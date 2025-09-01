छतरपुर: पंडित धीरेद्र शास्त्री भक्तों को कथा सुनाने के लिए दक्षिण भारत पहुंचे हैं. उनकी कथा सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. उन्होंने कथावाचन के दौरान कहा, "हिंदुओं यदि आज भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो चेन्नई की हालत तुम्हे पता है." उन्होंने आगे कहा, "इतिहास उठाकर देख लो किसी भी हिन्दू ने तलवार की दम पर धर्मांतरण नहीं करवाया." उन्होंने मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त करने की भी बात कही."

कथा सुनने उमड़ा भक्तों का सैलाब

दरअसल, इन दिनों बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री चेन्नई में कथा करने पहुंचे हैं. इससे पहले वे महाराष्ट्र से लौटें हैं. शायद यह पहली बार है जब दक्षिण भारत में धीरेंद्र शास्त्री के कथा को सुनने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा. पहले दिन हजारों श्रद्धालुओं ने सनातनी परिधान धारण कर कलश यात्रा निकाली और शाम को कथा सुना. दूसरे दिन कथा पंडाल की क्षमता से भी अधिक भीड़ उमड़ गई. इस दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने भक्तों से कहा, "आप चिंता मत कीजिए, हम दक्षिण भारत आते रहेंगे, यहां हमारी आवश्यकता है."

पंडित धीरेंद्र शास्त्री भक्तों को कथा सुनाने पहुंचे चेन्नई (ETV Bharat)

'सरकारी अधिग्रहण से मुक्त हो मंदिर'

चेन्नई में कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने कहा, "बहुत बुरा हुआ, जो तिरुपति बालाजी के प्रसाद के लड्डू में चर्बी मिलाई गई. हम भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि भारत को यदि भारत बनाना है तो गुरुकुलम की स्थापना की जाए. मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त किया जाए. जो भक्त नहीं हैं वे मंदिर का संचालन करेंगे तो पवित्रता नष्ट होगी. जब भक्त मंदिर का संचालन करेंगे तभी पवित्रता बढ़ेगी."

धीरेंद्र शास्त्री कथा करने पहुंचे दक्षिण भारत (ETV Bharat)

'पक्के वैष्णव को दी जाए प्रसाद की जिम्मेदारी'

उन्होंने आगे कहा, "तिरूपति बाला जी भारत के सबसे अमीर भगवान हैं और ये सबसे अमीर मंदिर है. प्रसाद की व्यवस्था उसी को दी जाए जो वैष्णव हो, पक्का वैष्णव हो. यदि आज भारत हिन्दू राष्ट्र नहीं बना तो चेन्नई की हालत तुम्हे पता है. हिन्दुओं का धर्मांतरण तुम्हे पता है. हमारे संविधान में है कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए. इतिहास उठाकर देख लो किसी भी हिन्दू ने तलवार की दम पर धर्मांतरण नहीं करवाया."

कथा सुनने उमड़ा भक्तों का सैलाब (ETV Bharat)

पुष्प वर्षा कर भक्तों ने किया बाबा का स्वागत

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, "हम चमत्कार दिखाने नहीं, बल्कि जनमानस को जागृत करने आए हैं. आगामी दिनों में हम तिरुमाला और मदुरई सहित कई स्थानों पर कथा करेंगे" इस दौरान चेन्नई की गलियों में जगह-जगह उनका स्वागत किया गया. लोगों ने छतों से पुष्प वर्षा कर बाबा बागेश्वर का अभिनन्दन किया.