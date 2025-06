ETV Bharat / state

बचपन के सामने पचपन फेल! बच्चों ने सिंगिग, म्यूजिक और एक्टिंग में मारी बाजी - CHHATARPUR SUMMER CAMP

नाटक ने दिखाई ग्रामीण क्षेत्रों के बदहाल स्कूलों की झलक ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 3, 2025 at 7:58 AM IST | Updated : June 3, 2025 at 11:13 AM IST 3 Min Read

छतरपुर : छतरपुर शहर के गांधी आश्रम में चल रहे एक महीने के बाल रंग शिविर का मंचीय प्रस्तुतियों के साथ रंगारंग समापन हो गया. मुक्ताकाशी मंच पर योगासन, गीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से बच्चों ने दर्शकों के समक्ष अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावक और शहरवासी मौजूद रहे. इस एक महीने की कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों ने जो भी सीखा उसे सामूहिक रूप से मंच पर कलात्मक रूप से जीवंत कर दिया. नाट्य प्रस्तुति में खासकर स्कूली शिक्षा के स्तर को लेकर नुकीली व्यंग्य पेश किए. कबीर व पंत की रचनाओं का मंच से गायन सबसे पहले राजेश कुशवाहा के निर्देशन में बच्चों ने योग के विभिन्न आसनों को दर्शाया. इसके बाद गीतों की सामूहिक प्रस्तुति में महेंद्र तिवारी के निर्देशन में बुंदेली पारंपरिक गीत के अलावा कबीर, बुल्ले शाह, सुमित्रानंदन पंत और राजेश जोशी की कविताओं का सुमधुर गायन किया गया. इस गायन प्रस्तुति के साथ तबला और क्लैप बॉक्स में संगतकार के तौर पर सिद्धार्थ शुक्ला, सार्थक शुक्ला, सार्थक तिवारी और दर्श तिवारी शिविर के ही बच्चे रहे. वहीं, ढोलक पर लखन अहिरवार ने संगत दी. निशांत वाल्मीकि और अंजली तिवारी के निर्देशन में सीनियर और जूनियर दो टीमों ने नृत्य की धमाकेदार प्रस्तुति दी. मंच के बगल में ही बच्चों की आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी भी प्रदर्शित की गई. बच्चों ने सिंगिग, म्यूजिक और एक्टिंग से किया मंत्रमुग्ध (ETV BHARAT)

