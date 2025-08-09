छतरपुर: कहते हैं कि कण-कण में भगवान बसे हैं, बस उन्हें पहचानने के लिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति की जरूरत होती है. इसी तरह छतरपुर के राजनगर में एक पेड़ आस्था का केंद्र बन गया है. काफी संख्या में लोग इस पेड़ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं. दरअसल, लोगों ने बताया कि पेड़ में भगवान गणेश की आकृति उभर आई है. जब गांव के लोगों ने इसे देखा तो वे दंग रह गए. अब ग्रामीण इस पेड़ में साक्षात भगवान गणेश के होने की बात कह रहे हैं.

दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता

छतरपुर जिले के राजनगर थाना में एक छोटा सा गांव है धवाड़. यहां खेतों के बीच एक छेवला (पलाश) का पेड़ है, जिसकी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है. यह पेड़ हाथी के आकार का दिख रहा है. जिसमें पेड़ की शाखा, हाथी के सूंड और सिर जैसे प्रतीत हो रहे हैं. जैसे-जैसे आस-पास के गांवों तक इसकी खबर मिल रही है, काफी संख्या में लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं.

भगवान गणेश का स्वरूप मान लोग कर रहें हैं पूजा (ETV Bharat)

इलाके में इसकी इतनी अधिक चर्चा होने लगी कि लोग अब इसे 'गणेश वाले पेड़' के नाम से जानने लगे हैं. धीरे-धीरे लोगों की इससे आस्था भी जुड़ती जा रही है. कुछ लोगों ने तो इसकी पूजा-अर्चना भी शुरू कर दी है. रोजाना यहां दर्शन करने वाले भक्तों तांता लगा हुआ है.

गणेश का स्वरूप मान कर रहें हैं पेड़ की पूजा (ETV Bharat)

भगवान का चमत्कार बता रहे लोग

हाथी के सूंड और माथे जैसा दिखने वाला तना अब सिर्फ तना नहीं है. इस आकृति को लोग दिव्य और भगवान का चमत्कार बता रहे हैं. इस पेड़ को भगवान गणेश का स्वरूप माना जा रहा है. लोग पूरे परिवार के साथ यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. पेड़ और आकृति (गणेश) की पूजा और आरती कर रहे हैं. लोग इसे अपने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं.

गणेश वाले पेड़ के दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता (ETV Bharat)

'पेड़ों में देवी-देवताओं का होता है वास'

पंडित सौरभ तिवारी बताते है कि "पेड़ों में भगवान की आकृति का मिलना एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है. खासकर हिन्दू धर्म में पेड़ की पूजा होती है. पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसमें 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है. विशेष रूप से पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है. वहीं, तुलसी को भी पवित्र माना जाता है. इसे भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है. इसे लोग घरों में लगाते हैं और इसकी पूजा अर्चना करते हैं."

पेड़ में बनी हाथी जैसी आकृति (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी संजय मिश्रा बताते हैं कि "लोगों ने बताया पेड़ में गणेश जी निकले हैं. हम लोगों ने आकर देखा तो गणेश जी का स्वरूप लग भी रहा है. बाकी लोगों की आस्था है कि लोग यहां पहुंचकर पूजा पाठ करने लगे हैं."

'एक-दूसरे पर चढ़ जाती हैं शाखा'

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखंड यूनिवर्सिटी में वनस्पति विभाग के प्रोफेसर पीके खरे ने बताया कि "कभी-कभी पेड़ की जड़ें ग्रोथ करती हैं तो एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं. जिस कारण कई तरह की आकृति बन जाती है. जब कभी कोई पेड़ बढ़ता है तो नीचे पत्थर आने से वह दूसरी ओर बढ़ने लगता है और उसकी शाखा एक-दूसरे पर चढ़ जाती है. जैसे कई बार मूली में भी देखने को मिलता है कि वह कई प्रकार की आकृति बना लेती है. इस पेड़ से बनी आकृति को देखने का लोगों का अपना-अपना नजरिया है. जिससे लोग इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं."

नारंगी-लाल होते हैं पलाश के फूल

पलाश के पेड़ को बुंदेलखंड में छेवला के नाम से जाना जाता है. यह एक पर्णपाती पेड़ है जो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है. अलग-अलग क्षेत्रों में इसे पलाश, ढाक, टेसू, केसू, परसा और किंशुक आदि नाम से जानते हैं. इस पेड़ के फूल, पत्ते, जड़, बीज और छाल में कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं. इसके फूल चमकीले नारंगी-लाल होते हैं, जो बसंत के मौसम में खिलते हैं.