नशे में टल्ली युवक हथियार ले स्कूल पहुंचा, हेडमास्टर पर बोला हमला, मां को भी नहीं छोड़ा - CHHATARPUR SCHOOL ATTACKED

छतरपुर में नशे में धुत युवक धारदार हथियार लेकर स्कूल परिसर में घुसा, हेडमास्टर को किया घायल, मां को भी नहीं छोड़ा.

नशे में धुत युवक ने स्कूल में घुसकर किया हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 6:08 PM IST

छतरपुर: बमीठा थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक नशेड़ी युवक धारदार हथियार लेकर एक स्कूल में घुस गया. विद्यालय में हथियारबंद युवक को देख मध्यान्ह भोजन कर रहे बच्चे घबरा गए और खाना छोड़ चीखते हुए भाग खड़े हुए. नशेड़ी युवक हेडमास्टर पर टूट पड़ा और उन्हें घायल कर दिया. स्कूल में रसोइया का काम कर रही अपनी मां को भी उसने नहीं छोड़ा. तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी भाग गया था.

मामला बमीठा के दिदौनिया गांव के शासकीय माध्यमिक शाला का है. मध्यान्ह भोजन का समय था और बच्चे भोजन कर रहे थे. इसी दौरान दिदौनिया निवासी राजू पटेल नशे की हालत में हाथ में धारदार हथियार लेकर स्कूल परिसर में घुस गया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट के लिए दौड़ा.

छोटे-छोटे बच्चे ये दृश्य देख डरकर खाना छोड़कर दूर भाग खड़े हुए. हमलावर ने स्कूल के हेडमास्टर नरेंद्र पाल पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप घायल हो गए. युवक ने स्कूल में रसोइया के रूप में काम कर रही अपनी मां भी नहीं छोड़ा. मां पर भी हमला करके घायल कर दिया. बीच बचाव करने आईं साथी रसोइयों को भी चोटें आई.

अचानक हुए इस हमले से स्कूल में हड़कंप मच गया. तत्काल बमीठा पुलिस थाने में मामले की सूचना दी गई. मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी भाग गया था. पुलिस ने तत्काल सभी घायलों को अस्पताल भेजा. हेडमास्टर नरेंद्र पाल ने बताया कि "हमलावर को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन तभी उसने धारदार हथियार से मेरे पैर पर हमला कर दिया. इसके बाद उसने तीनों रसोइयों दीपा कुशवाहा, बबली कुशवाहा और अपनी मां तुलसिया के साथ भी मारपीट की."

बमीठा थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्रिय ने बताया कि "आरोपी राजू पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है. उस पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, गाली-गलौज, मारपीट और अनधिकृत रूप से स्कूल में प्रवेश का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस साक्ष्य जुटा रही है और जांच के बाद अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं. स्कूल परिसर में इस तरह हथियार लेकर किसी युवक का घुस जाना और मारपीट करना चिंता का विषय है.

