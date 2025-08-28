ETV Bharat / state

छतरपुर की गुफाओं छिपा इतिहास, जंगल में मिले 40 हजार साल पुराने शैल चित्र - CHHATARPUR ROCK PAINTINGS FOUND

छतरपुर के जंगलों में मिले 40 हजार साल पुराने शैल चित्र, आदिमानव काल के बताए जा रहे ये शैल चित्र, इतिहासकार और प्रोफेसर का दावा.

CHHATARPUR ROCK PAINTINGS FOUND
जंगल में मिले 40 हजार साल पुराने शैल चित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 6:20 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 8:32 PM IST

6 Min Read

छतरपुर: बुंदेलखंड का छतरपुर जिला वन संपदा के साथ धार्मिक स्थल और खजुराहो के मंदिरों के चलते पूरे देश-दुनिया में जाना-जाता है, लेकिन छतरपुर के बकस्वाहा और जटाशंकर धाम जैसे क्षेत्रों में प्राचीन शैल चित्र मिलने से नई आशा भी जागी है. छतरपुर के जगलों और गुफाओं में मिले शैल चित्र हजारों साल पुराने आदिमानव काल के बताए जाते हैं. इन शैल चित्रों पर कई इतिहासकारों ने रिसर्ज भी किया है, यह दुनिया के सबसे पुराने चित्र बताए जाते हैं. जिनमें बाघ, हिरण, मनुष्य, ऊंट और घोड़े जैसे जानवरों के साथ-साथ शिकार और मानवीय जुलूस के दृश्य दर्शाए गए हैं.

ये चित्र पाषाण काल के बताए जा रहे हैं. मुख्य रूप से लाल गेरू रंग का उपयोग किया गया है. यहां जंगल में मिले शैल चित्र लगभग 40,000 साल पुराने बताए जाते हैं.

छतरपुर के जंगलों में मिले हजारों साल पुराने शैल चित्र (ETV Bharat)

छतरपुर के जंगलों में शैल चित्रों का खजाना

सिंधु घाटी सभ्यता या उसकी समकालीन विश्व की अन्य सभ्यताओं के बारे में तो आपने सुना ही होगा. बुंदेलखंड में छतरपुर के जगंलों और गुफाओं में जो शैल चित्र मिले हैं. उनके बारे में कम ही लोग जानते होंगे. यहां हजारों साल पुराने शैल चित्रों का खजाना भरा हुआ है. बक्सवाहा और मोना सैया के जंगलों व गुफाओं में कुछ इतिहासकारों को भ्रमण के दौरान प्राचीन पाषाण काल के शैल चित्र दिखे. जब इन चित्रों की बारीकी से जांच पड़ताल की गई, तो जो रिसर्च सामने आया. वह चौंकाने वाला है.

1
छतरपुर के जंगल में मिला इतिहास (ETV Bharat)

40 हजार साल पुराने शैल चित्र

चित्रकला विभाग का दावा है कि ये शैल चित्र 40,000 साल पुराने हैं. दुनिया के सबसे प्राचीन शैल चित्र हैं, जिसे ग्रामीण स्थानीय भाषा में लाल पुतरिया कहते हैं. इतिहाकार एनके जैन बताते हैं, कि "छतरपुर महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी में पदस्थ रहे प्रोफेसर एसके छारी ने इन शैल चित्रों को नजदीक से देखा और शोध किया है. जहां रिसर्च में उन्होंने पयाा कि यह शैल चित्र काफी साल पुराने हैं. प्रोफेसर एसके छारी ने छतरपुर जिले के जंगलों में लगभग 3000 से अधिक गुफाओं की खोज की है. इन गुफाओं और जंगलों में मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र पाए गए हैं. यह शैल चित्र भीमबेटका से लगभग 20,000 साल पुराने हैं.

जटाशंकर में 1000 हजार से ज्यादा गुफाएं

छतरपुर में स्थित बुन्देलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम में आसपास करीब 1 हजार से ज्यादा गुफाओं की खोज प्रोफेसर एसके छारी द्वारा की गई है. इन गुफाओं की चटटानों पर आज भी हजारों साल पुराने शैल चित्र बने हुए हैं. प्रोफेसर एसके छारी बताते हैं "जटाशंकर के पास स्थित मोना सैया के जगंल में लाल रंग से एक कतार में 6 चित्र बने हैं. जिसमें एक शिकारी शिकार के पीछे तीर कमान लिए दौड़ता दिखाई दे रहा है, तो वहीं देवरा गांव में आदिमानव द्वारा एक गुफा के ऊपर हाथ के पंजे का चित्रांकन एवं जंगली भैंसा का चित्रित किया गया है.

