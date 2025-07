ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में मौजूद नाग शासकों की निशानी, रहस्यमयी है छठी शताब्दी का शिव मंदिर - CHHATARPUR HISTORY NAGA RULERS

छतरपुर जिले के सरसेड के पहाड़ पर भूतेश्वर शिव मंदिर ( ETV BHARAT )

छतरपुर (मनोज सोनी) : एक समय छतरपुर जिले के एक गांव में नाग राजाओ की राजधानी हुआ करती थी. इस गांव में नाग शासकों की निशानियां आज भी मौजूद हैं. इस गांव में आकर आप समझ सकते हैं कि नाग शासकों के समय संस्कृति कैसी थी. नाग शासकों के शासनकाल में लोगों की भेषभूषा कैसी थी. उस समय की प्राचीन इमारतें, देव स्थान आज भी इस गांव में मौजूद हैं. नाग शासकों द्वारा छठी शताब्दी में यहां बनवाया गया भूतेश्वर महादेव का शिव मंदिर आज भी आस्था का केंद्र है. नागपंचमी पर यहां दूर-दूर से भक्त आते हैं. भूतेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ा है नागवंशों का इतिहास दरअसल, छतरपुर जिले से 60 किलोमीटर दूर यूपी की सीमा से लगा हुआ सरसेड प्राचीन गांव है. ये गांव छठी सदी में नाग नाजाओ की रियासात हुआ करती थी. नाग राजाओं के काल में जो मंदिर, मठ, किले बनाए जाते थे, उसमें पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था. साथ ही चूने का उपयोग नहीं होता था. नाग राजा शिव के परम भक्तों में से एक थे. उन्होंने सरसेड गांव में भूतेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण भी करवाया. यह मंदिर न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है. ये मंदिर नागवंशों के इतिहास की गवाही देता है. भूतेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ा नागवंशों का इतिहास (ETV BHARAT) भीषण अकाल में उफनते हैं जलकुंड भीषण अकाल में उफनते हैं जलकुंड (ETV BHARAT) सरसेड़ गांव के ऊंचे पहाड़ पर भूतेश्वर शिव मंदिर स्थित है. ये मंदिर नागवंशों के राजपाट की गवाही दे रहा है. नागवंश के राजा शांतिदेव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था. सरसेड गांव में रहने बाले नरेंद्र अरजरिया बताते हैं "इस गांव में सूखा-अकाल पड़ने पर राज्य की जनता परेशान थी तो नागराजा शांतिदेव ने शिव उपासना की. भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर कहा कि इस पहाड़ पर कहीं भी खोदो पानी ही पानी मिलेगा. ये बात आज भी प्रमाणित होती है. क्योंकि मंदिर के पास पहाड़ में 5 जलकुंड भीषण सूखे के बाद भी पानी से भरे रहते हैं." सरसेड गांव स्थित भूतेश्वर भोलेनाथ का मंदिर (ETV BHARAT) भूतेश्वर शिव मंदिर की गुफा का रहस्य भूतेश्वर शिव मंदिर के पास प्राचीन गणेश मंदिर भी मौजूद है, जिसके पास से एक गुफा है, जो अंदर की ओर जाती है. नागराजा इसी गुफा से होते हुए भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने जाते थे. नागपंचमी पर आज भी इस मंदिर में दूरदराज आने वाले श्रद्धालु, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं ओर मनचाहा फल भोलेनाथ से पाते हैं. भूतेश्वर मंदिर में विराजमान नंदी महाराज (ETV BHARAT) भूतेश्वर मंदिर की चट्टान 5 साल में 1 इंच बढ़ती है प्राचीन शिव धाम सरसेड का मंदिर पहाड़ी के ऊपरी भाग पर बना हुआ है. शिवलिंग के ऊपर