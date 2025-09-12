ETV Bharat / state

नेपाल हिंसा में फंसे छतरपुर के 4 परिवार सुरक्षित लौटे, दहशत के बीच गुजारे 3 दिन, सुनाई आपबीती

नेपाल हिंसा में फंसे छतरपुर के 4 परिवार सुरक्षित अपने शहर पहुंचे. काठमांडू से वापसी के लिए केन्द्र और प्रदेश सरकार से लगाई थी गुहार.

CHHATARPUR FAMILIES RETURNED NEPAL
नेपाल से लौटे छतरपुर के परिवार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 9:31 PM IST

3 Min Read
छतरपुर: नेपाल घूमने गए छतरपुर के 4 परिवार सुरक्षित अपने शहर लौट आए हैं. नेपाल में अचानक भड़की हिंसा के कारण ये परिवार वहीं फंस गए थे और वहां लगातार हालात बिगड़ते देख चिंतित थे. बीते दिनों इन परिवारों ने एक वीडियो जारी कर अपनी पीड़ा बताते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई थी. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मामले को संज्ञान में लेकर प्रयास किए थे. अब ये सभी परिवार सकुशल भारत लौट आए हैं.

नेपाल में फंस गए थे 4 परिवार

नेपाल हिंसा में फंसे गल्ला मंडी छतरपुर के रहने वाले व्यापारी पप्पू मातेले, ट्रांसपोर्ट कारोबारी निर्देश अग्रवाल, गुड्डू अग्रवाल और एक कुशवाहा परिवार नेपाल घूमने गए थे. ये 4 फैमिली अपने निजी वाहनों से नेपाल घूमने और पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने गए थे. इन 4 परिवार के 14 लोगों में 6 बच्चे भी शामिल थे. बुधवार को इन परिवारों ने काठमांडू के एक होटल से वीडियो जारी किया था. परिवारों ने बताया था कि होटल के बाहर लगातार हिंसा और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं. जिसके कारण डर और दहशत का माहौल है.

दहशत के बीच गुजारे 3 दिन, सुनाई आपबीती (ETV Bharat)

परिवारों ने लगाई थी मदद की गुहार

निर्देश अग्रवाल ने आगजनी और तोड़फोड़ का वीडियो भेजकर केन्द्र और प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाई थी. इस मामले को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान में लेकर भारत सरकार के अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया और परिवारों की सकुशल भारत वापसी के लिए प्रयास किये. वहीं छतरपुर विधायक ललिता यादव ने भी परिवारों से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया था.

24 घंटे बाद नेपाल से सुरक्षित निकले

24 घंटे बाद ही गुरुवार को नेपाल हिंसा में फंसे निर्देश अग्रवाल ने एक बार फिर वीडियो जारी किया और बताया कि सभी परिवार सुरक्षित नेपाल से निकल चुके हैं. छतरपुर पहुंचे निर्देश अग्रवाल ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि रूह कंपाने वाला मंजर था. आंखों के सामने तोड़फोड़, हत्या, लूट, आगजनी सब कुछ हो रहा था. काठमांडू की होटल में 3 दिनों तक कैद रहे. परिवार सुरक्षित निकलने का इंतजार कर रहा था. प्रदर्शनकारियों ने कई होटलों में भी आग लगाई थी, ऐसे में हम सभी के परिवार डरे हुए थे. निजी वाहनों से सुरक्षित अपने शहर पहुंचे परिवारों ने राहत की सांस ली है.