Chhatarpur Forest Rock Paintings
गुफाओं में मिले शैल चित्र (ETV Bharat)

वहीं पर मौजूद अम्मा पानी क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र माना जाता है, अम्मा पानी की गुफाएं लगभग सात-आठ मंजिल नुमा पहाड़ी पर स्थित है, यह बेहद आकर्षक पहाड़ी है. कई स्तरों में चित्र चित्रित किए गए हैं. यहां पर युद्ध के कई दृश्य चित्रित हैं. वही हिरण का एक ऐसा चित्र हैं, जो उछलते-छलांग मारते हुए चित्रित किया गया है."

MP 40000 YEAR OLD ROCK PAINTINGS
40 हजार साल पुराने शैल चित्र (ETV Bharat)

इन स्थानों पर मिले आदिमानव के बनाये शैल चित्र

प्राचीन हजारों वर्ष पहले के शैल चित्र अमूमन लाल रंग से चित्रित है. इस लाल रंग में अनेक रासायनिक रंग जो कि जंगलों में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं. प्रोफेसर एसके छारी बताते हैं उन रंगों को शिकार किए हुए जानवर की चर्बी मिला कर बनाया गया है. जिससे यह चित्र आज भी उन गुफाओं में चित्रित है. यह शैलचित्र मध्य पाषाण कालीन होने के कारण व अति प्राचीन होने के कारण उनकी रचना शैली प्रारंभिक शैली कहीं जा सकती है, जो की ज्यामितिक शैली के नाम से जानी जाती है. जो आड़ी तिरछी, सीधी रेखाओं से यह चित्रांकन किया गया है.

CHHATARPUR FOREST ROCK PAINTINGS
छतरपुर के जंगलों में शैल चित्रों का खजाना (ETV Bharat)

2007 से शुरू हुई थी शैल चित्रों की खोज

प्रोफेसर एसके छारी ने बताया कि "छतरपुर में प्राचीन शैल चित्र पाषाण कालीन खोजे गए हैं, यह बुंदेलखंड क्षेत्र कर्णावती नदी जो आज के समय में केन नदी के नाम से जानी जाती है. नदी के नजदीकी इलाकों ओर किनारे पर स्थित है. भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यह क्षेत्र विश्व की सर्वाधिक प्राचीन विंध्याचल पर्वत श्रेणियां के अंतर्गत आता है. विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का अति प्राचीन होना भी यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में विकसित हुई प्रारंभिक संस्कृतियों का होना स्वाभाविक है.

CHHATARPUR NEWS
इतिहासकार और प्रोफेसर की रिसर्च (ETV Bharat)

छतरपुर जिले में यह खोज 2007 से लेकर 2021 तक निरंतर की गई. जिसमें जंगलों में लगभग 3000 से अधिक गुफाएं खोजी गई है. इन क्षेत्रों में प्रमुख मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं. यह शैल चित्र भीमबेटका से भी हजारों साल पुराने हैं.

CHHATARPUR ROCK PAINTINGS FOUND
जटाशंकर में 1000 हजार से ज्यादा गुफाएं (ETV Bharat)

शिकार और खेती-बाड़ी चित्रों में दिखाया

छतरपुर के रिटायर्ड इतिहाकार एनके जैन बताते हैं "हमारे साथ रहे चित्रकला विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर एसके छारी ने 40 हजार साल पुराने शैल चित्र खोजे हैं. छतरपुर जिले में जटाशंकर, मोना सैया, भीम कुंड, अर्जुन कुंड,पाताल गंगा, बक्सवाहा जैसे कई प्राकृतिक स्थान हैं. जो प्राचीन काल के स्थान हैं. सरकार को ध्यान देने और इन जगहों को संरक्षित करने की जरूरत है. उस समय जो लोग जीवन यापन करते थे, उनका मुख्य उद्देश्य शिकार करना, खेती-बाड़ी नहीं थी,पत्थर के हथियारों को नुकीला बना कर उनसे जंगली जानवरों को मारते थे. अपनी भूख मिटाते थे."

