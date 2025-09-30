ETV Bharat / state

जंगल में देसी शराब की फैक्ट्री, ड्रमों-डिब्बों में भर जमीन के अंदर गोडाउन में छुपाई

छतरपुर : छतरपुर जिले के बिजावर क्षेत्र के जंगल में अवैध देसी शराब बनाने की फैक्ट्री खुले में चल रही थी. आबकारी विभाग ने मौके पर दबिश देकर बड़ी संख्या में ड्रमों ओर डिब्बों में भरी अवैध शराब जब्त की. इसके साथ ही जंगल में धड़ल्ले से खुले में चली रही फैक्ट्री को ध्वस्त किया. शराब की ये खेप ड्रमों में भरकर जमीन में खोदकर छुपाई गई. पुलिस ने मौके से एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है. पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें और किन-किनका हाथ है.

मौके से शराब बनाने की सामग्री जब्त

सहायक आबकारी आयुक्त बीआर वैद्य ने बताया "मुखबिर की सूचना पर विभाग ने जिले से 35 किलोमीटर दूर इलाके में छापा डाला. यहां अवैध शराब इतनी मिली कि सब हैरान रह गए. जिले के बिजावर पुलिस थाना और आबकारी विभाग ने ये कार्रवाई की. ये कार्रवाई बिजावर पुलिस थाना इलाके के ग्राम कंजरपुर में की गई, जहां कच्ची अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही थी. कार्रवाई के दौरान देसी शराब बनाने की सामग्री 4800 kg महुआ, लाहन, शराब निर्माण की भट्ठिया मौके से बरामद की गईं."