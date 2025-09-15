ETV Bharat / state

छतरपुर में क्लासरूम बेंच पर खर्राटे मारते नजर आए सरकारी शिक्षक, दो टीचर हो चुके हैं सस्पेंड

छतरपुर के सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षक सरकार से वेतन तो पूरा लेते हैं लेकिन जब बच्चों को शिक्षा देने की बारी आती है तो कुछ शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को छोड़ खर्राटे मारते दिखाई देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो ग्राम पंचायत मोरवा के मारगुवां गांव के माध्यमिक स्कूल का सामने आया है. वीडियो में शिक्षक जगराम प्रजापति क्लासरूम में बच्चों की बेंच पर सोते हुए दिख दे रहे हैं.

छतरपुर: सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक और मामला छतरपुर में देखने को मिला. यहां शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की जगह खर्राटे मारते दिखाई दिए. शिक्षकों के सोने का यह कोई पहला मामला नहीं है. हाल ही में 2 मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. वीडियो सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं.

ग्रामीणों ने बनाया वीडियो

यह वीडियो स्थानीय ग्रामीणों ने बनाया गया है, जो शनिवार दोपहर 3 बजे का बताया जा रहा है. जब लंच के बाद बच्चे क्लास में नहीं पहुंचे तो शिक्षक वहीं सो गए. ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर शिक्षक का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.

'बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा असर'

गांव के ग्रामीणों ने चिंता जताई कि इस तरह के व्यवहार से बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा. स्थानीय निवासी छोटेलाल ने कहा "जब शिक्षक स्कूल में सो जायेगे तो निश्चित हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में आ जायेगा. यही कारण है कि आज लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते लेकिन क्या करें गरीबी के कारण मजबूरी रहती है."

स्कूल में शिक्षकों के सोने की तीसरी घटना

सरकार से मोटी सैलरी लेकर क्लास में सोने वाले यह कोई पहले शिक्षक नहीं है. जिले में इस तरह की यह तीसरी घटना है. इससे पहले 1 अगस्त को कांटी गांव के प्राथमिक स्कूल में एक शिक्षक को सोते हुए पाया गया था. जांच के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था. इसी तरह मवई घाट स्कूल में भी एक शिक्षक मनोज कुमार पाल को सोते हुए पाया गया था. जांच के बाद 9 अगस्त को उन्हें भी निलंबित कर दिया गया. अब मामला मारगुवां गांव के माध्यमिक स्कूल का सामने आया है, जिसमें शिक्षक जगराम प्रजापति क्लासरूम में सोते दिखाई दे रहे हैं.

'जांच के बाद होगी कार्रवाई'

इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अरुण शंकर पांडे का कहना है कि "वीडियो संज्ञान में आया है. मामले की जांच की जा रही और उसके बाद शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी."