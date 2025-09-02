ETV Bharat / state

दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिन्दू एकता पदयात्रा, बाबा बागेश्वर ने संतों से मांगा सहयोग - BAGESHWAR HINDU EKTA PADYATRA

7 नवंबर को निकलेगी सनातन हिन्दू एकता पदयात्रा, वृंदावन में संत समागम में बाबा बागेश्वर बोले

DELHI VRINDAVAN HINDU AKTA PADYATRA
दिल्ली से वृंदावन तक होगी सनातन हिन्दू एकता पदयात्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 1:05 PM IST

4 Min Read

छतरपुर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता यात्रा निकालने वाले हैं. पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि इस पदयात्रा का उद्देश्य जात-पात का भेदभाव मिटाना, क्षेत्रवाद और भाषावाद के भेद को खत्म करना होगा. इसके लिए उन्होंने सभी संतों से सहयोग मांगा है. इस पर सभी साधु-संतों ने एक स्वर में तन, मन और धन से यात्रा में सहयोग देने की बात कही है. संतों ने कहा कि यह राष्ट्रीय यज्ञ है, इसमें आहुति देने से नहीं चूकना चाहिए.

दिल्ली से वृंदावन तक होगी सनातन हिन्दू एकता पदयात्रा

आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन के लिए सनातन हिन्दू एकता पदयात्रा निकाली जाएगी. बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में होने वाली इस पदयात्रा के लिए लगातार साधु-संतों से संपर्क किया जा रहा है. पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने सोमवार को वृंदावन में संत मिलन अवसर पर सभी संतों का आशीर्वाद लिया और सनातन एकता पदयात्रा के लिए सहयोग मांगा. जिस पर संतों ने इस यात्रा को मिलकर सफल बनाने की बात कही.

Vrindavan Saint gathering
संत समागम में पहुंचे बाबा बागेश्वर (ETV Bharat)

ब्रजवासी करेंगे भंडारे की व्यवस्था

सभी संतो ने कहा कि "बागेश्वर महाराज सनातन हिंदू एकता यात्रा के इस राष्ट्रीय महायज्ञ को आयोजित कर रहे हैं. हम सबको इसमें अपनी आहुति अवश्य देना चाहिए. यदि हमने आहुति नहीं दी तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस यज्ञ के समय कहां थे? इतिहास हमें लांक्षित न करे इसलिए सभी अपना समर्थन दे."

धीरेंद्र शास्त्री ने पदयात्रा में संतों से मांगा सहयोग (ETV Bharat)

संत समागम में सभी ने अपने विचार रखे. जिसमें कहा गया कि यात्रा जिस मठ से गुजरेगी वहां यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत किया जाएगा. संतों ने यह भी कहा कि वे अपने अनुयायियों और समर्थकों के साथ यात्रा में शामिल होंगे. इस मौके पर यह भी चर्चा हुई कि जैसे ही पदयात्रा ब्रज क्षेत्र में प्रवेश करेगी, वैसे ही ब्रजवासी भंडारे से लेकर सारी व्यवस्था संभालेंगे.

Baba Bageshwar honored in Vrindavan
वृंदावन में बाबा बागेश्वर का किया गया सम्मान (ETV Bharat)

वृंदावन के सभी संत रहे मौजूद

श्री धाम वृंदावन के श्रीकृष्ण धाम में आयोजित संत मिलन के अवसर पर ब्रजवासी सेवा न्यास, गोस्वामीजन, सभी कथा प्रवक्ता, तीर्थ पुरोहित, पंडा महासभा, ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, अखिल भारतीय सन्यासी परिषद, वृंदावन आश्रम प्रमुख सहित वृंदावन के सभी संत शामिल हुए, जिसमें श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर, गीता मनीषी जी, गिरीशानंद महाराज, श्री चित्त प्रकाशानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य महाराज, विनोद बाबा के प्रतिनिधि सहित कई साधु-संत और बुद्धिजीवी मौजूद रहे.

'गौ माता बने राष्ट्र माता, स्वच्छ हो यमुना जी'

इस अवसर पर मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज ने कहा, " गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए. वृंदावन क्षेत्र को मांस मदिरा से मुक्त किए जाने की आवश्यकता है. गौ वध पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए. भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना अति आवश्यक है. इसके साथ ही यमुना को स्वच्छ बनाने और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले का जल्द निपटारा होने की भी चर्चा हुई.

Hindu Akta padyatra
दिल्ली से वृंदावन तक होगी सनातन हिन्दू एकता पदयात्रा (ETV Bharat)

'3 साल में यमुना पूरी तरह होगी स्वच्छ'

दिल्ली से संत मिलन समारोह में पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने कहा, " आने वाले 3 साल में यमुना मैया को पूरी तरह से स्वच्छ किया जाएगा. वहीं ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के संरक्षक मृदुलकांत शास्त्री जी की ओर से बागेश्वर महाराज को चुनरी उढ़ाकर और श्रीमद् भागवत गीता देकर सम्मान किया गया. सभी देवालयों के प्रतिनिधियों की ओर से भी बाबा बागेश्वर का सम्मान किया गया.

'भारत यात्राओं का देश है'

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, '' भारत यात्राओं का देश है. राम का वनवास यात्रा, देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी की यात्रा, गौ माता को बचाने के लिए करपात्री जी की गौ यात्रा, राम मंदिर को बनाने के लिए कलश यात्रा निकाली गई थी. अब हमें लगता है बृज को पुन: बृज बनाने के लिए, वृंदावन को मांस-मदिरा मुक्त कराने के लिए, यमुना की शुद्धि के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यह यात्रा है."

छतरपुर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता यात्रा निकालने वाले हैं. पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि इस पदयात्रा का उद्देश्य जात-पात का भेदभाव मिटाना, क्षेत्रवाद और भाषावाद के भेद को खत्म करना होगा. इसके लिए उन्होंने सभी संतों से सहयोग मांगा है. इस पर सभी साधु-संतों ने एक स्वर में तन, मन और धन से यात्रा में सहयोग देने की बात कही है. संतों ने कहा कि यह राष्ट्रीय यज्ञ है, इसमें आहुति देने से नहीं चूकना चाहिए.

दिल्ली से वृंदावन तक होगी सनातन हिन्दू एकता पदयात्रा

आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन के लिए सनातन हिन्दू एकता पदयात्रा निकाली जाएगी. बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में होने वाली इस पदयात्रा के लिए लगातार साधु-संतों से संपर्क किया जा रहा है. पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने सोमवार को वृंदावन में संत मिलन अवसर पर सभी संतों का आशीर्वाद लिया और सनातन एकता पदयात्रा के लिए सहयोग मांगा. जिस पर संतों ने इस यात्रा को मिलकर सफल बनाने की बात कही.

Vrindavan Saint gathering
संत समागम में पहुंचे बाबा बागेश्वर (ETV Bharat)

ब्रजवासी करेंगे भंडारे की व्यवस्था

सभी संतो ने कहा कि "बागेश्वर महाराज सनातन हिंदू एकता यात्रा के इस राष्ट्रीय महायज्ञ को आयोजित कर रहे हैं. हम सबको इसमें अपनी आहुति अवश्य देना चाहिए. यदि हमने आहुति नहीं दी तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस यज्ञ के समय कहां थे? इतिहास हमें लांक्षित न करे इसलिए सभी अपना समर्थन दे."

धीरेंद्र शास्त्री ने पदयात्रा में संतों से मांगा सहयोग (ETV Bharat)

संत समागम में सभी ने अपने विचार रखे. जिसमें कहा गया कि यात्रा जिस मठ से गुजरेगी वहां यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत किया जाएगा. संतों ने यह भी कहा कि वे अपने अनुयायियों और समर्थकों के साथ यात्रा में शामिल होंगे. इस मौके पर यह भी चर्चा हुई कि जैसे ही पदयात्रा ब्रज क्षेत्र में प्रवेश करेगी, वैसे ही ब्रजवासी भंडारे से लेकर सारी व्यवस्था संभालेंगे.

Baba Bageshwar honored in Vrindavan
वृंदावन में बाबा बागेश्वर का किया गया सम्मान (ETV Bharat)

वृंदावन के सभी संत रहे मौजूद

श्री धाम वृंदावन के श्रीकृष्ण धाम में आयोजित संत मिलन के अवसर पर ब्रजवासी सेवा न्यास, गोस्वामीजन, सभी कथा प्रवक्ता, तीर्थ पुरोहित, पंडा महासभा, ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, अखिल भारतीय सन्यासी परिषद, वृंदावन आश्रम प्रमुख सहित वृंदावन के सभी संत शामिल हुए, जिसमें श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर, गीता मनीषी जी, गिरीशानंद महाराज, श्री चित्त प्रकाशानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य महाराज, विनोद बाबा के प्रतिनिधि सहित कई साधु-संत और बुद्धिजीवी मौजूद रहे.

'गौ माता बने राष्ट्र माता, स्वच्छ हो यमुना जी'

इस अवसर पर मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज ने कहा, " गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए. वृंदावन क्षेत्र को मांस मदिरा से मुक्त किए जाने की आवश्यकता है. गौ वध पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए. भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना अति आवश्यक है. इसके साथ ही यमुना को स्वच्छ बनाने और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले का जल्द निपटारा होने की भी चर्चा हुई.

Hindu Akta padyatra
दिल्ली से वृंदावन तक होगी सनातन हिन्दू एकता पदयात्रा (ETV Bharat)

'3 साल में यमुना पूरी तरह होगी स्वच्छ'

दिल्ली से संत मिलन समारोह में पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने कहा, " आने वाले 3 साल में यमुना मैया को पूरी तरह से स्वच्छ किया जाएगा. वहीं ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के संरक्षक मृदुलकांत शास्त्री जी की ओर से बागेश्वर महाराज को चुनरी उढ़ाकर और श्रीमद् भागवत गीता देकर सम्मान किया गया. सभी देवालयों के प्रतिनिधियों की ओर से भी बाबा बागेश्वर का सम्मान किया गया.

'भारत यात्राओं का देश है'

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, '' भारत यात्राओं का देश है. राम का वनवास यात्रा, देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी की यात्रा, गौ माता को बचाने के लिए करपात्री जी की गौ यात्रा, राम मंदिर को बनाने के लिए कलश यात्रा निकाली गई थी. अब हमें लगता है बृज को पुन: बृज बनाने के लिए, वृंदावन को मांस-मदिरा मुक्त कराने के लिए, यमुना की शुद्धि के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यह यात्रा है."

For All Latest Updates

TAGGED:

PANDIT DHIRENDRA SHASTRICHHATARPUR BABA BAGESHWARBAGESHWAR HINDU EKTA PADYATRADELHI VRINDAVAN PADYATRABAGESHWAR HINDU EKTA PADYATRA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

चमत्कारी है रायसेन की जसरथ टेकरी, यहां गुफा में गरुड़ के साथ पधारे थे भगवान विष्णु

बुरहानपुर में कमल के फूल पर विराजे गणेश, ऐसी स्वयंभू व अद्भुत प्रतिमा देश में कहीं और नहीं

इंदौर में भी सजता है चोर बाजार, शोरूम का कीमती सामान बेहद कम दामों पर

एमपी टू पंजाब अवैध हथियारों की तस्करी, STF के ईनामी बदमाश बुरहानपुर में धरे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.