विशाल चट्टान है, उसके नीचे भोले नाथ विराजमान हैं. स्थानीय निवासी बुजुर्ग रामकृपाल बताते हैं "यह चट्टान प्रत्येक 5 वर्ष में 1 इंच ऊपर उठती है. पहले इस इस शिवलिंग की परिक्रमा लोग लेटकर किया करते थे लेकिन आज बैठकर भी की जा सकती है. यह भोलेनाथ का चमत्कार है, जो इस नाग राजाओं के मंदिर में दिखाई देता है." नागपंचमी पर भूतेश्वर मंदिर में दर्शन का विशेष महत्व (ETV BHARAT) इस मंदिर तक पहुंचाने के लिए पूर्व में घनघोर जंगल था. नागराज के राज्य की समाप्ति होने पर यह इलाका अलीपुर रियासत में मिल गया. उसके बाद आज छतरपुर जिले का हिस्सा है, जो यूपी-एमपी से लगा हुआ है. नागपंचमी पर दर्शन का विशेष महत्व छतरपुर जिले में सरसेड गांव में भूतेश्वर शिव मंदिर (ETV BHARAT) नाग राजाओं द्वारा छठी सदी में बनवाये गए शिव मंदिर भूतेश्वर पर सावन के महीने में और खासकर नागपचंमी पर भक्तों का तांता रहता है. मान्यता है कि मंदिर आने वाले श्रद्धालु जो भी पवित्र मन से शिवलिंग पर माथा टेककर नीचे भरे जल को ग्रहण करते हैं तो उनके द्वारा मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है. भूतेश्वर शिव मंदिर की गुफा का रहस्य (ETV BHARAT) मंदिर में लटकते झूमर लोगों की मनोकामना पूर्ण करने की गवाही दे रहे हैं. श्रद्धालु सुनील रिछारिया बताते हैं "भगवान भोलेनाथ का यह चमत्कारी प्राचीन मंदिर है. जो भी भक्त श्रद्धाभाव से भगवान भोलेनाथ से मांगता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है. इस मंदिर में वही आ पाता है, जिसको भूतेश्वर भोलेनाथ चाहते हैं." प्रकृति की गोद में बना है शिव का भूतेश्वर मंदिर नाग राजाओ की निशानी के रूप में मौजूद यह मंदिर अनोखे आकार में है. यहां प्रकृति ने कल-कल की आवाजे करते पहाड़ से बहते झरने, लहराती हरियाली यहां की शोभा में चार चांद लगा देते हैं. मंदिर के क्षेत्र से बाहर ऊपर को निकलते जल से उफान मारते छोटे-छोटे कुंड श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. इस पहाड़ पर थोड़ा और ऊपर चलने पर चारों तरफ से घिरा एक छोटा सा जलाशय है. कुंड भी मौजूद हैं, जिसमे नहाने से चर्म रोग भी दूर होते हैं. भूतेश्वर महादेव मंदिर परिसर (ETV BHARAT) क्या कहते हैं इतिहासकार इतिहासकार डॉ. केपी त्रिपाठी बताते हैं "यह शिव मंदिर बहुत ही प्राचीन छठी सदी का है. कभी यह सरसेड इलाका नाग राजाओं की रियासत हुआ करती थी. नागराजा शांतिदेव द्वारा भूतेश्वर शिव मंदिर बनाया गया था. इसके चारों ओर पहाड़ हैं. प्राचीन गुफा भी है, जो आज भी मौजूद है. इसमे कई राज दफन हैं." बीहड़ का रहस्यमयी व चमत्कारी बरई कोट महादेव मंदिर, शिवलिंग पर 24 घंटे बहती जलधारा

मध्य प्रदेश में भी अमरनाथ जैसी यात्रा, साल में 10 दिन के लिए खुलता है नागलोक भूतेश्वर भोलनाथ मंदिर का रहस्य वहीं छतरपुर के हनुमानदास महाराज बताते हैं "यह मंदिर नाग राजाओं द्वारा बनवाया गया था. भोलेनाथ का भूतेश्वर मंदिर भी है. भूतेश्वर मतलब भूतों के स्वामी या आत्माओं के स्वामी को कहा जाता. भूतेश्वर भोले नाथ की प्राण प्रतिष्ठा इलाके में रक्षक की भांति की जाती है, जिससे कोई आपदा, विपदा, बुरी शक्तियां राज्य पर हावी ना हो सकें. भूतेश्वर मंदिर में सावन और नागपंचमी पर भक्तों की भीड़ लगती है. यहां नागपंचमी पर विशेष पूजा होती है.

