जंगल में देसी शराब की फैक्ट्री, ड्रमों-डिब्बों में भर जमीन के अंदर गोडाउन में छुपाई

छतरपुर जिले में बड़े स्तर पर अवैध देसी शराब जब्त, मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार, कई भट्टियां और अन्य सामग्री बरामद.

छतरपुर जिले में बड़े स्तर पर अवैध देसी शराब जब्त (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 3:05 PM IST

2 Min Read
छतरपुर : छतरपुर जिले के बिजावर क्षेत्र के जंगल में अवैध देसी शराब बनाने की फैक्ट्री खुले में चल रही थी. आबकारी विभाग ने मौके पर दबिश देकर बड़ी संख्या में ड्रमों ओर डिब्बों में भरी अवैध शराब जब्त की. इसके साथ ही जंगल में धड़ल्ले से खुले में चली रही फैक्ट्री को ध्वस्त किया. शराब की ये खेप ड्रमों में भरकर जमीन में खोदकर छुपाई गई. पुलिस ने मौके से एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है. पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें और किन-किनका हाथ है.

मौके से शराब बनाने की सामग्री जब्त

सहायक आबकारी आयुक्त बीआर वैद्य ने बताया "मुखबिर की सूचना पर विभाग ने जिले से 35 किलोमीटर दूर इलाके में छापा डाला. यहां अवैध शराब इतनी मिली कि सब हैरान रह गए. जिले के बिजावर पुलिस थाना और आबकारी विभाग ने ये कार्रवाई की. ये कार्रवाई बिजावर पुलिस थाना इलाके के ग्राम कंजरपुर में की गई, जहां कच्ची अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही थी. कार्रवाई के दौरान देसी शराब बनाने की सामग्री 4800 kg महुआ, लाहन, शराब निर्माण की भट्ठिया मौके से बरामद की गईं."

छतरपुर के जंगल में देसी शराब की फैक्ट्री (ETV BHARAT)

ड्रमों में भरकर जमीन में छुपाई

इस मामले में आरोपी हुकुम सिंह, मुन्नी बाई को गिरफ्तार किया गया है. आबकारी इंस्पेक्टर जितेन्द्र शर्मा ने बताया "आबकारी अधिकारी के निर्देश पर टीम के साथ कारवाही की गई है. इसमे 85 लीटर हाथभट्टी शराब जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 5 लाख बताई जा रही है. ये शराब तस्कर यूपी और MP में बेचा करते थे. एक्साइज एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है."

अवैध देसी शराब का जखीरा जमीन में गाड़ा (ETV BHARAT)

शराब तस्कर इतने शातिर हैं कि जंगल में खुले में शराब बनाकर इसका स्टोर जमीन में करते थे. ड्रमों व डिब्बों में भरकर इसे छुपाकर रखा जाता था. ये शराब बहुत जहरीली होने की आशंका थी. इस शराब को मौके पर नष्ट किया गया. जंगल में चल रही इस प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधि को लेकर वन विभाग भी सक्रिय हो गया है.

