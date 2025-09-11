ETV Bharat / state

पदयात्रा से पहले धीरेंद्र शास्त्री का मीडिया मंथन, 7 राज्यों के पत्रकारों को बुला की इंपॉर्टेंट अपील

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी पदयात्रा के लिए किया मीडिया मंथन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 11, 2025 at 10:16 AM IST 3 Min Read