क्लासरूम में बच्चों के बीच गुरुजी को नींद की खुमारी, मैडम भी ले रही खर्राटे - TEACHERS SLEEPING CLASSROMS

छतरपुर जिले के दो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के वीडियो तेजी से वायरल. गुरुजी भरी क्लास में गहरी नींद में.

क्लासरूम में बच्चों के बीच गुरुजी को छाई नींद की खुमारी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 12:41 PM IST

छतरपुर : मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा खस्ताहाल है. कई गांवों में सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर हैं तो कहीं शिक्षक ही नहीं हैं. कहीं एक कमरे में पहली से 5वीं तक की क्लास लग रही हैं. वहीं, शिक्षकों की हरकतें भी बड़ी चिंता का सबब हैं. किसी स्कूल में टीचर टुन्न होकर पहुंच जाता है तो कहीं शिक्षक भरी क्लास में नींद का कोटा पूरा करते हैं. ताजा दो मामले छतरपुर जिले के हैं, जहां भरी क्लास में एक शिक्षक तो दूसरी जगह महिला शिक्षक खर्राटे ले रहे हैं.

बच्चे जगाते रहे लेकिन गुरुजी की नींद नहीं टूटी

छतरपुर जिले के गौरिहार क्षेत्र की मवई घाट स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में प्रभारी प्रधानाध्यापक भरी क्लास में बच्चों के बीच कुर्सी पर सो रहे हैं. प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज पाल को बच्चों ने कई बार जगाने की कोशिश की लेकिन गुरुजी की नींद टूटने का नाम नही ले रही है. बच्चों का कहना है "इनका तो रोज का यही आलम है. गुरुजी की रोज कम से कम 2 घंटे नींद जरूरी है." गांव में रहने वाले रामपाल का कहना है "हम बच्चों को स्कूल पढ़ाने भेजते हैं लेकिन वहां मास्टर साहब सोते रहते हैं. ऐसे शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."

क्लासरूम में बच्चों के बीच गहरी नींद में गुरुजी (ETV BHARAT)

बच्चे नींद से जगाते हैं तो गुस्सा होती हैं मैडम

दूसरी तस्वीर छतरपुर जिले के ही सरकारी स्कूल राजनगर जनपद शिक्षा केंद्र के भीयांताल माध्यमिक विद्यालय की है. यहां शिक्षिका विमलेश गुप्ता कक्षा में बच्चों के बीच सोती हुई कैमरे में कैद हो गईं. बच्चों ने बताया "मैडम हर रोज सो जाती हैं. अगर मैडम को बोलो तो वह गुस्सा होने लगती हैं." ग्रामीण आकाश पटेल, छोटे लाल का कहना है "ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए."

गौरिहार क्षेत्र की मवई घाट के स्कूल में गुरुजी ले रहे खर्राटे (ETV BHARAT)

जिला शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश

छतरपुर के भीयांताल स्कूल में मैडम ले रही खर्राटे (ETV BHARAT)

इस मामले में चंद्रनगर संकुल प्राचार्य केके अग्निहोत्री का कहना है कि मामले की जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी. क्लास में शिक्षकों की इस हरकतों को लेकर बीआरसी अमरनाथ व्यास ने जांच करने के आदेश दिए हैं. जिला शिक्षा अधिकारी आरपी प्रजापति का कहना है दोनों मामले मेरे संज्ञान में आये हैं. मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

