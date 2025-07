ETV Bharat / state

छतरपुर में 116 साल से गंगऊ डैम सीना ताने खड़ा, ब्रिटिश इंजीनियरिंग मैजिक - CHHATARPUR GANGAU DAM

ब्रिटिश काल में बना गंगऊ डैम ( ETV BHARAT )

छतरपुर : छतरपुर जिले में 116 साल पहले ब्रिटिश काल में बनवाया गया गंगऊ बांध चर्चा में है. क्योंकि भारी बारिश के कारण बांधों पर खतरा मंडरा रहा है. पुल-पुलिया टूट रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं. लेकिन गंगऊ बांध आज भी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के कई जिलों की प्यास बुझा रहा है. किसानों के खेतों को तर कर रहा है. इस बांध को बुंदेलखंड की जीवनरेखा कहा जाता है. आजादी के बाद बने कई पुल धराशाई हो गए लेकिन आजादी से पहले बने ब्रिटिश काल के पुल, बांध आज भी सीना ताने खड़े हैं. बारिश के दौरान छलकने लगा गंगऊ डैम छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 60 किमी दूर स्थित गंगऊ बांध में बारिश का नजारा अद्भुत है. लबालब झील, पहाड़ियों के बीच से बहती केन और सिमरी नदी की जलधाराएं और हरियाली से घिरी यह जगह सुकून और रोमांच दोनों देती है. पन्ना टाइगर रिजर्व की गोद में बसा गंगऊ बांध बरसात में प्रकृति की सबसे खूबसूरत तस्वीर बन जाता है. गंगऊ बांध अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. केन और सिमरी नदियों के चौराहे पर स्थित गंगऊ बांध को ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था. छतरपुर का गंगऊ बांध, गजब की इंजीनियरिंग (ETV BHARAT) गंगऊ डैम का अद्भुत दृश्य देखने आते हैं पर्यटक गंगऊ बांध छतरपुर ओर पन्ना टाइगर रिजर्व सीमा के बीच होने की वजह से जंगल और आसपास की नदी का मनोरम, अद्भुत दृश्य दिखाई देता है. केन नदी पर 116 साल पहले 1909 में अंग्रेजों का बनवाया गंगऊ बांध छलकने लगा है. इस बांध का पानी क्रस्टवॉल से ऊपर फ्लो हो रहा है, जो बरियापुर बांध के रास्ते केन नदीं में पहुंचकर जलस्तर बढ़ा रहा है. अंग्रेजों द्वारा बनाए गए गंगऊ डैम के विकल्प के रूप में केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर कम शुरू हो गया है. इसके तहत डैम का निर्माण किया जाना है. केन नदी पर बनने वाला यह डैम गंगऊ से अपर रीजन में एक किलोमीटर दूर ढोढन गांव में बन रहा है.

मंडला और सिवनी को जोड़ने वाला थांवर पुल टूटा, स्कूली बच्चों सहित जनता हो रही परेशान बुंदेलखंड के जिलों में बांध के पानी से सिंचाई छतरपुर जिले की जल संसाधन विभाग की अधिकारी लता वर्मा बताती हैं "पूरे साल समय पर मस्टर रोल के अनुसार गेट खोलकर नहर के जरिए बांदा, छतरपुर व पन्ना जिलों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है. यह बांध छतरपुर की सीमा में बना हुआ है, लेकिन इसकी देखरेख यूपी के बांदा जिले को मिली है. यह बांध अंग्रेजों के टाइम का है."

