योंकि दोनों दिन हनुमान जी को समर्पित हैं.

हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण अंतिम चरण में (ETV BHARAT)

देश में हनुमान जी की टॉप 10 ऊंची प्रतिमाएं