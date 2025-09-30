ETV Bharat / state

छोटे कपड़े पहनने वालों की गरबा पंडाल में नो एंट्री, धीरेन्द्र शास्त्री का ऑर्गनाइजर्स को संदेश

पंडित धीरेंद्र शास्त्री की गरबा और डांडिया आयोजकों से अपील, गरबा पंडाल में केवल पूरी पोशाक पहने बेटे-बेटियों को दें प्रवेश.

navratri garba programme
पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने गरबा आयोजकों से की अपील (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 8:59 PM IST

छतरपुर: देशभर में नवरात्र में गरबा और डांडिया का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है, लेकिन इसके नाम पर बढ़ती फूहड़ता और अशोभनीय पोशाकों को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा कि गरबा और डांडिया परंपरा का हिस्सा है, परंतु गरबा और डांडिया पंडालों में केवल वैसे ही लोगों को जाने की अनुमति दिया जाए, जो छोटे कपड़े पहनकर न आएं हो.

फोटो और रील के लिए खेलते हैं गरबा

उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि "गरबा और डांडिया भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग हैं, लेकिन अब लोग गलत दृष्टिकोण से या केवल रील और फोटो बनाने के लिए गरबा खेलते हैं. ऐसा करने वाले बेटा और बेटियों को देवी उपासना का पुण्य प्राप्त नहीं होता है. इसलिए गरबा पंडाल में उन्हीं बेटा और बेटियों को एंट्री दी जाए जिनकी पोशाक पूरी हो. ताकि हमारी भारतीय परंपरा और मां दुर्गा की महिमा का मजाक न बने."

छोटे कपड़े पहनने वालों को गरबा में एंट्री नहीं देने की अपील (ETV Bharat)

गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक

पंडित धीरेंद्र शास्त्री इससे पहले भी कई बार गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की थी, इसके अलावा उन्होंने पंडाल के गट से गुजरने वालों पर गौमूत्र छिड़कने की बात कही थी. जिसके बाद कई जगहों पर गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के बैनर लगाए गए.

उन्होंने आगे कहा, "जब हम दूसरे मजहब के आयोजनों में शामिल नहीं होते, तो उन्हें भी हमारे धार्मिक उत्सवों में नहीं आना चाहिए. जितना मजाक सनातन धर्मावलंबी स्वयं अपने धर्म का बनाते हैं, उतना अन्य मजहब के लोग भी नहीं बनाते हैं. नवरात्रि में नौ दिन दुर्गा–दुर्गा करने वाले ही दसवें दिन दारू और मुर्गा करते हैं, यही सबसे बड़ी विडंबना है."

CHHATARPUR NEWSNAVRATRI GARBA PROGRAMMEGARBA FESTIVAL 2025MADHYA PRADESH NEWSPANDIT DHIRENDRA SHASTRI