छतरपुर: बुंदेलखंड का छतरपुर जिला वन संपदा के साथ धार्मिक स्थल और खजुराहो के मंदिरों के चलते पूरे देश-दुनिया में जाना-जाता है, लेकिन छतरपुर के बकस्वाहा और जटाशंकर धाम जैसे क्षेत्रों में प्राचीन शैल चित्र मिलने से नई आशा भी जागी है. छतरपुर के जगलों और गुफाओं में मिले शैल चित्र हजारों साल पुराने आदिमानव काल के बताए जाते हैं. इन शैल चित्रों पर कई इतिहासकारों ने रिसर्ज भी किया है, यह दुनिया के सबसे पुराने चित्र बताए जाते हैं. जिनमें बाघ, हिरण, मनुष्य, ऊंट और घोड़े जैसे जानवरों के साथ-साथ शिकार और मानवीय जुलूस के दृश्य दर्शाए गए हैं.

ये चित्र पाषाण काल के बताए जा रहे हैं. मुख्य रूप से लाल गेरू रंग का उपयोग किया गया है. यहां जंगल में मिले शैल चित्र लगभग 40,000 साल पुराने बताए जाते हैं.

छतरपुर के जंगलों में मिले हजारों साल पुराने शैल चित्र (ETV Bharat)

छतरपुर के जंगलों में शैल चित्रों का खजाना

सिंधु घाटी सभ्यता या उसकी समकालीन विश्व की अन्य सभ्यताओं के बारे में तो आपने सुना ही होगा. बुंदेलखंड में छतरपुर के जगंलों और गुफाओं में जो शैल चित्र मिले हैं. उनके बारे में कम ही लोग जानते होंगे. यहां हजारों साल पुराने शैल चित्रों का खजाना भरा हुआ है. बक्सवाहा और मोना सैया के जंगलों व गुफाओं में कुछ इतिहासकारों को भ्रमण के दौरान प्राचीन पाषाण काल के शैल चित्र दिखे. जब इन चित्रों की बारीकी से जांच पड़ताल की गई, तो जो रिसर्च सामने आया. वह चौंकाने वाला है.

1
छतरपुर के जंगल में मिला इतिहास (ETV Bharat)

40 हजार साल पुराने शैल चित्र

चित्रकला विभाग का दावा है कि ये शैल चित्र 40,000 साल पुराने हैं. दुनिया के सबसे प्राचीन शैल चित्र हैं, जिसे ग्रामीण स्थानीय भाषा में लाल पुतरिया कहते हैं. इतिहाकार एनके जैन बताते हैं, कि "छतरपुर महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी में पदस्थ रहे प्रोफेसर एसके छारी ने इन शैल चित्रों को नजदीक से देखा और शोध किया है. जहां रिसर्च में उन्होंने पयाा कि यह शैल चित्र काफी साल पुराने हैं. प्रोफेसर एसके छारी ने छतरपुर जिले के जंगलों में लगभग 3000 से अधिक गुफाओं की खोज की है. इन गुफाओं और जंगलों में मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र पाए गए हैं. यह शैल चित्र भीमबेटका से लगभग 20,000 साल पुराने हैं.

जटाशंकर में 1000 हजार से ज्यादा गुफाएं

छतरपुर में स्थित बुन्देलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम में आसपास करीब 1 हजार से ज्यादा गुफाओं की खोज प्रोफेसर एसके छारी द्वारा की गई है. इन गुफाओं की चटटानों पर आज भी हजारों साल पुराने शैल चित्र बने हुए हैं. प्रोफेसर एसके छारी बताते हैं "जटाशंकर के पास स्थित मोना सैया के जगंल में लाल रंग से एक कतार में 6 चित्र बने हैं. जिसमें एक शिकारी शिकार के पीछे तीर कमान लिए दौड़ता दिखाई दे रहा है, तो वहीं देवरा गांव में आदिमानव द्वारा एक गुफा के ऊपर हाथ के पंजे का चित्रांकन एवं जंगली भैंसा का चित्रित किया गया है.

Chhatarpur Forest Rock Paintings
गुफाओं में मिले शैल चित्र (ETV Bharat)

वहीं पर मौजूद अम्मा पानी क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र माना जाता है, अम्मा पानी की गुफाएं लगभग सात-आठ मंजिल नुमा पहाड़ी पर स्थित है, यह बेहद आकर्षक पहाड़ी है. कई स्तरों में चित्र चित्रित किए गए हैं. यहां पर युद्ध के कई दृश्य चित्रित हैं. वही हिरण का एक ऐसा चित्र हैं, जो उछलते-छलांग मारते हुए चित्रित किया गया है."

