छतरपुर में 11 शिक्षकों पर FIR, दिव्यांग प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कर पाई थी नौकरी

ये पूरा मामला साल 2023 में हुए वर्ग 3 भर्ती का है, जिसमें कुछ शिक्षकों ने जालसाजी कर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी हासिल कर ली. इन्होंने दूसरे दिव्यांगों के सर्टिफिकेट को एडिट कर अपने नाम का दस्तावेज बना लिया और सालों तक नौकरी करते रहे. इस फर्जीवाड़े में शामिल अधिकतर लोग भिंड और मुरैना के बताए जा रहे हैं, जो इस समय छतरपुर जिले के अलग-अलग स्कूलों में पदस्थ थे.

छतरपुर: शिक्षकों का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. जिसमें आरोप है कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सालों से कुछ टीचर नौकरी कर रहे थे. ये सभी शिक्षक दूसरे दिव्यांगों के प्रमाण पत्र पर अपना नाम अंकित कर बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे थे. लंबे समय से इस मामले की जांच चल रही थी. अब जांच पूरी होने पर कोतवाली पुलिस ने 11 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कर ली है.

छतरपुर के शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को फर्जी मामले की भनक लगी तो 2 साल पहले जिला प्रशासन ने एक संयुक्त जांच टीम बनाई. इस जांच में गड़बड़ी पाई गई. जिसके बाद पुलिस और एसपी को एफआईआर के लिए लेटर भेजे गए. बताया गया कि करीब डेढ़ साल तक यह लेटर पुलिस के पास पड़ा रहा, जिसके बाद एक बार फिर जिला शिक्षा अधिकारी अरुण शंकर पांडेय ने कोतवाली पुलिस को प्रतिवेदन भेजा और एफआईआर की मांग की.

फर्जी शिक्षकों की गिरफ्तारी की है तैयारी

कोतवाली पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 11 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस अब इनकी गिरफ्तारी के लिए तैयारी कर रही है. वहीं, मामले में टीआई अरविंद दांगी ने बताया, " जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन पर कार्रवाई की गई है. 11 शिक्षकों पर बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है. जल्द ही दस्तावेजों के परीक्षण और आरोपी शिक्षकों के खिलाफ धरपकड़ शुरू की जाएगी."

वही, जब इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अरुण शंकर पाण्डेय से बात हुई तो उन्होंने बताया, "फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले 11 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है. अन्य शिक्षकों के खिलाफ भी जल्द एफआईआर होगी. इन शिक्षकों ने कूटरचित दस्तावेज बनाकर नौकरी हासिल की थी."

इन शिक्षकों पर किया गया मामला दर्ज

फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी करने वाले 11 शिक्षकों पर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है. जिसमें कविता अहिरवार, नेहा विश्वकर्मा, रोहित नायक, विशाल जैन, मनीषा लोधी, भानुप्रताप पटेल, दीपाली त्रिपाठी, रामकुमार पटेल, विनोद कुमार अहिरवार, अवध किशोर मिश्रा, मोनिका सक्सेना के नाम शामिल है.

कोर्ट के स्टे पर चल रहे 5 शिक्षक

इनमें से विनोद कुमार अहिरवार वर्तमान में ट्रांसफर होकर टीकमगढ़ पहुंच गए हैं. वहीं, नेहा विश्वकर्मा वर्तमान में स्थानांतरण के बाद खरगापुर में पदस्थ हैं. इन सभी शिक्षकों ने साल 2023 में वर्ग 3 की श्रेणी में पद हासिल किया था. जिसके बाद से वे शिक्षक पद पर सेवाएं देते आ रहे हैं. जांच के दौरान फर्जीवाड़ा करने में 16 शिक्षकों के नाम सामने आए थे. जिसमें से 5 शिक्षक कोर्ट के स्टे पर चल रहे हैं.

मुरैना से हुआ था फर्जीवाड़े का खुलासा

छतरपुर जिले में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले शिक्षकों का खुलासा 2 साल पहले मुरैना जिला से हुआ था. मुरैना कलेक्टर के द्वारा एक जांच कराई गई थी. जांच में 77 अभ्यर्थी फर्जी निकले थे. इसके आधार पर पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया. जब गहन जांच पड़ताल शुरू हुई तो साल 2023 में शिक्षक भर्ती में चयनित आधे से अधिक दिव्यांग शिक्षक प्रदेशभर में सिर्फ मुरैना के ही निकले थे.

कार्रवाई शुरू होने के बाद से अधिकांश शिक्षक गायब हो गए. शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशों पर सभी शिक्षकों की बारीकी से जांच पड़ताल की गई. जिसमें पता चला कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में करीब डेढ़ दर्जन शिक्षक ऐसे पाए गए जिन्होंने दिव्यांगता के फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल कर ली थी.