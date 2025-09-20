ETV Bharat / state

कर्ज से परेशान परिवार में पसरा मातम, पिता-पुत्र की मौत, मां-बेटे की हालत गंभीर

छतरपुर में कर्ज के चलते किसान के परिवार में छाया मातम, पिता-पुत्र की हुई मौत, मां बेटे की हालत नाजुक, जांच में जुटी पुलिस.

mp family suffered stomach pain
छतरपुर में कर्ज से परेशान परिवार में पसरा मातम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 9:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: ओरछा रोड थाना क्षेत्र के देरी गांव में शुक्रवार की रात खाना खाने के बाद एक किसान परिवार के 4 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. इसमें पिता और छोटे बेटे की घर पर ही मौत हो गई, जबकि मां और बड़े को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज जारी है. मां और बड़े बेटे की हालत चिंताजनक बनी हुई है. वहीं मामले की खबर लगते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और परिजन सहित पड़ोसियों के बयान दर्ज कर मामले की हर एंगल से जांच शुरू कर दी है.

'लोन वसूलने वालों ने दी थी धमकी'

मृतक किसान की मां तारा अहिरवार का आरोप है कि "2 दिन पहले ट्रैक्टर कंपनी के कर्मचारी लोन की किस्त लेने के लिए घर आए थे. जो बकाया 2 किस्त देने का दबाव बना रहे थे. एक किस्त 30 हजार और दूसरी 40 हजार रुपए जमा करना बाकी है." हमने लोन लेने आए कर्मचारियों से कहा कि ईंट बिक जाएगी तो कर्जा चुका देंगे. लेकिन वो नहीं माने और पर्चा पर कुछ लिखकर अंगूठा लगवा लिया और दस्तखत भी करवा लिए. इसके बाद धमकी देते हुए बोले कि बुड्डी तुम बहुत बोलती हो, अब नहीं बोल पाओगी. हम ट्रैक्टर उठा ले जाएंगे."

किसान परिवार ने लोन पर लिया था ट्रैक्टर (ETV Bharat)

कर्ज से परेशान था परिवार

खेती करने के लिए किसान प्रकाश अहिरवार (35) ने लोन पर ट्रैक्टर लिया था, लेकिन फसल खराब हो जाने के कारण समय पर किस्त नहीं चुका सके. जिस वजह से लोन रिकवरी एजेंट द्वारा परिवार को परेशान किया जा रहा था. गुरुवार को लोन की किस्त लेने आए कर्मचारियों एक कागज में किसान प्रकाश अहिरवार और उसकी पत्नी नंदिनी (29) से अंगूठा लगवा लिया और हस्ताक्षर करा लिया. इसके बाद उन्होंने घर से ट्रैक्टर उठा ले जाने की धमकी दी. इससे पूरा परिवार डरा और चिंतित था. मृतक की मां तारा अहिरवार ने ऐसा बताया है.

दोनों शवों को मोर्चरी हाउस भेजा

ओरछा रोड थाना टीआई दीपक यादव ने परिजन से मिली जानकारी के मुताबिक बताया कि "शुक्रवार की रात प्रकाश-नंदिनी और उनके दोनों बेटे तनिष्क (7) व रिहांस (4) ने साथ मिलकर खाना खाकर लेटे थे. लेकिन जब सुबह घर के गेट नहीं खुले तो ग्रामीणों ने जाकर देखा कि ओमप्रकाश अहिरवार और 4 साल के बेटे रिहांस की मौत हो गई है. वहीं पत्नी नंदिनी और तनिष्क की हालत गंभीर है. लोगों से इसकी सूचना पुलिस को मिली थी."

मामले की जांच में जुटी पुलिस

सूचना पर सीएसपी अरुण सोनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने मां-बड़े बेटे को जिला अस्पताल पहुंचाया और मर्ग कायम कर पिता और छोटे बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है. यह घटना कैसे घटी इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सकेगा."

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATARPUR FAMILY TROUBLED DEBTCHHATARPUR FAMILY 2 MEMBER DIEDCHHATARPUR NEWSMP FAMILY SUFFERED STOMACH PAINCHHATARPUR FATHER SON DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

4 जंगलों का लिंकअप! नौरादेही से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक, बाघों के लिए बनेगा सुरक्षित कॉरिडोर

बाघों के गढ़ बांघवगढ़ में फिर बाघ की मौत, टाइगर्स की मूवमेंट पर नजर रखने जंगल ट्रैप कैमरों से लैस

उमरिया में सड़क पर हाथियों की फौज, झुंड ने रोकी वाहनों की रफ्तार, ताकते रह गए राहगीर

इतिहास में अमर हुआ रतलाम का पहला देहदान, गार्ड ऑफ ऑनर से सुशीला को दी अंतिम विदाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.