छतरपुर में मनोज तिवारी के गीतों पर झूमे भक्त, बोले:'महाराज धीरेंद्र शास्त्री दुनिया भर में कर रहे सत्संग'

छतरपुर में साध्वी निरंजन और मनोज तिवारी ने बाबा बागेश्वर का लिया आशीर्वाद, वहीं, मतंगेश्वर मंदिर से निकाली चुनरी यात्रा.

छतरपुर में मनोज तिवारी के गीतों पर झूमे भक्त (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 4:18 PM IST

3 Min Read
छतरपुर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री माता की भक्ति में डूबे हैं. नवरात्रि में कुटिया में रहकर व्रत रख हवन कर रहे हैं. मानव कल्याण और देश के लिए 11 लाख हनुमान जाप कर रहे हैं. इस बीच सांसद मनोज तिवारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन बाबा के कथा पंडाल में पहुंचे. उन्होंने बाबा का दर्शन कर आशीर्वाद लिया. सांसद ने कहा, हनुमान जी की कृपा है तभी तो बाबा लंदन और दुबई में सत्संग करने पहुंच रहे हैं.

हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ है: साध्वी निरंजन

बागेश्वर महाराज नवरात्र में माता रानी की भक्ति के साथ साधना और उपासना कर माता रानी के अलग-अलग रूपों की कथा का रसपान भक्तों को करा रहे हैं. इसी बीच कथा के 5वें दिन बागेश्वर धाम पर पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन और सांसद मनोज तिवारी पहुंचे. पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने कहा, महाराज ऐसे तपस्वी और त्यागी हैं, जिन्होंने इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सनातन की ध्वजा उठाई है. उनकी संकल्प जल्द पूरा हो हम इसकी बालाजी से प्रार्थना करते हैं. हम महाराज के संकल्प के साथ है."

साध्वी निरंजन और मनोज तिवारी ने बाबा बागेश्वर का लिया आशीर्वाद (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि "जैसे हनुमानजी समुद्र के किनारे राम जी के संकल्प को पूरा करने के लिए लंका गए और विजय प्राप्त कर वापस आए. आपका भी यह कार्य हनुमान जी की कृपा से पूरा होगा."

माता की भक्ति में डूबे धीरेन्द्र शास्त्री (ETV Bharat)

'दुनिया भर में महाराज को सत्संग के लिए बुलावा'

वहीं, सांसद मनोज तिवारी ने गीतों के माध्यम से देवी माता की आराधना की. मंच से देवी के भजन गाए, जिस पर भक्त खूब झूमते नजर आए. मनोज तिवारी के गीत सुन सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए. उन्होंने कहा कि हनुमान जी की कृपा है कि बागेश्वर महाराज को पूरी दुनिया में बुलाया जा रहा है. दुबई और लंदन में भी महाराज सत्संग करके आए हैं. इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है.

खजुराहो में निकली चुनरी यात्रा

इधर खजुराहो में स्थित मतंगेश्वर मंदिर से चुनरी यात्रा निकाली गई. यह चुनरी यात्रा ढोल, नगाड़े और डीजे के धुन के साथ माता बगराजन तक पहुंची. महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में इस यात्रा में हिस्सा लिया और माता को 11 मीटर लंबी चुनरी अर्पण की. इस दौरान शंख, घंटियों और माता के जयकारों से पूरा इलाका गूंजता रहा और खजुराहो का माहौल भक्तिमय बना रहा.

मतंगेश्वर मंदिर से निकाली चुनरी यात्रा (ETV Bharat)

'चुनरी, नारियल चढ़ाने से माता होती है प्रसन्न'

पंडित गणेश प्रसाद बाजपेई बताते है कि नवरात्रि में माता रानी को चुनरी और नारियल अर्पित करने से परिवार पर देवी की कृपा बनी रहती है. जीवन में सौभाग्य बढ़ता है. नारियल को शास्त्रों में श्री फल भी कहा जाता है. नारियल का पानी पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. वहीं, माता रानी को नवरात्रि में चुनरी अर्पित करना यानी माता को वस्त्र अर्पित करने जैसा होता है. खासकर लाल चुनरी को शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. चुनरी अर्पित करने से माता का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है."

