छतरपुर का 80 साल पुराना जर्जर स्कूल, परेशानियों का ठिकाना!, मौत के साए में सैकड़ों छात्राएं - CHHATARPUR SCHOOL DILAPIDATED

छतरपुर के कन्या विद्यालय में जान हथेली पर रखकर शिक्षा ले रही छात्राएं, 80 साल पुराना है जर्जर स्कूल, दीवारों में दरारें, टपकती है छत.

जान हथेली पर रखकर शिक्षा ले रही छात्राएं (ETV Bharat)
Published : August 25, 2025 at 2:39 PM IST

छतरपुर: शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पियेगा दहाड़ेगा. यह डायलॉग आजकल हर दूसरा नेता सभाओं में मंचों से बोलता हुआ नजर आ जाता है. लेकिन क्या नेता और मंत्री गण ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में शिक्षा की हालत कैसी है. खासकर सरकारी स्कूलों में, जहां छोटे-छोटे बच्चे अपने भविष्य की नींव रखने आते हैं. उन्हीं स्कूलों के भवनों की नींव हिली हुई है. सरकार के मंत्री और नेता गण जनता के बीच भाषण तो ऐसे देते हैं. जैसे की देश में सब दुरुस्त है, लेकिन जमीनी हकीकत कोसो दूर है. बक्सवाहा क्षेत्र में स्थित पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवनों की हालत दयनीय है.

हादसे के इंतजार में स्कूल भवन

बक्सवाहा में बस स्टैंड के पास करीब 80 साल पुराने जर्जर भवन में पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहा है. जिसमें कक्षा 9वीं-12वीं तक करीब 1050 छात्राओं के नाम दर्ज हैं. वे रोजाना मौत के साए में अपना भविष्य संवारने के लिए संघर्ष कर रही हैं. स्कूलों के भवनों की हालत बयां करने लायक नहीं है. बारिश के मौसम में हालात तो बद से बदतर हो जाते हैं. कभी छत से पानी टपकता है, तो कभी चलती क्लास में छत का प्लास्टर टूट कर गिर पड़ता है. दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, जिनको देखकर लगता है अभी भरभरा कर भवन ढह जाएगा.

80 साल पुराना है जर्जर स्कूल (ETV Bharat)

विद्यालय के भवन का हुआ निरीक्षण

12 अगस्त को एसडीओ (राजस्व) और उपयंत्री ने विद्यालय भवन का निरीक्षण किया था. रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भवन पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है. अधिकारियों ने भवन को तत्काल ध्वस्त कराए जाने की मंशा जाहिर की. अन्यथा कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. वहीं विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठक में भी सर्वसम्मति से पुराने भवन को गिराकर उसकी जगह नए कक्ष बनाए जाने को लेकर सहमति बनी थी. इसके बावजूद ऐसे जर्जर भवनों में रोजाना कक्षाएं चल रही हैं.

11 कमरों की छतों से टपकता है पानी

कन्या विद्यालय में कुल 22 कमरों है. जिनमें से करीब 11 से अधिक कमरों की छतों से लगातार पानी टपकता है. वहीं शेष कक्षाएं भी खस्ता हाल में हैं. इन्हीं कक्षाओं में बैठकर बच्चियां प्रत्येक दिन अपनी क्लासेस लेती है. जहां उनकी जान को हर वक्त खतरा बना रहता है. खासकर बारिश के मौसम में जान का जोखिम रहता है. इस साल छतरपुर इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कभी भी ये भवन भरभरा कर ढह सकता है.

स्कूल के दीवारों में दरारें (ETV Bharat)

स्कूलों के 17 कक्ष टूटे, लेकिन एक भी नहीं बना

छतरपुर के बकस्वाहा विकासखंड में जिन सरकारी स्कूलों में 17 जर्जर कक्षाओं को प्रशासन के निर्देश पर गिराया गया था. आज तक उन स्कूलों में एक भी नई कक्षा का निर्माण नहीं हो सका है. जिस कारण छात्र-छात्राओं को परेशानी उठानी पड़ रही है. हालात यह हैं कि 500 से ज्यादा बच्चे पंचायत भवनों, किराए के कमरों और अन्य स्कूलों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं. वहीं, शिक्षा विभाग ने इस वर्ष 15 और कक्ष गिराने का प्रस्ताव भेज दिया है.

इन स्कूलों के तोड़े गए जर्जर भवन

जिन स्कूलों को तोड़ा गया था. उनमें प्राथमिक शाला दरगुआं- 104 बच्चे पढ़ते थे, माध्यमिक शाला पालीपंचा-114 बच्चे, मा. शाला तेरियामार-110 बच्चे दर्ज हैं, एकीकृत मा. शाला मुड़िया-91 छात्र, मा. शाला कंजारा-101 बच्चे, प्राथमिक शाला कुशमाड़-101 बच्चे हैं. इन स्कूलों के जर्जर भवनों को प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया है, लेकिन आज तक नए भवन नहीं बने हैं.

जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी

विद्यालय प्रभारी राधव नापित ने बताया, "शासन से पांच नई कक्षों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है. जर्जर भवन को गिराने के लिए एसडीएम, तहसीलदार, नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी सहित वरिष्ठ कार्यालयों को पत्र भेजा गया है." वहीं इस मामले में छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने कहा, "आपके माध्यम से जानकारी लगी है. शिक्षा अधिकारी को बोलता हूं और इंजीनियर से जांच करवाकर उचित कार्रवाई की जाएगी."

