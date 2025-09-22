ETV Bharat / state

'गरबा पंडालों के गेट पर रखा जाए गौमूत्र, उनको गरबा में नहीं आना चाहिए': छतरपुर में बोले धीरेंद्र शास्त्री

गरबा पंडालों के प्रवेश द्वार पर गौमूत्र रखने की सलाह ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 22, 2025 at 2:12 PM IST 3 Min Read