MP 40000 YEAR OLD ROCK PAINTINGS
40 हजार साल पुराने शैल चित्र (ETV Bharat)

इन स्थानों पर मिले आदिमानव के बनाये शैल चित्र

प्राचीन हजारों वर्ष पहले के शैल चित्र अमूमन लाल रंग से चित्रित है. इस लाल रंग में अनेक रासायनिक रंग जो कि जंगलों में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं. प्रोफेसर एसके छारी बताते हैं उन रंगों को शिकार किए हुए जानवर की चर्बी मिला कर बनाया गया है. जिससे यह चित्र आज भी उन गुफाओं में चित्रित है. यह शैलचित्र मध्य पाषाण कालीन होने के कारण व अति प्राचीन होने के कारण उनकी रचना शैली प्रारंभिक शैली कहीं जा सकती है, जो की ज्यामितिक शैली के नाम से जानी जाती है. जो आड़ी तिरछी, सीधी रेखाओं से यह चित्रांकन किया गया है.

CHHATARPUR FOREST ROCK PAINTINGS
छतरपुर के जंगलों में शैल चित्रों का खजाना (ETV Bharat)

2007 से शुरू हुई थी शैल चित्रों की खोज

प्रोफेसर एसके छारी ने बताया कि "छतरपुर में प्राचीन शैल चित्र पाषाण कालीन खोजे गए हैं, यह बुंदेलखंड क्षेत्र कर्णावती नदी जो आज के समय में केन नदी के नाम से जानी जाती है. नदी के नजदीकी इलाकों ओर किनारे पर स्थित है. भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यह क्षेत्र विश्व की सर्वाधिक प्राचीन विंध्याचल पर्वत श्रेणियां के अंतर्गत आता है. विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का अति प्राचीन होना भी यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में विकसित हुई प्रारंभिक संस्कृतियों का होना स्वाभाविक है.

CHHATARPUR NEWS
इतिहासकार और प्रोफेसर की रिसर्च (ETV Bharat)

छतरपुर जिले में यह खोज 2007 से लेकर 2021 तक निरंतर की गई. जिसमें जंगलों में लगभग 3000 से अधिक गुफाएं खोजी गई है. इन क्षेत्रों में प्रमुख मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं. यह शैल चित्र भीमबेटका से भी हजारों साल पुराने हैं.

CHHATARPUR ROCK PAINTINGS FOUND
जटाशंकर में 1000 हजार से ज्यादा गुफाएं (ETV Bharat)

शिकार और खेती-बाड़ी चित्रों में दिखाया

छतरपुर के रिटायर्ड इतिहाकार एनके जैन बताते हैं "हमारे साथ रहे चित्रकला विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर एसके छारी ने 40 हजार साल पुराने शैल चित्र खोजे हैं. छतरपुर जिले में जटाशंकर, मोना सैया, भीम कुंड, अर्जुन कुंड,पाताल गंगा, बक्सवाहा जैसे कई प्राकृतिक स्थान हैं. जो प्राचीन काल के स्थान हैं. सरकार को ध्यान देने और इन जगहों को संरक्षित करने की जरूरत है. उस समय जो लोग जीवन यापन करते थे, उनका मुख्य उद्देश्य शिकार करना, खेती-बाड़ी नहीं थी,पत्थर के हथियारों को नुकीला बना कर उनसे जंगली जानवरों को मारते थे. अपनी भूख मिटाते थे."

Last Updated : August 28, 2025 at 8:32 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATARPUR FOREST ROCK PAINTINGSMP 40000 YEAR OLD ROCK PAINTINGSCHHATARPUR ROCK PAINTINGSCHHATARPUR NEWSCHHATARPUR ROCK PAINTINGS FOUND

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देवास में महाभारतकालीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, भक्तों ने देखे स्वयंभू प्रतिमा और कुंड के चमत्कार

मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज पर बाइक-कार से खतरनाक स्टंट, रीलबाज और शराबी भी उमड़े

सिंगरौली में अवैध डीजल का खेल, यूपी और गुजरात से भरकर आते हैं टैंकर

बड़वानी में शिक्षा पर संकट, खंडहर भवनों में चल रहे स्कूल, खतरे में नौनिहालों का जीवन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.