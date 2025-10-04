बुंदेलखंड में दशहरे पर देखें पान का असली पॉवर, सारे गिले-शिकवे मिटा शत्रु भी बन जाते हैं मित्र
बुंदेलखंड और खासकर छतरपुर जिले में दशहरा मिलन पर्व दीपावली तक चलता है. इस दौरान दुश्मन को दोस्त बनाने की परंपरा आज भी जीवित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 12:36 PM IST
छतरपुर : बुंदेलखंड में दशहरा पर्व अलग अंदाज में मनाया जाता है. रावण दहन के बाद से शुरू होने वाला दशहरा उत्सव दीपावली तक चलता है. बुंदेलखंड खासकर छतरपुर जिले में दशहरा पर्व खास खुशियां लेकर आता है. यहां 20 दिन तक चलने वाले दशहरा पर्व पर एक-दूसरे को पान खिलाने की परंपरा है. बुंदेलखंड में इसे दशहरा मिलन कहा जाता है. रावण दहन के बाद ही यहां पान की दुकानों पर भारी भीड़ लग जाती है और देर रात तक एक दूसरे को पान खिलाने का दौर चलता है. इसके अगले दिन से घर-घर दशहरा मिलन शुरू हो जाता है. इस दौरान हर घर में बड़ी मात्रा में पान बनाकर रखे जाते हैं.
आल्हा-ऊदल के जमाने से पान खिलाने की परंपरा
छतरपुर जिले में दशहरे का त्यौहार अलग रंग-ढंग और उत्सव के रूप में मनाया जाता है. उत्सव के दौरान यहां पान खिलाने की प्राचीन परंपरा है. पान खिलाते ही एक-दूसरे को राम-राम कहा जाता है. दुकान से पान बनाकर लोग अपने घर ले जाते हैं, सबसे पहले घर के मंदिर में भगवान को पान चढ़ाया जाता है. इसके बाद पान खाने और खिलाने का दौर शुरू हो जाता है. बुंदेलखंड में पान खिलाने की परंपरा आल्हा-ऊदल के ज़माने से चली आ रही है.
बुंदेलखंड के पान का जलवा विदेशों तक
छतरपुर के समाजसेवी सुरेन्द्र चौरसिया पप्पू बताते हैं "यह परंपरा बुंदेलखंड के यूपी के महोबा से शुरू हुई थी, जहां का पान का पत्ता भी दुनिया भर में मशहूर है. बुंदेलखंड के छतरपुर से लगे यूपी के महोबा ओर छतरपुर जिले का पान कभी विदेशों में भी सप्लाई होता था और दुनियाभर के होंठ लाल करता था. छतरपुर में पहले पान को बीरा कहा जाता था. प्राचीन समय मे जो योद्धा होते थे, वो संकल्प लेते थे और संकल्प लेने के साथ ही उन्हें एक बीरा उठाना होता था, यह प्रतीक था कि अब योद्धा वह काम निश्चित ही करेगा. मतलब किसी भी काम के लिए बीड़ा उठाना कहा जाता था, जो आज भी मुहावरा के रूप में प्रचलित है."
सामाजिक संगठन भी करते हैं दशहरा मिलन समारोह
छतरपुर में रावण दहन के बाद छतरपुर के छत्रसाल चौराहे पर नगरपालिका द्वारा भी पान का बड़ा स्टॉल लगाया गया, महिलाओं- पुरुषों और बच्चो को नगरपालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया द्वारा पान खिलाकर बधाई दी गई और महिलाओं ने भी खुशी जाहिर कर एक दूसरे को पान खिलाया. दशहरे के अगले कई सामाजिक संगठन भी दशहरा मिलन कार्यक्रम का आयोजन करते हैं. यहां भी पान खिलाने का दौर जारी रहता है. ऐसे आयोजन का उद्देश्य आपसी मतभेद भुलाकर संबंध सुधारना होता है. वैसे भी इस क्षेत्र में माना जाता है कि दशहरे पर एक पान खिलाओ और दुश्मन को भी दोस्त बना लो.
पान खिलाने की परंपरा सौहार्द बढ़ाती है
छतरपुर के पंडित सौरभ तिवारी बताते हैं "पान खिलाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है, जो आज भी जीवंत है. ऐसी मान्यता है कि दशहरे पर पान का बीड़ा खिलाने से पुराने मतभेद खत्म हो जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं. यह परंपरा सामाजिक सौहार्द को भी बढ़ावा देती है. दशहरे के दिन घरों में पान की थालियां सजाई जाती हैं, महिलाएं पान के पत्ते और सुपारी के साथ थाली तैयार करती हैं. घरों में आने वालों पान खिलाकर स्वागत किया जाता है."
- घमंड चूर-चूर करने के लिए तोड़ी जाती है अहंकारी रावण की नाक, मंदसौर में 128 सालों परंपरा जारी
- 400 पुरानी अनूठी परंपरा के साथ रीवा में मना दशहरा, गद्दी पूजन के बाद छोड़े नीलकंठ
दशहरा मिलन के दौरान गिले-शिकवे खत्म
समाजसेवी धीरज चौबे बताते हैं "पान खाने खिलाने की परंपरा का खास महत्व है. दशहरा मिलन के दौरान सारे गिले-शिकवे मिट जाते हैं. जो दुश्मन होते हैं वे भी दोस्त बन जाते हैं. ऐसी परंपरा शायद देश में कहीं और हो कि एक पर्व पर पान खिलाकर दुश्मनी खत्म कर लो. इस दौरान अक्सर मीठा पान खिलाया जाता है. इसका दशहरे से सीधा संबंध रहता है, जो हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, वह कहीं ना कहीं मिठास में बदल जाती है."