छतरपुर में पुलिस सुरक्षा में बांटनी पड़ रही खाद, किसानों ने जमकर मचाया हाहाकार
खाद के लिए किसानों की भीड़ देख प्रशासन भी हैरान, छतरपुर में किसानों ने किया चक्काजाम
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 8:14 PM IST
छतरपुर : रबी का सीजन शुरू हो चुका है और किसान खाद के लिए परेशान है. छतरपुर में सुबह से लेकर शाम तक घंटों लाइन में लगने के बाद भी किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल मिल रही है. खाद के लिए किसान रोजाना लाइनों में लग-लग कर धक्के खा रहे हैं, वहीं किसानों की भारी भीड़ की वजह से स्थिति ऐसी बन गई है कि अब पुलिस सुरक्षा में खाद बांटनी पड़ रही है.
किसानों का आरोप, नहीं मिल रहा जरूरत मुताबिक खाद
छतरपुर में इन दिनों किसानों को पहले पर्ची के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ता है फिर खाद के लिए लाइनों में लगना पड़ता है. किसानों का आरोप है कि विभाग किसानों को जरूरत के हिसाब से खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहा. इसलिए जिलेभर के किसान कई दिन से सेवा सहकारी समिति, एमपी एग्रो और विपणन संघ कार्यालय सहित प्राइवेट दुकानदारों के चक्कर लगा रहे हैं.
पुलिस सुरक्षा में खाद वितरण
जहां खाद मिल रहा है वहां खाद के लिए मारामारी मची है. ऐसी ही स्थिति छतरपुर के नौगांव रोड पर बनी जब यहां खाद मिलने की सूचना लगती है किसानों की अचानक भीड़ उमड़ पड़ी. आखिर में पुलिस को तैनात कर खाद वितरण करना पड़ा.
74500 टन खाद की जरूरत
जिले में इस साल औसत से अधिक (50.4 इंच) बारिश हो चुकी है. इसलिए खरीफ सीजन में अधिकांश फसलों की बोवनी नहीं हो सकी और किसानों के खेत खाली पड़े हैं. लेकिन अब रबी सीजन के आते ही किसानों को चना, गेहूं, मटर, सरसों और मसूर सहित अन्य फसलों की बोवनी शुरू करनी है. किसानों को 4.96 लाख हेक्टेयर जमीन में फसल बोवनी के लिए 74500 टन खाद की जरूरत है. लेकिन जिला प्रशासन अब तक 6 रैक के माध्यम से 20,800 टन खाद ही मंगवा पाया है.
अब तक जिले में आए खाद में से 7400 टन खाद व्यापारियों के पास और शोष सेवा सहकारी समितियों को भेज दिया गया है. जबकि विपणन संघ और एमपी एग्रो के गोदाम खाली पड़े हैं. वहीं, जिले की कई समितियों में भी खाद की उपलब्धता शून्य हो गई है.
किसानों ने किया चक्काजाम
बुबाई का समय लगातार चरम पर है,किसानों के खेतो को खाद की मांग लगातार बढ़ रही है,किसान खाद के लिए यहां-वहां भटक रहा रहे लेकिन किसान को खाद कम अब धक्के ज्यादा मिलना शुरू हो गई हैं. छतरपुर शहर की नौगांव रोड पर किसानों ने खाद ना मिलने को लेकर चक्का जाम कर दिया. इसकी जानकारी लगते ही CSP अरुण सोनी, कृषि अधिकारी रवि सिंह और तहसीलदार मौके पर पहुंचे किसानों को समझाइश दी, तब जाकर किसानों ने जाम खोला.
किसान मूलचंद अहिरवार बताते हैं, '' ग्रामीण इलाकों में खाद न होने के कारण मजबूरन मुख्यालय खाद लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहां पर भी खाद नहीं मिल रहा है, ओर अगर मिल भी रहा है तो पर्याप्त नहीं मिल रहा.
कालाबाजारी रोकने कलेक्टर ने बनाई टीम
कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने खाद की कालाबाजारी रोकने और प्राईवेट दुकानों पर मिलने वाली खाद की जांच के लिए टीम बना दी है, जिसमें आरआई,पटवारी और कृषि अधिकारी शामिल हैं. जिले में इफको कंपनी के इफको बाजार स्टोर छतरपुर, विनायक एग्री सेंन्टर छतरपुर, श्री सांई ट्रेडर्स महाराजपुर, सांई ट्रेडर्स गढ़ीमलहरा, शुभम ट्रेडर्स नौगांव, गुप्ता खाद भंडार खजुराहो, अग्रवाल ट्रेडर्स समेत कई दुकानों पर टीमें तैनात रहेंगी.
वहीं देवरी गांव से आए माणिक लाल कुशवाहा बताते हैं, '' गांव में खाद नहीं मिल रहा है, मंडी में बोरी मिलती है जो 1400 कि दे रहे हैं, सिर्फ एक जगह ही खाद रखी हुई है. अगर खाद कई जगह से मिलती होती तो भीड़ नहीं लगती. सुबह से बिना खाए पीए खाद के लिए लाइनों में लगना पड़ता है.''
वहीं, छतरपुर कृषि विभाग के उपसंचालक रवि सिंह बताते है खाद की कोई कमी नहीं है,टोकन के जरिए खाद दी जारही है. सभी समितियों में खाद पर्याप्त उपलब्ध है.