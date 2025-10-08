ETV Bharat / state

खाद क्राइसिस: स्कूल छोड़ लाइनों में बेटियां, छतरपुर में पुलिस पहरे में बंट रही यूरिया-डीएपी

छतरपुर के नौगांव में खाद के लिए उमड़ी भीड़, यूरिया-डीएपी के लिए कड़ी धूप में भूखे-प्यासे तपस्या कर रहे किसान, जिले में खाद की किल्लत.

खाद के लिए स्कूल छोड़ लाइनों में लगी बेटियां (ETV Bharat)
Choose ETV Bharat

छतरपुर: रबी सीजन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं. खाद की एक-एक बोरी के लिए किसानों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है. हद तो तब हो गई जब खाद की लाइन में लगी लड़कियों ने बताया कि वे स्कूल को छोड़ खाद लेने को लिए घंटों से अपनी बारी आने का इंतजार कर रही हैं. खाद की कमी से प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों त्राहिमाम मचा हुआ है. लाइनों में खड़े किसानों का आरोप है कि मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होने का दावा करती है, जबकि जमीनी हकीकत कोसों दूर है.

खाद के लिए जिले में मारामारी

नौगांव सेवा सहकारी समिति में खाद लेने आए किसान मुन्ना अहिरवार ने बताया," सोमवार की शाम को जानकारी मिली थी कि नौगांव विपणन संघ कार्यालय में खाद आ गई है, जिसका मंगलवार को वितरण किया जाएगा. जैसे ही यह जानकारी किसानों को लगी, किसान मंगलवार को तड़के 5 बजे से खाद वितरण केंद्रों में पहुंचे लगे. सुबह 10 बजे जब कार्यालय का गेट खुला तब तक सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंच चुके थे. किसान धूप में लाइन लगाकर खाद लेने के लिए खड़े थे. जैसे ही गोदाम का गेट खुला खाद लेने के लिए किसानों के बीच धक्का-मुक्की की नौबत तक हो गई."

खाद के लिए कड़ी धूप में भूखे प्यासे तपस्या कर रहे किसान (ETV Bharat)

खाद न मिलने से बुवाई हो रही लेट

मुन्ना ने कहा,"हालात ये हैं कि खाद ने किसानों की नींद तक उड़ा रखी है. समय पर खाद न मिलने से सीजन की फसलों की बुवाई तक रुकी पड़ी हुई है. अगर समय पर फसलों की बुवाई नहीं सकी हो, उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ेगा. जिले में चल रही खाद की मारामारी के चलते किसान परेशान हैं. खेत बुवाई के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद न मिलने के कारण बोवनी लेट होती जा रही है.

पुलिस सुरक्षा में बांटी जा रही खाद (ETV Bharat)

स्कूल छोड़ खाद की लाइन में लगी बेटी

खाद की लाइन में खड़ी आसमा पटेल ने कहा,"सरकार किसानों को जरूरत के हिसाब से खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है. इसलिए जिले भर के किसान कई दिन से सेवा सहकारी समिति, एमपी एग्रो और विपणन संघ कार्यालय सहित प्राइवेट दुकानदारों के चक्कर लगा रहे हैं. इसके बाद भी उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है. आज मेरी जैसी कई लड़कियां आपको लाइन में लगी दिख रही होंगी, सभी लड़कियां खाद के चक्कर में अपना स्कूल छोड़कर यहां लाइन में खड़ी हैं. शायद नंबर आ जाए तो खाद मिल जाए.

खाद की लाइनों में लगे लोग (ETV Bharat)

भरपूर मात्रा में खाद उपलब्ध

वहीं, छतरपुर कलेक्टर द्वारा खाद वितरण के लिए राजस्व, कृषि और पुलिस विभाग की टीमों को मौके पर तैनात किया गया है, लेकिन भारी भीड़ और अव्यवस्था के चलते कई किसान बिना खाद के निराश होकर लौट गए. कृषि विभाग के उप संचालक रवि सिंह बताते हैं, "जिले में खाद का स्टॉक पर्याप्त है. किसानों के लिए सभी जगह खाद उपलब्ध है. यूरिया की मात्रा 3979.66 मीट्रिक टन मौजूद है, तो डीएपी 1397.95 मीट्रिक टन, एमओपी खाद 196.5 मीट्रिक टन, एनपीएसके खाद 7572.85 मीट्रिक टन, एसएसपी खाद 6261.50 मीट्रिक टन मौजूद है. किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी."

खाद की किल्लत से किसान परेशान (ETV Bharat)

जिले में कितनी खाद की मांग

छतरपुर जिले में रबी फसल का सीजन चल रहा है. किसानों के खेतों को इस समय खाद की बहुत जरूरत है. अगर समय पर खाद नहीं मिली तो किसानों के खेत खराब हो जाएंगे. छतरपुर कृषि विभाग के उप संचालक रवि सिंह बताते हैं कि "अक्टूबर माह में 4 हजार मीट्रिक टन खाद की जरूरत है. इस बार जिले में 4 लाख 80 हेक्टेयर में रबी फसल की बुवाई होनी है, जिसको लेकर खाद की मांग रखी गई है, जो आज कल में रैक लग जाएगी."

